Kanser ve ağrılar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kansere bağlı ağrılar oldukça şiddetli olup, yaşam kalitesini düşürdüğü gibi; zaman zaman kanser tedavisinde uygulanacak yöntemlerin ya da bazı tetkiklerin zamanında yapılamamasına da neden olabiliyor.

Medistate Kavacık Hastanesi, Ağrı Tedavisi Uzmanı Dr.Ş.Selçuk Dinçer kanser ağrılarıyla ilgili önemli önemli bilgiler paylaştı.



Kanser hastalarında görülebilecek ağrı çeşitleri

Ağrı çeşitleri 3 grup altında incelenebilir:

1. Kanser sürecine bağlı ağrılar

2. Tedaviye bağlı ağrılar

3. Kanser dışı nedenlere bağlı ağrılar



Kanser dışı nedenlere bağlı ağrılar çok sık görülmemekle birlikte, (örneğin, eklem kireçlenmesi ya da bel fıtığına bağlı ağrılar) dikkatten kaçabilmektedir.

Hastanın ağrılarının nedeni araştırılırken, ortaya konulan tüm şikayetler sadece kansere bağlanmamalıdır. Örneğin bacak ağrısı olan bir kanser hastasının, olası bel fıtığı, bel ya da diz eklemi dejenerasyonları göz ardı edilmemelidir. Diz eklemine veya bacak sinirlerine yönelik muayenelerinin yapılmaması ağrının tanısında hataya yol açabilir.

Uygun ağrı kesici tedavisiyle kanser ağrılarından kurtulma ihtimali %80’dir.



Ağrı kesici ilaç tedavisi

• Ağrı kesici ilaçların düzenlenmesinde; hastanın genel durumu, varsa kronik hastalıkları, kullandığı ilaçlar vb. etkenler mutlaka dikkate alınmalıdır.

• Ağrı tedavi programı kişiye özel olarak hazırlanır. Ağrı kesici ilaçların etki ve yan etkileri konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip hekimler, hastalar için güvenli bir tedavi programı hazırlayabilirler.

• Burada unutulmaması gereken, diğer ilaçlar gibi bu ilaçların da yan etkisi olabileceğidir.



Girişimsel tedavi yöntemleri

• Ağrı kesici ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda girişimsel ağrı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Ağrı kesicilerden fayda göremeyen hastalar, girişimsel ağrı tedavi yöntemleri kullanılarak normal hayatlarına en yakın duruma getirilebilmektedir.

• Ağrıların dindirilmesi için kullanılan sinir blokları; ağrının başladığı ve yayıldığı alanlar göz önünde bulundurularak, sinirlerin ağrı sinyallerini beyne iletmesini engellemek amacıyla yapılan işlemlerdir.

• Kısa süreli etki gösteren blokların yanı sıra, farklı kimyasal ajanlar kullanılarak uzun süreli sinir blokları da yapılabilmektedir.



