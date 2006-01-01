En sık görülen birinci kanser türü meme kanseri, ikincisi
ise rahim ağzı kanseri. Dünyada her yıl yaklaşık 500
bin kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konuyor ve
250 bin kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını
kaybediyor. Hayır, amacımız felaket tellallığı yapmak
değil elbette; bu istatistikleri, durumun ciddiyetini kavramanız,
hem kendiniz hem de eşiniz ve çocuklarınız adına önlem almanız
için anlatıyoruz. Daha doğrusu biz size anlatmadan önce, Teksen
Çamlıbel, Ayşe Arman’a anlattı. Bu ciddi konuyu, keyifli bir
sohbete dönüştüren Ayşe Arman, halkın dili oldu ve Çamlıbel’e
konu ile ilgili akla takılan her şeyi sordu. Biz de Çamlıbel’den
öğrendiklerimizi sizinle paylaşmak istedik.
HPV nedir? Nelere sebep olur?
HPV son derece yaygın, bulaşıcı ve belirti göstermeyen bir
virüs. Belirti göstermediği için insan, başka kişilere kolayca
bulaştırabiliyor. HPV’nin 100’den fazla çeşidi var, fakat bunların
hepsi kansere neden olmuyor. Her 10 kadından birinde şu anda
HPV virüsü var. Her 10 kadından sekizi 50 yaşına kadar bu virüsle
mutlaka karşılaşacak. Ancak vücut kendiliğinden bu virüsleri
yenebiliyor. Eğer yenemezse, yıllar sonra rahim ağzı kanseri olarak
bize dönme ihtimali var. İşte rahim ağzı kanseri, bu virüsün
neden olduğu anormal hücrelerin çoğalması ile gerçekleşiyor. Bu,
genellikle uzun yıllar alıyor, ancak nadir durumlarda kısa süre
içinde de gelişebiliyor. Rahim ağzı kanseri, ölümle sonuçlanabildiği
gibi, tedavi edilmezse doğurganlığı da etkileyebiliyor.
HPV’nin çok önemli bir sonucu da genital siğiller. Bazı HPV
tipleri de son zamanlarda sıklıkla görülen genital siğillere sebep
oluyor. Tedavisi mümkün ama çok sancılı bir süreç. Tedavi edilse
bile sıklıkla kendini tekrarlayabiliyor. Genital siğil, kadında ciddi
psikolojik baskı yaratıyor.
Nasıl bulaşıyor?
Prof. Dr. Teksen Çamlıbel, HPV virüsü nasıl bulaşır sorusuna,
esprili bir şekilde, “Her şeyin başı, tüm kötülüklerin babası
erkekler” diyor. Kısacası, kadınlar virüsü erkeklerden kapıyor!
İki ay önce de 12 yıl önce de virüsün vücudunuza girmiş
olma ihtimali söz konusu olabilir. Örneğin, beş yıl önceki bir
birlikteliğiniz nedeniyle, beş yıl sonra hastalığa yakalanabilirsiniz.
Bu nedenle hiçbir zaman, “Tek eşliyim, ben bu hastalığa
yakalanmam” mantığıyla hareket etmek doğru değil. Önceki
ilişkiler yok sayılmıyor ne yazık ki!
Cinsellik dışında, doğum esnasında bebeğe geçebilme ihtimali de
var. Temas yoluyla bulaştığı için, bakıcıdan bebeğe geçebildiği bile
söyleniyor. Hatta, yapılan araştırmalar, virüsün 72 saat yaşadığını
gösteriyor. Bu da bizi tuvaletlerden, küvetten bile bulaşma
ihtimalinin söz konusu olduğu fikrine yöneltiyor. Kısacası, yüzde
90 cinsel temasla, yüzde 10 farklı yollarla bulaşıyor.
Belirtileri neler?
Çoğu zaman, ileri aşamaya gelinceye kadar bir belirti vermiyor.
İlerleyince ise, aşırı vajinal kanama, ilişki sırasında acı, akıntı ve
ağrı görülüyor!
Nasıl önlem almalıyız?
Demek ki, bir kez bile cinsel temasta bulunmuş olmak, bu kansere
yakalanabilme ihtimali olduğunu gösteriyor. Üstelik prezervatifle
bu virüsten korunmak da mümkün değil. Öyleyse, sürekli tetikte
olmak, düzenli olarak PAP smear testi yaptırmak şart. Ama en
etkili yöntemin aşı olduğunu söylemeliyiz. Aşı, 2006 yılında
onaylandı, 2007 yılından beri Türkiye’de de yapılıyor.
Aşı için bir yaş dönemi var mı?
Aşı ile ilgili en çok kafa karıştıran mevzu, yaş konusu. Aşı ilk
çıktığında “9-26 yaş arasında yapılırsa etkili oluyor” denilmişti
ancak Prof. Dr. Çamlıbel, “27’nin, 40’ın suçu ne?” diyor ve ekliyor:
“Ne kadar genç yapılırsa o kadar iyi; çünkü cinsel temas yaşamadan
yapılırsa, virüsü hiç kapmamış oluyorsunuz. Yani genç kızları
erken yaşta korursak, erkekleri de korumuş oluyoruz. Fakat,
‘Siz 40’sınız, yapılmaz’ diye bir şey de yok. HPV virüsünü kendi
bağışıklık sisteminiz sayesinde farkında olmadan ya da tedavi ile bir
kez yenmiş olabilirsiniz ancak bir daha olursa yenemeyebilirsiniz.
Bu yüzden, her yaşta, hatta kanser hastalarına bile yaptırılmasını
öneriyoruz. Ayrıca, ben erkeklere de yapılmasını tavsiye ediyorum.
Erkeklerin de penis kanseri olması ihtimali söz konusu!”
Aşının yan etkisi var mı?
Bugüne kadar 35 milyon kadında denenen aşının olumsuz bir
etkisinin olmadığı söyleniyor. Bu aşının piyasada iki türü var.
HPV’nin 2 tipine karşı koruyan aşı, rahim ağzı kanserine karşı
etkili. HPV’nin 4 tipine karşı koruyan aşı rahim ağzı kanseri,
vajinal kanser ve vulva kanseri ve genital siğillere karşı etkili. Aşı,
altı ay içinde, iki ayda bir olmak üzere üç kez uygulanıyor ve ömür
boyu koruması bekleniyor. Gebelikte kullanımı ise şu an için
tavsiye edilmiyor. Fiyatına gelince... Teksen Çamlıbel, “Bir kadının
kuaföre gidip saçlarını röfle yaptırıp bakım uygulatması kadar”
diyerek, mesajını da veriyor!
Ayşe Arman
“Ben aşıyı yaptırdım.
Korunmanın etkin bir yolu
varken, neden bu önlemi
almayalım. Düzenli olarak
PAP smear testi yaptırmayı
da unutmayalım.”