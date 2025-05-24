Mehmet Yalçınkaya 18 yıllık can dostunu kaybetti!

Televizyonların en çok konuşulan jüri üyelerinden, MasterChef Türkiye'nin fenomen ismi Mehmet Şef, yani Mehmet Yalçınkaya, ekranlardaki o sert ve tavizsiz duruşuyla hepimizin aklına kazındı.

Mehmet Şef'in ekran dışındaki bu sakin ve doğayla iç içe yaşam tarzı, onun sadece bir şef değil, aynı zamanda hayatın tadını çıkarmayı bilen, dengeli bir insan olduğunu gösteriyor.

ACI HABERİ VERDİ

51 yaşındaki şef Yalçınkaya, Instagram hesabındaki yeni paylaşımıyla hayranlarına kötü haberi verdi.

"BABAMIN YADİGARI"

Babasından kendisine emanet kalan köpeği Duman'ın hayatını kaybettiğini duyuran şef, köpeğiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşarak "Can dostumu 18 yıllık arkadaşımı baba yadigarı Duman'ı kaybettik" notunu düştü.