Basur nedir sorusuna doğru cevabı bulmak, basur hakkında bilmediklerimizi ya da yanlış bildiklerimizi anlamamız açısından önemlidir. Basur belirtileri ve bu rahatsızlığın oluşturduğu semptomlar gündelik yaşamımızı kalitesizleştirir. Öncelikle basurun tam olarak neden kaynaklandığını öğrenmek, semptomları azaltmak için yediklerimize dikkat etmek önemlidir. Basur deyip geçmemek gerekir, çünkü basura neden olan şey; arkasında yatan daha ciddi problemler olabilir. Bu yüzden basur belirtileri olanlar rahatsızlık daha ilerlemeden bir an önce uzman bir doktora danışmalıdır.

Halk arasında basur ya da mayasıl tıp terminolojisinde hemoroit olarak bilenen rahatsızlık, kimi zaman toplumda söylenmesi ayıp karşılanan bir hastalıktır. Oysa hastalığın ayıbı olmaz sözü de bu coğrafyaya ait değil midir? Öyleyse basur gibi ciddi ve acılı bir rahatsızlığı neden dışarıda bırakalım? Biz de bu şiarla hareket ettik ve basur nedir diye sorarak bu hastalığın tüm ayrıntılarını ve bilinmeyen yönlerini anlattık.



Basur Nedir?

Basur nedir sorusunun en temel cevabı anal kanalda genişlemiş damar toplanmalarıdır. Basurlar hem iç hem de dış olmak üzere iki şekilde oluşur. İç basur genellikle ağrısız seyrederken, dış basur ağrıya neden olabilir. Basur nedir sorusunun bir başka betimlemesi ise zamanla genişleyen damarların belirli nedenlerden dolayı anal kanalın dışına doğru çıkarak, hem ağrıya hem de kanamaya neden olmasıdır. Bu durum bu rahatsızlığı yaşayanların temel sorunudur ve basur nedir sorusunun da en bilinen cevabıdır. Özellikle dış basur anüsün dışına çıkarak kanamaya, kaşıntıya neden olur. Genellikle dışkılama sırasında veya sonrasında yakınmalar artar.





Basurun Belirtileri Nelerdir?

Basur halk arasında şakaya alınsa da çok ciddi bir rahatsızlıktır. Eğer aşağıdaki basur belirtileri sizlerde de varsa vakit geçirmeden bir doktora başvurun.

Anüste kanama,

Anüste ağrı,

Dışkılama sırasında sancı, yanma veya kanama,

Anüste akıntı, sıvı birikmesi veya şişlik,

Rahatsız edici bir kaşıntı,

Düzensiz dışkılama.







Anüste ağrı, basur belirtilerindendir.





Basur Neden Olur?

Basur nedir sorusunu açıklamak için basura neden olan etmenleri de anlamamız gerekir. Bu yüzden birlikte basura neden olan etmenlere bakalım:

Kabızlık veya ishal durumları,

Alkol kullanımı,

Gebelik durumu,

Az su tüketimi,

Düzensiz beslenme,

Uzun süre tuvalette vakit geçirmek,

Kolon kanseri,

Bazı sportif etkinlikler (bisiklete binmek vb.),

İş gereği uzun süre oturarak çalışmak,

Anüs ağzındaki tümör.

Basurun Tedavisi Nasıl Yap��lır?

Basur rahatsızlığı olanların basur nedir sorusunun cevabını öğrendikten sonra, dikkat edilecek hususları dikkate alarak tedaviye başlamasında yarar vardır. Kabızlıktan kaynaklı bir basur sorunu yaşanıyorsa bağırsak fonksiyonları düzeltici yöntemler kullanılarak mevcut şikayet ortadan kaldırılır. Doktorun vereceği tedavi ile basur bölgesine sürülecek krem ve pomatlar semptomların azalmasını sağlar. Eğer basurun nedeni başka bir rahatsızlık ise öncelikle bu durum ortadan kaldırılır, ardından basur için gerekli tedavi uygulanır. Dışkılama düzeni, gündelik su ve besin ihtiyacının sağlanmasına ve doktorun önerdiği ilaçların düzenli kullanımına rağmen, tedaviye cevap verilmemesi durumunda cerrahi tedavi yöntemi uygulanır. Ameliyat klasik cerrahi ya da lazer yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Lazer yöntemiyle gerçekleşen operasyon sonrasında gündelik rutine dönüş süresi daha kısadır.





Basurdan Koruma Yöntemleri

Basur nedir sorusuna cevap bulduktan sonra bu rahatsızlıktan korunmanın yöntemlerini öğrenerek basur belirtileri etmenlerini azaltabiliriz. Yüksek lifli gıdalar tüketerek dışkılama alışkanlıklarınızı düzenleyebilirsiniz. Günde iki litre su içerek vücudunuzun su oranınızı ayarlamanız, sindirim sisteminizin çalışmasına yardımcı olur. Alkol tüketimini ve baharatlı yiyeceklerin tüketimini azaltmak da basur belirtilerini azaltacaktır.





