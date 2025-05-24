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Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden 1. fragman: “Bu evde olacakları görmeni istemiyorum!”
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle Cuma günler, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin sezon finalinden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde Mustafa, annesinin kimin öldürmeyi planladığını anlıyor. Işılı öldürmek için planlar yapıyor.
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Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği SHOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 103. sezon finali bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Mustafa, Işıl ve yardımcısının konuştuğunu görüyor, ne işler karıştırdıklarını anlamaya çalışıyor.
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Kıvılcım Ömer’e "Galiba hayatımızın sorunlu dönemi geride kaldı Ömer. Bütün bu problemler bitecekmiş gibi hissediyorum" diyor. Ömer ise "Oğlumuzun adı Kemal olacak" diyor.
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Asude ise Nursema’ya "Bırak inceldiği yerden kopsun. Sen nasılsa boşanmayı adet edinmiş bir kızsın" diyerek sert çıkıyor.