Hala keşfetmediyseniz, kefirle tanışma zamanı! Pek çok hastalığın kapısını aralayan, sindirim ve bağışıklık sistemi sorunlarıyla baş etmeye yardımcı olan bu mucizeyle tanışın!

Kökeni Kafkas Dağları’nda yaşayan topluluklara dayanan ve günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde tüketilen kefiri kısaca fermente süt olarak tanımlamak mümkün. Kefir inek, koyun ve keçi sütünden hazırlanabiliyor. Fermantasyon sürecinden geçtiği için tadının hafif ekşi ve ayrana benzediğini söylemek mümkün. Sütten farkı ise ‘iyi’ olarak tabir edilen ve sindirime yardımcı olan bakterilerden süte oranla daha çok içermesi ve kısa sürede bağırsak hareketi sağlaması. Aynı zamanda, genel sağlığa katkıda bulunduğu bilinen pek çok vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir içecek.



KEFİRİN FAYDALARI NELER?

Sindirime yardımcı olan bakteriler (laktobasiller) bakımından zengin olan kefir, sindirim sorunu bulunanlar, kabızlık ve hazımsızlık çekenler için ideal bir içecek. Sütten farkı, hem daha çok probiyotik içermesi hem de laktoz intoleransı bulunanlar tarafından da tüketilebilmesi. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirip, sindirim sisteminde mevcut bakteri ve mikropların temizlenmesine yardımcı oluyor. Mide ülserine neden olan ‘helikobakter pilori’ isimli bakteriyi öldürdüğü ve antibiyotik özelliği olduğu söyleniyor. Kefirde bulunan B12, B1, biotin ve K vitaminlerinin genel sağlığa da katkıları büyük. Yüksek kalsiyum ve magnezyum içeriği ile kemik sağlığını koruyarak ileriki yaşlarda yaşanabilecek kemik erimesinin önlenmesine yardımcı oluyor. Kefirde bulunan bazı bileşenler bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle bağışıklık sistemi sorunlarından kaynaklanan çeşitli alerjilere iyi geliyor ve genel olarak iltihaplanmayı önlüyor.

Yapılan araştırmalar, kefirde bulunan bakterilerin vücudun alerjik tepkiler vermesine neden olan ‘IgE’ üretimini baskıladığını ortaya koyuyor. Kefirin faydaları hakkında yapılan bir diğer araştırmaya göre, düzenli olarak kefir tüketmek tümör gelişimini önlüyor ve bu özelliği ile kanserin ilerlemesini durdurmak için kullanılabilecek gıdalar arasında gösteriliyor. Ancak bu konuda yapılan bilimsel çalışma henüz çok da fazla değil.



BESİN DEĞERİ

1 bardak kefir yaklaşık 150 kalori, 8 gram yağ, 30 gram kolesterol ve 12 gram karbonhidrat içeriyor. Protein bakımından oldukça zengin olan kefirin 1 bardağı 8-11 gram protein içeriyor. 1 bardak kefirden günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 10’ununu, kalsiyum ihtiyacının yüzde 30’unu ve C vitamini ihtiyacının yüzde 4’ünü alabilirsiniz. Aynı miktarda kefir 125 mg sodyum, 350 mg potasyum ve 4 gram şeker içeriyor.



YOĞURT İLE ARASINDA NE FARK VAR?

İkisi de mayalanmış süt ile hazırlanan kefir ve yoğurt görünüş olarak birbirine benziyor. Her iki ürün arasındaki fark ise birinin probiyotik üretimine yardımcı olması diğerinin kendisinin probiyotik olması. Yani yoğurt içerdiği bileşenler ile probiyotik üretimine katkıda bulunurken kefir direkt olarak bu mikroorganizmaları içeriyor. Bu özelliği ile sindirim sorunlarına daha hızlı bir çözüm sunuyor.



KEFİRİN DİĞER FAYDALARI

• Antibiyotik etkisiyle iltihaplı hastalıkların tedavisine yardımcı olur.

• Fazla tuzun ve ödemin atılmasına yardımcı olur.

• Bağırsakları temizler, bakteri ve mikropları öldürür.

• Sindirime iyi gelir, kabızlığı önler.

• Mide ülserinin tedavisinde kullanılır.

• Sinüzite iyi gelir.

• Enfeksiyonlu hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

• Kolesterolü düşürür.

• Kanserin oluşmasını ve ilerlemesini önler.

• Kanserli tümörlerin gelişimini durdurur.

• İçerdiği A vitamini ile göz sağlığına katkıda bulunur.

• Güçlü kemikler ve dişler için önerilir.

• Kalp sağlığını korur.

• Karaciğere faydalıdır.

• Harici olarak kullanıldığından egzama tedavisine yardımcıdır.

• Cilde sürüldüğünde sivilce oluşumunu önler.

• Şişkinliği önler.

• Cilt mantarı tedavisine yardımcıdır.

• Mide kramplarını hafifletir.

• Akciğer enfeksiyonlarına karşı savaşır.