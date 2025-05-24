Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Cannas'da aşka geldi

Son olarak Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali'ne katıldı. Ünsal, uzakta kaldığı süre boyunca oyuncu sevgilisi Berk Cankat'a olan aşkını dile getirdi.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Cannas'da aşka geldi
Aybüke Sengir

Aybüke Sengir

Son zamanların parlayan oyuncularından Sinem Ünsal, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir'deki performansıyla izleyicilerin beğenisini topluyor.

Dizide canlandırdığı Alya karakteriyle, Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan karakteriyle olan uyumu, dizinin izleyicilerinden tam puan alıyor.

CANNES FİLM FESTİVALİ'NE KATILDI

Geçtiğimiz hafta Cannes kırmızı halısında Özge Özacar, Hande Erçel ve Birce Atalay gibi isimler de boy göstermiş ve tarzlarıyla dikkat çekmişti. Son zamanların en sevilen isimlerinden Sinem Ünsal da Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürümüştü.Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Cannas'da aşka geldi - Resim : 1

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Cannes'dan peş peşe fotoğraflar paylaşan ünlü isim, sevgilisi Berk Cankat'a özlemini dile getirdi. Sevgilisiyle birlikte oldukları bir kareyi Instagrm hesabından yayınlayan güzel oyuncu Sinem Ünsal, paylaşımına "Seni çok özledim" mesajını yazdı.Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Cannas'da aşka geldi - Resim : 2