Kadın hayatının neredeyse üçte birini kaplayan menopoz bir kadın için sadece adetten kesilme dönemi değil; aynı zamanda bedensel, sosyal ve psikolojik değişikliklerin de bir arada görüldüğü bir dönem. Bu dönemde kadını bekleyen değişiklikler ve yapılması gerekenler hakkında Hisar Intercontinental Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Filiz Candan Topuz bilgi verdi.

Menopozun kadının üreme yeteneğini kaybetmesi olduğunu dile getiren Op. Dr. Topuz; "Ülkemizde 46-47 yaşlarında görülmeye başlanan menopozda, endokrin sistemin yaşlanması ve doğal olarak sistemik bir yaşlanma söz konusudur. Bir yıl adet görmeyen kadın menopozda kabul edilir. Bu süreçte yumurtalıklar östrojen üretmediği için yumurtlama ve gebelik mümkün değildir" açıklamasında bulundu.



Menopoza mı giriyorum?

- Adet süreniz kısalıyorsa (28 günde bir adet görüyorsanız 24-25 günde bir adet görmeye başladıysanız),

- Ateş basması, terleme, çarpıntı, gece uyuyama şikayetleriniz varsa; ki bu şikayetler 1-3 yıl içinde yavaş yavaş kaybolur.

- Genital bölgenizdeki kıllanma azaldıysa,

- Bağışıklık sisteminiz eskisi gibi değilse,

- Cinsel isteğinizde azalma varsa,

- Orgazm güçlüğü yaşıyorsanız,

- Cinsel ilişki sırasında acı ve kuruluk hissi yaşıyorsanız,

- Pelvik organlarınız esnekliğini yitirmiş ve sarkmalar başladıysa,

- İdrar kaçırma şikayetleriniz başladıysa (60 yaş üzeri kadınların %29’unun idrar kaçırdığı ve bunların da %70’inin şikayetinin menopozla başladığı saptanmıştır),

- Kemik yoğunluğu azalıyorsa menopoza giriyor olabilirsiniz.



Menopozla başlayan yeni hayatınıza alışmak için…

- Bu süreci en rahat şekilde geçirmek için yıllık jinekolojik kontrollerinizi ihmal etmeyin. Şikayetleriniz ve bireysel farklılıklarınız göz önüne alınarak hekim kontrolünde östrojen tedavisi görebilirsiniz.

- Rahim ağzı kanseri için smear testinizi yaptırın. Smear testi ve ultrasonografik muayene ile rahim zarı ve yumurtalık kanserlerinin erken yakalanması sağlanabilir.

- Menopozla birlikte kalp damar hastalıklarında artış görüldüğü için kardiyolojik muayeneden geçin.

- Osteoporoz açısından gerekli tetkik ve tedavilerinizi yaptırın. Kalça kırığı ve omurgada çökme kırıkları daha kolay oluşur.

- adınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Meme kanserlerinin 3’te 2’si 50 yaş üstünde görülür. Bu nedenle menopoz dönemindeki kadınlar meme kanseri açısından taramadan geçirilmelidir.

- Menopozda bazen depresyon ile seyreden bir süreç de yaşanabileceği için sosyal ve psikolojik destek alın.

- Yeni hobiler edinin.









