Her 100 kadından 3’ü erken menopoza giriyor. Peki, menopoz yaşını etkileyen faktörler neler, erken menopoz önlenebilir mi?

Her kadının doğal bir süreç olarak yaşadığı menopoz erken geldiğinde kadınlar zor bir döneme giriyor. Bu dönem dikkatli takip edilmediğinde ise önemli sağlık sorunları baş gösterebiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Nuri Ceydeli, “Ülkemizde kadınlar ortalama 47, Avrupa’da ise 51 yaşında menopoza giriyor. Yumurtalık rezervinin sona ermesiyle ortaya çıkan menopozun, 40 yaşından önce olması erken menopoza girildiğini gösteriyor” diyerek erken menopoz tedavisindeki gelişmeleri paylaştı.

Erken menopoz rahim kanseri riski artırıyor

Dünyada her 100 kadından 3’ü erken menopoza giriyor. Erken menopoz rahim kanseri gibi birçok hastalığa da davetiye çıkarabiliyor. Zamanından önce menopoza girmenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini dile getiren Operatör Doktor Nuri Ceydeli, erken menopozun 15-29 yaşlarındaki 1000 kadından birinde, 30-39 yaşlarındaki 100 kadından birinde görüldüğünü belirterek, kadının yaşamında bir dönüm noktası olan menopoza hazırlıklı olmanın ve yaratacağı zorlu etkileri önlemler alarak azaltmanın gerekli olduğunu söylüyor.

Erken menopozun belirtileri

Genetik yapı ve yaşam tarzı menopoz yaşını etkiliyor. Psikolojik değişiklikler, uykusuzluk, ani terlemeler, odaklanamama ya da agresif tavırlar erken menopozun en dikkat çekici belirtileri oluyor. İyi bir analizle kolayca anlaşılabilen erken menopozu etkileyen faktörler arasında ailedeki anne ya da ablanın menopoza girdikleri yaş da önem taşıyor. Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Erken menopozda genetik yapı daha etkili olsa da beslenme, yaşam şekli ya da stres gibi faktörler de menopoza girme yaşını etkiliyor. Araştırmalar; erken menopoza girme sebebinin yüzde 60’ının genetik olduğuna işaret etse de yaşam tarzı, beslenme ve stres gibi faktörler de erken menopozda son derece etkili oluyor. Erken menopozu etkileyen bir diğer faktör ise coğrafya olabiliyor. Uzakdoğulu kadınların daha geç yaşlarda veya biraz daha az semptomlarla menopoza giriyor. Bunun nedeni beslenme tarzlarına (soya proteini tüketimi çok fazla), refah düzeyi ve stresin az olmasıdır” diyor.

Erken teşhis mümkün

Ailesinde erken menopoz yaşayan herkesin gerekli tıbbi kontrollerini aksattırmadan yaptırması öneriliyor. Erken menopoz belirtilerinden biri olan adet düzensizliklerinde de mutlaka bir uzmana danışılması gerekiyor. Ceydeli, “Adet düzensizliği gibi bir durumda altta yatan nedenlerin bazı tetkikler aracılığıyla sorgulanması gerekir. Genetik ve diğer faktörler dışında hastaya tıbbi gereklilikten dolayı yapılan bazı cerrahi operasyonlar, kemoterapi ya da radyoterapi tedavileri de erken menopoza neden olabilir” diyor. Menopoz Check-up uygulaması menopoza girmiş ve girecek olan kadınlara yapılabiliyor. Menopoz Check-up ile kadınların bu süreci daha sağlıklı bir şekilde geçirmesi, jinekolojik hastalıkların erken tanı ve tedavisi, meme sağlığının korunması, kemik erimesi, ateş basması, sinirlilik ve uykusuzluk gibi genel sağlık sorunlarının giderilmesi amaçlanıyor.