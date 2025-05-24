Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Cannas'da aşka geldi

Son zamanların parlayan oyuncularından Sinem Ünsal, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir'deki performansıyla izleyicilerin beğenisini topluyor.

Dizide canlandırdığı Alya karakteriyle, Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan karakteriyle olan uyumu, dizinin izleyicilerinden tam puan alıyor.

CANNES FİLM FESTİVALİ'NE KATILDI

Geçtiğimiz hafta Cannes kırmızı halısında Özge Özacar, Hande Erçel ve Birce Atalay gibi isimler de boy göstermiş ve tarzlarıyla dikkat çekmişti. Son zamanların en sevilen isimlerinden Sinem Ünsal da Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürümüştü.

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Cannes'dan peş peşe fotoğraflar paylaşan ünlü isim, sevgilisi Berk Cankat'a özlemini dile getirdi. Sevgilisiyle birlikte oldukları bir kareyi Instagrm hesabından yayınlayan güzel oyuncu Sinem Ünsal, paylaşımına "Seni çok özledim" mesajını yazdı.