Rahatlamak ve iyi hissetmek için doğru nefes alıyor olmak çok önemli. Son yılların en çok tercih edilen rahatlama yöntemlerinden biri de nefes terapisi. Eğer nefes kapasitenizin tamamını kullanamazsanız bedeniniz de tam kapasiteyle çalışmayacaktır.

Yaşamak için olmazsa olmazımız nefesin doğru alınıp verilmemesinin pek çok hastalığın önünü açtığını biliyor muydunuz? Bütün organlarımız nefesimiz vasıtasıyla aldığımız oksijenle çalışıyor. Nefes terapistlerinin yaptığı araştırmalar insanların çoğunun nefes kapasitelerinin sadece yüzde 30’unu kullandığını ortaya koyuyor. Bu da çabuk yaşlanmaya, hastalıklara ve başarısızlıklara sebep oluyor. Zekanız, yaratıcılığınız, hücre yenilenmeniz, bağışıklık sisteminiz, duygularınız, kalbiniz, aklınız... Nefesiniz yeterli değilse her şey olumsuz etkileniyor. Sonuçta mutsuz, tatminsiz yaşamlar ortaya çıkıyor. Nefes terapisini çarpık ve problemli nefes alışkanlıklarını çözmeye yarayan bir sistem olarak tanımlamak mümkün. Ayrıca, dünyanın en güçlü dönüşüm ve arınma araçları arasında gösteriliyor. Siz de nefesinizi nasıl açacağınızı nefes terapistleri eşliğinde öğrenebilirsiniz.



TRANSFORMAL NEFES TEKNİĞİ NEDİR?

Transformal Nefes; nefes sistemindeki blokajlarda açılım sağlayarak oksijenin vücutta kesintisiz dolaşımını sağlayan en etkili nefes tekniği olarak biliniyor. Doğru nefes için diyafram kullanımı şart. Oysa birçok kişi sadece üst solunum yoluyla nefes alıp veriyor ve ciğerlerinin kapasitesinin çok altında nefes alıyor. Burada korku, endişe, heyecan, stres, yarış gibi anlarda eklenen yükle birlikte ciğerlerdeki havanın sadece yüzde 10’u kullanılıyor. Bu anları sık yaşamak bir süre sonra bu durumu nefes alma alışkanlığı haline getiriyor. Transformal Nefes seanslarında nefes sürekli diyaframa doğru yönlendiriliyor. Nefes terapistleri, seans süresince kişinin bağlantılı ve derin diyafram nefesi almasını sağlarken diyaframatik nefesle birlikte vücut haritası, tonlama, olumlama teknikleri gibi destekleyici yöntemler uyguluyorlar. Bu şekilde diyaframla ilgili bir farkındalık geliştiriliyor ve aynı zamanda nefes sistemindeki negatif blokajlar açılıyor.







RUHSAL PROBLEMLERE NASIL ETKİ EDİYOR?

Bunu direkt olarak kanıtlayan bir çalışma aslında yok. Metafizik kurallarına göre pozitif bir enerji titreşimi, negatif düşük frekanslı bir enerji titreşimi ile karşılaştığında negatif enerji pozitifin seviyesine doğru yükselmeye başlıyor. Nefes seansları sırasında enerji bedeninizde oluşan güçlü pozitif enerji titreşimi hücre hafızanızda kayıtlı negatif enerji kalıplarını yükselterek dönüştürülmesini sağlıyor. Yaşamımız boyunca tatsız birçok deneyim yaşıyoruz. Olaylar geçip gitseler de negatif duyguları içimizde taşımaya devam ediyoruz. Bunlar pozitif enerji titreşimi sayesinde yükseldiklerinde zaten adım atmamız, bakış açımızı değiştirmemiz, umutlu ve keyifli olmamız çok daha kolay hale geliyor.



FİZİKSEL SAĞLIKLA BİR İLİŞKİSİ VAR MI?

Transformal Nefes terapistleri, hiçbir zaman kişilerin hastalıklarında teşhise ve tedaviye yönelik bir yaklaşım içinde olmaz. Transformal Nefes seansları sırasında bedenin en doğru nefes alma şekline dönmesi sayesinde, beden alması gereken oksijeni tam almaya başlar. Bu da kişilerin tedavi süreçlerini mükemmel bir şekilde destekler. Tıpta ‘oksijensiz hastalıklar’ adı altında 50’ye yakın hastalık var. Bu hastalıklar ancak hücrede yeterli miktarda oksijen olmaması durumunda oluşuyor. Kanser de bu hastalıklardan biri. Alerjiler ve psikosomatik hastalıklar da yine bu grupta. Dolayısıyla bedenin yeterli oksijeni almasında, bu hastalıklardan korunma ve rahatsızlık varsa iyileşme sürecinde nefes çok kilit bir görev üstleniyor.



EVDE YAPILIR MI?

Nefes terapisini evde ancak nefes terapistiniz önerdiği takdirde yapabilirsiniz. Birkaç seanstan sonra terapistler ev için maksimum 2-3 dakikalık egzersizler tavsiye ediyorlar. Aksi halde yarardan çok zarar veriyor.