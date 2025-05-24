Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden 1. fragman: “Bu evde olacakları görmeni istemiyorum!”

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle Cuma günler, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin sezon finalinden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde Mustafa, annesinin kimin öldürmeyi planladığını anlıyor. Işılı öldürmek için planlar yapıyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 8
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden 1. fragman: “Bu evde olacakları görmeni istemiyorum!” - Resim : 1

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği  SHOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 103. sezon finali bölümünden ilk fragman yayınlandı.

2 / 8
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden 1. fragman: “Bu evde olacakları görmeni istemiyorum!” - Resim : 2

Mustafa, Işıl ve yardımcısının konuştuğunu görüyor, ne işler karıştırdıklarını anlamaya çalışıyor. 

3 / 8
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden 1. fragman: “Bu evde olacakları görmeni istemiyorum!” - Resim : 3

Kıvılcım Ömer’e "Galiba hayatımızın sorunlu dönemi geride kaldı Ömer. Bütün bu problemler bitecekmiş gibi hissediyorum" diyor.  Ömer ise "Oğlumuzun adı Kemal olacak" diyor.

4 / 8
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden 1. fragman: “Bu evde olacakları görmeni istemiyorum!” - Resim : 4

Asude ise Nursema’ya "Bırak inceldiği yerden kopsun. Sen nasılsa boşanmayı adet edinmiş bir kızsın" diyerek sert çıkıyor.