Dilara Koçak'tan menopoz dönemi için önerileri...

Menopoz, kadında adet kanamalarının sonlandığı, hayatın doğal bir aşaması olarak kabul edilir. Menopoz döneminde kadınlarda; kemik erimesi (osteoporoz), damar sertliği (ateroskleroz) gelişme eğilimi, ateş basması, terleme, çarpıntı, uykusuzluk, sinirlilik, depresyon) unutkanlık, halsizlik, bazen cinsel istekte azalma ve idrar kaçırma görülebilir. Menopoz aniden gelişmez. Genellikle bazı

değişikliklerin ardından gelir. Menopoza girme yaşı ortalama 45- 55 yaş civarındadır. 40 yaştan önce menopoza girmek,”erken menopoz” olarak tanımlanır. 40 yaşından sonra kadınlarda, önce yumurtlamanın azalmasına bağlı olarak düzensiz adet kanamaları, aralıklı ateş basma ve terlemeler, psikolojik değişiklikler ortaya çıkmaya başlar. Daha sonra yakınmalar giderek artar ve adet tamamen kesilir.



Bel çevresinde yağlanma başlar

Menopoz döneminde günlük beslenme düzeni ve alınan kalori miktarı değişmese de pek çok kadının ortak şikayeti, bel ve karın bölgesinde yağlanmadır. Bu sebeple, menopoz yaşları yaklaşırken tedbirli olmakta fayda var. Menopoza girmeden önce beslenme şekli ve günlük aktivite düzeyinde planlama yapılması ile mutlu bir menopoz dönemi sağlanabilir. Çünkü menopozun birçok sıkıntısı ile birlikte, görselliğe önem veren kadınlar fazla kilolar yüzünden gerçekten kötü ve mutsuz günler yaşayabilmekteler.



Menopozda kalp ve damar hastalıkları

Menopozda östrojen hormonunun azalması sonucu, bu hormonun koruyucu etkisi ortadan kalktığından, kalp-damar sistemi hastalıklarında yüzde 60’a varan artışlar görülmektedir. Menopozda, kalp-damar hastalıklarından korunmak için diyet ve egzersiz çok önemlidir.



Menopozda kemik erimesi

Menopozda östrojen hormonundaki değişme ile kemik kaybı hızlanır. Osteoporoz, kemik dokusunun temel minerali olan kalsiyumun yaşlanma ve menopozdaki östrojen eksikliği sonucu kalıcı olarak kaybedilmesidir.



Hormonla tedavi

Başlıca bozukluk veya eksiklik, östrojen hormonunun azalması olduğundan, temel tedavi de östrojen hormonu vermektir. Tedavi menopoz şikayetlerini hafifletebilir ancak bu kararı hekiminizle detaylı olarak görüşmeniz önemlidir. Tedavi sadece menopoza karşı değil, oluşturduğu hastalıklara karşı kullanılan ilaç ve yöntemleri de içerebilir.



Egzersiz

Yaşamın bu döneminde, fiziksel aktivite önceliklidir. Egzersiz yapmak, vücut ağırlığını korumada, kalp ve kemik sağlığında faydalıdır. Her gün 30 dakikalık yürüme, basit ağırlık kaldırma egzersizleri ve kas güçlendiren hareketler, ilaçlar kadar önemlidir. Yaz aylarında güneş ışığından faydalanmak için düzenli güneşlenme de yararlıdır.



Diyet

Menopozda, yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. Sağlıklı beslenme, yaşam kalitesini artırır ve sağlıklı olmak menopozdaki rahatsızlıkları en aza indirir.

• Menopozun iyi yönü, vücudun demir ihtiyacının azalmasıdır. Böylece demir yetersizliği riski de azalır.

• Bazı kadınlar daha önce hiç kilo sorunu yaşamasalar bile, bu dönemde ağırlık kazanabilirler. Nedeni, hormon düzeylerinin değişmesine bağlı olarak azalan metabolik hız, yani vücudun harcadığı enerji hızıdır. Korunmak için fiziksel aktivitenin artırılması, besin seçimi değişiklikleri, yaşam şekli değişiklikleri gerekir.

• Menopoz döneminde kalsiyum ihtiyacı artar. Kemik kaybı ise, yaşlanmanın bir parçasıdır. Bu nedenle, kalsiyumdan zengin diyet esastır. Süt, yoğurt, peynir gibi gıdaları içeren bir diyetle, kemik kaybı önlenmeye çalışılır.



Artan kalp hastalıkları riski için birkaç öneri:

- Dengeli yağ tüketimine özen gösterin.

- Tahıl ürünlerini, sebze ve meyveleri bolca tüketin.

- Ağırlığınızı koruyun.

- Sodyuma duyarlı kan basıncınız için tuzu azaltın.

- Günlük yaşamınızda stresi kontrol edin.

- Sigara içiyorsanız, bırakın.

