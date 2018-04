Öksürüğün oluşmasında çok farklı sebepler yatabilir. Bazen ciddi bir hastalığın habercisi olan öksürük bazen de bir alerji yüzünden meydana geliyor olabilir.

Gıcık halinde sizi esiri eden ve inanılmaz derecede sinir bozucu olabilen bu öksürük çeşidinden kurtulmak isterseniz sizin için tavsiye edeceğimiz karışımları deneyebilirsiniz. Öksürüğe ne iyi gelir sorusunun cevabını bir nebze de olsa yanıtlamak ve sizi öksürükten kurtarmak bu karışımlar ile az da olsa mümkün olacaktır.



Karabiber çayı ile öksürüklerinize son verebilirsiniz. Bal katarak içeceğiniz karabiber çayı ile öksürüğünüz yatışacak ve aynı zamanda balgam akışınız da hızlanacaktır. Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber ile 2 yemek kaşığı ufak bir fincanda karıştırdıktan sonra üstüne kaynar su ilave edin. 15 dakika kadar da demlemeye bırakın ve süzün. Daha sonra da öksürüğünüzü geçirmek için bu çayı düzenli aralıklarla tüketebilirsiniz.



Bronşit gibi hastalıklarda ise kekik bal karışımından yapılan çaylar oldukça etkili olmaktadır. Doğal yollarla hastalıklarınızı yenmek ve öksürüklerinizi hafifletmek istiyorsanız kekik yaprağında yardım alabilirsiniz. İçerisine bal da eklemeyi unutmayın. Limon da sizin derdinize deva olacak besinler arasındadır. Bir limonu bölün ve böldüğünüz parçaların hepsinin üzerine karabiber ile tuz ekleyin. Biraz zorlanabilirsiniz ancak bu limonu yediğinizde öksürüğünüzün azaldığını göreceksiniz.



Badem ve portakal suyu da öksürüğünüzü geçirmeniz için yardımcı olacaktır. Bademleri rondodan geçirdikten sonra bir fincan portakal suyunun içine bademleri ekleyin.







Öksürük Nasıl Geçer?

Öksürüğünüzün geçmesi için bahsettiğimiz karışımların dışında size yardımcı olacak başka besinler de vardır. Ananas suyu ve bal da oldukça iyi bir öksürük gidericidir. Sadece bal bile oldukça etkili olmaktadır. Uykunuzdan öksürerek uyanmaktan sıkıldıysanız size önerimiz elma sirkeli yastıklar kullanmanız olacaktır.



Kuru öksürük nasıl geçer sorusunun cevapları sizi belli bir süre idare edecektir. Hayatınızda yapacağınız ufak değişiklikler ile öksürüğünüzü azaltabilirsiniz. Üst solunum yollarınızda enfeksiyon var ise bunlar hem burun akıntısına hem de boğazlarınızda tahrişe sebep olabilir. Boğazlarınızın tahriş olması da beraberinde öksürüğü getirir. Gün içerisinde bolca su içerseniz boğazınızın tahrişini hafifletmiş olursunuz. Suyu içerken de bir anda hepsini değil, yudum yudum tüketmeye özen göstermelisiniz. Suyu ayakta tüketirseniz de bu su direk böbreklere geçeceği için 15-20 dakika içerisinde idrarınızı yapmanız gerekebilir.



Bebeklerde öksürük konusu da aileleri oldukça düşündüren ve üzen bir konu olmaktadır. Bebeğinizin yaşına göre onun tükettiği çayların içerisine bal katarak tüketmesini sağlayabilirsiniz. Ihlamur, zencefil gibi bitki çaylarının içerisine de bal katarak kendi öksürüğünüze çare bulabilirsiniz. Nane limon çayı öksürük için en etkili olduğu bilinen çaylardandır.







Çocuklarda Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Tabii ki de C vitamini olan besinler çocuğunuza da size de iyi gelecektir. C vitamini hangi besinlerde bulunur diye merak ediyorsanız hemen sizler için sayalım; mandalina, portakal gibi turunçgillerde bolca C vitamini bulunmaktadır. Bunların yanı sıra karalahana, bezelye, soğan ve çok bilinmese de ahududu da C vitamini açısından oldukça zengin gıdalardır. Vücuttaki C vitaminini arttırdığınızda enfeksiyonun vücuttan atılmasını da kolaylaştırırsınız.



Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir diye merak edenlerdenseniz bebeğinizin öksürüğüne göre ilk önce bir doktora danışmanızda fayda vardır. Ancak doktorunuz öksürüğün önemli bir sebepten kaynaklanmadığını belirtirse evinizde yapacağınız birkaç değişiklikle bebeğinize yardımcı olabilirsiniz. Kuru hava öksürüğe sebep olur. Ancak eğer evinizdeki nem düzeyini iyi ayarlarsanız ve hava sirkülasyonu yaparak evinizi düzenli olarak havalandırırsanız öksürükler de azalacaktır.



Sıcak bir duş aldırmak da çözümler arasında yer almaktadır. Aslında sıcak duştaki amaç buhara maruz kalmaktır. Buhar sayesinde hem burun hem de boğaz rahatlar. Çamaşır suyunu ne kadar az kullanırsanız öksürüğün oluşmasını da o derece engellersiniz. Bu tarz temizlik malzemelerinin haddinden fazla kullanımı alerjik reaksiyonların oluşması için adeta davet açar. Bu nedenle fazla abartmamakta fayda vardır.



Evinizde hayvan besliyorsanız tüylere bağlı olarak da öksürük yaşıyor olabilirsiniz. Alerjik etkenlerin oluşmasını engellemek için de özellikle nevresimlerinizi 60 derecede yıkamanızı tavsiye ederiz. Öksürüklerin önüne geçemiyorsanız halılarınızdan vazgeçmeniz gerekebilir. Çünkü halıların temizliği oldukça zor olmaktadır. Onların yerine yıkanabilen kilimlerden kullanmanız daha kolay olacaktır.



Besinlerinizi tüketirken sıcak olmalarına özen gösterin ama kesinlikle kaynar şekilde içmeyin. Bu daha çok boğazınıza zarar verecektir. Çok sıcak besinler tüketmemeniz gerektiği gibi çok soğuk besinler de tüketmemenizi tavsiye ederiz. Buzdolabından direk çıkardığınız bir besini bu domates bile olsa hemen kullanmayın, ılık sudan geçirin veya oda sıcaklığına ulaşmasını bekledikten sonra tüketin.



Yatmadan önce yemek yemeniz reflünüzün oluşmasına ve reflünüz de ilerleyen aşamalarda boğazınızın tahriş olmasına sebep olur. Bu nedenle yatmadan önce bir şey yememeye özen gösterin. Ancak yatmadan önce bitki çayı tüketirseniz bu boğazınızdaki tahrişin hafiflemesine yardımcı olacaktır.



