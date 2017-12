C vitamini bakımından oldukça zengin olan limon, bir nevi vitamin deposudur.

Yaz, kış sebzelere, yemeklere, çorbalara katılan limon, çoğu zaman alternatif tıbbın da en büyük yardımcısıdır. Limonun faydaları nesilden nesile aktarılmıştır. Limon, bünyesinde barındırdığı vitamin, mineral ve antioksidan açısından limon her bireyin beslenme programında yer alan temel besin maddesidir. Birçok hastalığa iyi gelen limonun saç-cilt bakımında ve ruh sağlığında da etkisi büyüktür.



Limon, vücudun ihtiyacı olan C vitaminini günde bir tane tüketilerek sağlayabilmektedir. Günde 1 limon tüketimi vücudun %50 C vitamini ihtiyacını tek başına karşılayabilmektedir. Limon ayrıca bünyesinde A vitamini de barındırdığı için potasyum, kalsiyum ve bakır yönünden oldukça kuvvetlidir. Tüm bu vitamin ve mineraller sayesinde kemik, göz ve diş olmak üzere tüm organların sağlığını korumada destek sağlar.



Limon, günümüzde en sık olarak limon suyu şeklinde tüketilmektedir. Özellikle, yaz aylarının sıcağında sıkıntı çekenler için oldukça ferahlatıcı özelliğiyle bilinir. Limonun tüketim şekli önemli değildir. İster su ister sade olarak tüketildiğinde böbrek taşı oluşmasını ihtimalini azaltacaktır.



Peki, bu kadar sağlıklı ve önemli vitamin ve mineral barındıran limonun besin değerleri neler mi, birlikte göz atalım;

• 28 kalori,

• 0,3 gram yağ,

• 2 mg sodyum,

• 138 mg potasyum,

• 9 gr karbonhidrat,

• 2,8 gr diyet lifi,

• 2.5 gr şeker,

• 1,1 gr protein,

• 22 IU A vitamini,

• 53 mg C vitamini,

• 26 mg kalsiyum,

• 0,6 mg demir,

• 0,1 mg B6 vitamini,

• 8 mg magnezyum



Limonun Faydaları Nelerdir?

• Sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler

• Ateşi düşürür

• Dişleri güçlendirir

• Saç sağlığını destekler

• Cilt sağlığını korur

• Yanıkları iyileştir

• İç kanamayı durdurabilir

• Kilo vermeyi kolaylaştırır

• Solunum sistemini destekler

• Ayak sağlığını destekler

• Romatizma tedavisinde yardımcıdır

• Boğaz enfeksiyonlarını giderir

• Yüksek tansiyonu düşürür

• Dudakları besler

• Tırnakları güçlendirir



Temel faydalarını saymakla bitmeyecek olan limonun beden sağlığı için daha birçok mucizevi faydası bulunmaktadır.



Limon Nasıl Tüketilir?

Limon tüketmenin birçok çeşidi bulunmaktadır. Örneğin; limon, limon yağı, limon suyu, limon kabuğu şeklinde tüketilebilmektedir. Fakat her besinde olduğu gibi limon tüketirken de dikkatli olunması gereken durumlar vardır. Limonun ve limon kullanım çeşitlerinin her hangi bir zararı tespit edilmemesine rağmen bazı durumlarda kısıtlama söz konusu olabilmektedir.



Limon, limon yağı, limon suyu tüketirken dikkat edilmesi gereken durumlar;

• 10 yaşın altındaki çocuklar için limon, limon suyu veya yağı tüketilmesi önerilmez.

• Hamilelik ve emzirme döneminde dikkatli olunması gerekir.

• Kan basıncı yüksek olan kişiler limonu dikkatli şekilde tüketmelidir.

• Bağırsak problemi yaşayan kişilerin limon tüketmeleri önerilmemektedir.

• İshal durumunda limon tüketilmemelidir.

• Açık tenli kişilerde oluşan cilt lekelerinin giderilmesi için kullanılan limon yağı ve suyunun kullanımı sırasında kontrollü ve dikkatli olunmasında fayda var. Cilt lekeleri tedavisi için kullanılan limon suyu ve limon yağı uygulamasından sonra en az 12 saat güneşe çıkmamaları önerilmektedir. Aksi takdirde lekeler daha belirgin hale gelebilmektedir.



Taze sıkılmış limon suyu şifa kaynağıdır!

Taze sıkılmış 1 limon suyu yaklaşık 25 kalori içermektedir. Antibakteriyel özelliği olan limon suyu tedavi edici ve onarıcıdır.



Düzenli olarak limon suyu tüketmek;

• Hasarlı hücreleri onarır,

• Hücre yenilenmesini hızlandırır,

• Enfeksiyonlara karşı korur,

• Kanı temizler,

• Kalbi korur,

• Vücudun PH değerini dengeler,

• Toksinlerin vücuttan atılmasını destekler,

• Kilo verme sürecini destekler.



Yazımızın başlarında limon suyu ve limonun saf halde kullanım şekillerinden bahsettik birde limon yağı olarak kullanılabilme özelliğini inceleyelim;



Limon yağı, evde her alanda kullanılabilen çok yönlü yağlardandır. Bakteri ve virüsleri vücuttan atmanın en önemli aracıdır. Limon yağı hem oral olarak hem de temizlik malzemesi olarak kullanılabilir. Örneğin; mutfak ve banyo dolaplarında yatak odalarında ve ecza depolarında limon yağı barındırılması uygun olacaktır.



Vitamin ve mineral deposu olan limonun özellikleri ve faydaları saymakla bitmez. Her evde daima bulunması gereken temel ihtiyaçların başında limon yerini daima korumalıdır. Fakat burada bahsettiğimiz tüm unsurlar öneridir, siz yine de kullanım şekline göre doktorunuzdan bilgi almayı ihmal etmemelisiniz.



Kaynaklar :

http://sifalibitkiler.net/limonun-faydalari

https://www.medicalnewstoday.com/articles/283476.php



"Bu bir ilandır"