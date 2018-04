Su ısıtıcısı bile kanserojen!

İşte günlük yaşamda kansere yol açan faktörler...

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Andaç Argon, "Pek çok teknoloji ürününün yaydığı iyonizan olmayan radyasyon, kanser riskini artırıyor. Ütü, saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı gibi hemen her gün kullandığımız küçük ev aletleri de bunlardan biri" dedi.



Medical Park'tan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Argon, günlük yaşamda kullanılan ve kansere neden olan eşya ve ürünler hakkında bilgi verdi.



Nüfusun yaşlanması, katkılı ürünler tüketmek, teknolojinin yaydığı elektromanyetik dalgalar ve çevre kirliliğinin kanserin son yıllarda giderek yaygınlaşmasına neden olduğunu belirten Argon, "Kanserden korunmak ise imkansız değil ancak yaşadığımız hızlı çağa ayak uydurmak için çıktığımız koşuda molalar verip sağlığımızı ve yaşam düzenimizi gözden geçirmeliyiz. Bu şekilde kansere davetiye çıkaran çevresel faktörlerden mümkün olduğunca korunabiliriz" ifadelerini kullandı.



Cep telefonundan saç kurutma makinesine, ütüden, bilgisayara ve televizyona kadar etrafımızdaki pek çok teknoloji ürününün iyonizan olmayan radyasyon yaydığını vurgulayan Argon, şunları kaydetti:



"Atom bombası ve nükleer bir savaş sonucu maruz kalınacak iyonizan radyasyondan çok, bizi daha fazla ilgilendiren iyonizan olmayan radyasyon. Bu radyasyondan ne kadar kendimizi koruyabilirsek, kanser riski de o kadar düşer. Bunu başarabilmek ise mümkün. Elimizden düşüremediğimiz cep telefonundan işe başlayabiliriz. Günde 30 dakikadan fazla telefonla konuşmayın ve mutlaka kulaklıkla konuşun. Evde cep telefonu yerine ev telefonunu kullanmayı tercih edin.



Ütü, saç kurutma makinesi ve su ısıtıcısı gibi hemen her gün kullandığımız küçük ev aletleri ciddi derecede elektromanyetik radyasyon yayıyor. Özellikle kadınların zamanlarının önemli bir kısmı mutfakta geçiyor. Isıtıcıların bulunduğunuz ortamdan 2 metre uzaklıkta olmasına dikkat edin. Gece yatarken odanızda kablosuz modem, cep telefonu bulundurmayın. Ütü çok ciddi oranda elektromanyetik dalgalar yayıyor. Her gün ütü yapmayın. Kendinize bir ütü günü belirleyin ve oyalanmadan hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışın. Saç kurutma makinesini uzun dakikalar kullanmayın. Mümkünse evinizin baz istasyonları ya da yüksek gerilim hatlarından uzakta olmasına dikkat edin. Ayrıca otoyollarının hemen kenarında yapılmış sitelerde oturmamaya çalışmalı ki dizel egzozuna en az maruz kalalım."



Gece uykusunun önemi

Uykusuzluğun kanserle ilişkisinin kanıtlandığını vurgulayan Argon, gece uykusunun ciddi oranda kanserden koruyan bir faktör olduğunu, kanserden koruyan melatonin hormonunun salgılanmaya başlaması için saat 01.00'de ışıksız bir ortamda uykuya geçilmesi gerektiğini anlattı.



Argon, erişkinlerin günde 7,5 saat aralıksız uyumalarının zorunlu olduğunu, gündüz yapılan telafi uykularının aynı faydayı sağlamayacağını, vücudun kanserden koruyan melatonini sadece gece ve karanlıkta salgıladığını, bu nedenle gece çalışanlar ve uykusuz kalanlarda kanser riskinin düzenli uyuyanlara göre daha fazla olduğunu aktardı.



"Kanserden korunmanın en ucuz ve en etkili yöntemi ona yakalanmamaktır" diyen Argon, bunun için herkesin yılda bir kez check-up programına katılması gerektiğini anlattı.



Organik olmayan gıda maddelerinde yüksek oranda kimyasallar bulunduğunu, bu nedenle mevsimin sebze ve meyvelerini tüketmek gerektiğini belirten Argon, stresten de uzak durulması gerektiğini kaydetti.



(AA)