Doğum kontrol yöntemlerinin en başında spiral geliyor. En etkili ve güvenilir doğum kontrol aracı olan spiralin rahim içine yerleştirildiği andan itibaren etkisi başlıyor.

Spiral rahim içine uygulanıyor. Yumurtanın rahim içine naklini, spermlerin yumurtanın yanına gitmesini ve döllenme olmasına rağmen rahim içinin özelliğini bozarak döllenmiş yumurtanın yerleşmesini engelliyor.



Spiral nasıl takılır?

Öncelikle bireyin antiseptik solüsyonlarla temizliği sağlanıyor. Tıbbi aletler yardımıyla rahim, tutularak çekiliyor. Tüp yardımıyla spiral rahim ağzından geçirilir ve rahmin tepesine kadar itilere içerisine yerleştirilir. Tüp içerisinde yer alan piston ile ileri doğru iterek tüp dışarı alınarak rahim içine yerleşir. Spiralin ucunda bulunan ip, 1 cm kadar rahim dışında kalacak şekilde kesilir. Ardından spiralin doğru yere yerleştirildiğinden emin olmak için ultrasonla kontrol edilir. İşlem yapıldıktan sonra ilk kontrole 1. ayın sonunda, daha sonraki kontrollere de yılda 1 kez gidilmelidir.



Spiral adetin kaçıncı günü takılır?

Spiralin takılması için en doğru zaman regl dönemi olmasına rağmen, kürtaj sonrası ve doğum sonrasında da takılabilir. Regl dönemi spiral taktırmayı tercih edenler için adetin yoğun olduğu 2. ya da 3. günü tercih edilir. İşlem biraz acılı olması nedeniyle işlemden 1 saat önce bir ağrı kesici iğne ya da ilaç verilmesi tavsiye edilir. Doğum yapan kadınların doğumdan sonra ilk 48 saat ya da 4. haftadan sonra işlemi yaptırmaları gerekir.



Spiral kayması nedir?

Spiralin yerinden oynayıp rahim ağzına doğru kaymasıdır. Spiralin kayması durumunda adet dönemi dışında da kanama ve lekelenmeler görülür. Bu durumda gebelik riski de artar. Yerinden oynamış olan spiralin çıkartılarak yeniden takılması gerekir.



Kaç çeşit spiral vardır?

Bakırlı ve hormonlu olmak üzere iki çeşittir. Bakırlı spiral yoğun olan kanamayı adet döneminde arttırdığı için, adet kanaması yoğun olan kadınlara hormonlu spiral taktırmaları önerilir.







Kimler spiral kullanabilir?

• Lohusalık dönemini bitirmiş emziren anneler,

• Genital enfeksiyonu olmayan kadınlar,

• Cinsel yolla bulaşan hastalık taşımayan kadınlar,

• Gebelik tesi ile gebe olmadığı teyit edilen kadınlar.



Spiral kimlere takılmaz?

• Genital enfeksiyonu ya da enfeksiyon hastalığı yatkınlığı olan kadınlara takılamaz. Enfeksiyonlu bölgeye yabancı bir madde koyulduğu takdirde vücut enfeksiyon ile savaşamaz.

• Önceden dış gebelik geçiren ve dış gebeliğe yatkınlığı olanlara önerilmez.

• Doğuştan rahim anomalisi olan kadınlara uygulanmaz.

• Rahim kanseri ve kanser şüphesi olan, bağışıklık sistemi baskılanmış, kortizon kullanan kadınlara takılamaz.



Spiral nasıl çıkarılır?

Regl döneminde, rahim ağzından doktor tarafından sokulan tıbbi alet ile spiralin ipinden tutulur ve çekilerek çıkarılır.



Spiral çıkarıldıktan sonra tekrar ne zaman takılır?

Günü dolan spiral çıkarıldıktan sonra hemen yenisi takılabilir. Yeniden takıldığı an koruma etkisi başlar.



Spiralin yan etkileri nelerdir

• Takıldıktan sonra adet miktarı ve süresinde artış görülebilir.

• Dış gebelik oluşumunu arttırabilir.

• Kasık ağrısı ve kahverengi akıntı görülebilir.

• Ağrı, titreme, kanama var ise enfeksiyon riski oluşabilir. Bu gibi durumlarda zaman kaybetmeden uzman bir hekime başvurunuz.



Spiral kullananlar nelere dikkat etmelidir?

Yılda bir ya da iki kez doktorunuza kontrole gitmelisiniz. Kontrol esnasında ipin yerinde olup olmadığına bakılır. Vajinal ultrason ile de spiralin rahim içinde normal yerleşip yerleşmediği kontol edilir. Yerinden oynayan spiralin koruma miktarında azalma olabilir. Risk almamak adına doktorunuzla görüşüp yenisinin takılmasına karar vermelisiniz. Yıllık rutin kontrollerinizi yaptırırken smear testi yaptırmayı unutmayınız. Cinsel ilişki sırasında kanama ile karşılaşırsanız mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz.



Spiral ile hamile kalınır mı?

Dünya çapında kullanılan en iyi doğum kontrol yöntemlerinden olmasına rağmen, gebelikten koruma ihtimal yüzde 100 değil. Araştırmalara göre, kullanan 100 kadından yılda 1’i ya da 3’ü hamile kalabiliyor. Gebelik erken dönemde tespit edilmişse ve devamına karar verilirse, gebelik kesesine zarar vermeden çıkarılabilir. Ancak bu gibi durumlarda gebeliğin erken doğum ve düşük riski olduğunu bilmeniz gerekir. Gebelik geç dönemde tespit edilmişse ve devamına karar verilirse, çıkarılmadan rutin gebelik kontrolleri yapılır. Fakat, gebelik sürecinde erken doğum ve düşük riskinin yanı sıra enfeksiyon riskinin fazla olduğunu da unutmayın.



Spiral nerede taktırılır?

İşlemin gerçekleştirilmesi için bir uzman hekime gidiniz. Devlet ve üniversite hastaneleri, özel hastane ve muayenehaneler taktırabileceğiniz yerler arasındadır.