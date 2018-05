Vejeteryan et, balık ve kümes hayvanlarını tüketmeyen kişilere verilen isimdir. Bazı vejeteryanlar ise süt ürünleri ve yumurta gibi besinleri tercihen tüketebilmekte. Vejeteryan beslenme alışkanlığı hem avantajları hem de dezavantajları bulunmaktadır. Bu beslenmeyi alışkanlık haline getirenlerin dikkat etmesi gereken durumlar vardır.

Batı dünyasında özellikle günden güne artan bir vejeteryan topluluğu vardır. Batı ülkelerinde yaşayan insanların bir kısmı vejeteryan beslenmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Vejeteryanlar 3 ana gruba ayrılmaktadır.



Vejeteryanlık çeşitleri; Lakto Ovo, Lakto ve Veganlardır.

Lakto Ovo: Balık, kırmızı et, tavuk yemez. Fakat kümes hayvanlarından elde edilen besinleri, yani yumurta ve süt ürünleri tüketirler.



Lakto: Herhangi bir hayvan eti tüketmezler aynı zamanda süt, yumurta ve yoğurt da tüketmezler.



Vegan: Hayvansal hiçbir besin tüketmezler. Et, balık, kümes hayvanları, tavuk, yumurta, süt, peynir, yoğurt, bal, dondurma tüketmezler. Bunların haricinde bir de semi vejetaryen vardır ki kırmızı et yerine beyaz et tüketenlere denmektedir.



Vejeteryan ne yer?

• Tavuk ve ya balık

• Kurubaklagil çeşitleri

• Soya

• Yumurta

• Fındık, fındık ezmesi

• Yumurta akı



Kuru baklagillerden

• Soya

• Börülce

• Mercimek

• Nohut

• Barbunya

• Kuru Fasülye



Tahıllardan

• Çavdar

• Mısır

• Yulaf

• Pirinç

• Tam tahıllı unlar

• Kahverengi pirinç



Kabuklu Kuru Yemişler

• Fındık

• Badem

• Ceviz

• Yer fıstığı

• Kabak çekirdeği

• Susam

• Çam fıstığı



Vücutta mutlaka bulunması gereken vitamin mineraller vardır. Bunlar; kalsiyum, iyot, demir, protein, B12 vitamini, D vitamini, çinko, omega 3 yağ asitleridir. Kalsiyum kemiklerin ve dişlerin gelişimi, sağlıklı olması için önemlidir. Eğer veganlar yeteri miktarda iyot alamazlarsa guatr gelişmesi yüksektir. Veganlar iyotu soya fasülyesi, patates ve turptan edinebilirler. Alyuvarların yapı taşı olan demiri, mercimek, tam tahıllı ürünler, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru meyvelerden alabilirler. Protein; sağlıklı kaslar, kemikler, cilt ve organlar için gereklidir. Yumurta, süt ve süt ürünlerinden protein alabilirler. Fındık, çekirdek, tam tahıllı ürünlerde protein kaynağıdır. Etin dışındaki tüm sütlü ürünler, yumurta, baklagil, sebzeler ve tahıllarda bol miktarda protein bulunur. Omega 3 yağ asitleri; balık ve yumurtada bulunur. Bunların harici soya yağı, soya fasülyesi ve kuruyemiş, ceviz de bulunmakta. Veganlar et yerine soya fasülyesi tüketmelilerdir.



B12 vitamini, yorgunluk ve bitkinliği önlemek, kan hücresini oluşumunu desteklemek ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonda olmasını sağlamak için önemlidir. D vitaminin kemiklere etkisinin olduğu aşikar. Güneşten d vitamini alabiliyoruz. Ayrıca d vitamini inek sütünde de bulunabiliyor. Çinko; proteinlerin kullanılmasında önemli bir enzim bileşenidir. Çinkoyu ıspanak, pırasa, kabak çekirdeği, yer fıstığı, bezelye, fasülye, barbunya, maş fasülyesi ve sarımsaktan alınabilmektedir. Vejeteryanlar günde dört porsiyon sebze tüketebilirler. Her gün soya gibi bitkisel et alternatifleri tüketilmelidir. Her gün meyve tüketmelilerdir. Yağ alımına dikkat edilmeli ve süt tüketiliyorsa her gün günde en az iki bardak tüketilmelidir.



Vejeteryanlar ne yemez?

Çeşitlere ayrılsada hepsi et ürünlerini yemezler. Kırmızı et, balık, kümes hayvanları tüketmezler. Bu beslenme şeklinden dolayı B vitamini eksikliği görülebilmektedir. Sadece balık tüketenler ise pesketaryen denir. Veganlar B12 ve kalsiyumu doğal gıdalardan alamazlar. Bu yüzden sağlıklı beslenme kuralı aslında çok çeşit beslenmeyi alışkanlık edinmektir.



Sağlıklı mıdır?

Dengeli beslenilmez ise demir eksikliği riski oluşabilmektir. Çünkü en kaliteli demir ette bulunur. Eğer vegan diyeti uygulamak istiyorsanız ve bunu beslenme alışkanlığınız haline getirmek istiyorsanız mutlaka uzman kişilere bir doktora danışarak yapmanızda fayda vardır.