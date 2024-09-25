Yüksek kreatinin seviyelerini düşüren 8 besin

Kreatinin, vücudumuzdaki kaslar tarafından üretilen bir atık üründür. Böbreklerimiz bunu ortadan kaldırmaktan sorumludur. Ancak, kreatinin seviyelerimiz yüksek olduğunda, böbrek hasarına sahip olduğunuz anlamına gelir ve bu kronik böbrek hastalığına yol açabilir. Kollarınızda veya bacaklarınızda şişlik, aşırı yorgunluk fark ediyorsanız, kreatinin seviyelerinizi kontrol ettirmeniz önemli olabilir. Yüksek kreatinin seviyeleri yaşamı tehdit edici olmasa da, vücutta ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri yüksek kreatinin seviyelerine yardımcı olabilir. Kreatinin seviyelerini nasıl düşüreceğinizi mi merak ediyorsunuz? Beslenmenize bu yiyecek listesini ekleyerek başlayın.

KREATİNİN SEVİYELERİ NELERDİR?

İç hastalıkları uzmanı Dr. Basavaraj S Kumbar; kreatinin, kreatinin parçalanması sırasında oluşan bir atık üründür. Bu bileşik, kas hücrelerinin içinde enerji yaratmak için kullanılan ayrılmaz bir maddedir. Cilt, kanı filtreleyen ve aşırı atığın idrar şeklinde atıldığı bir organ olan kreatininin atılmasına yardımcı olur. Bunun nedeni, kan kreatinin seviyesi tayininin böbrek durumunu ve böbreğin temizleme yeteneğini değerlendirmek için kullanılmasıdır. Kreatinin seviyelerinin nasıl kontrol edileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

KREATİNİN SEVİYENİZ KAÇ OLMALI?

Sağlıklı genç yetişkinlerin ortalama serum kreatinin konsantrasyonları 0,6 ila 1,3 mg/dL'dir ancak yüksek kas kütlesine sahip çoğu sporcunun daha yüksek değerleri olabilir. Amerikan Böbrek Fonu, erkekler için kreatinin seviyelerinin 0,7 - 1,3 mg/dL arasında olması gerektiğini, kadınlar için ise 0,6 - 1,1 mg/dL arasında olması gerektiğini belirtmektedir. Bu referans değerleri yaş, cinsiyet, kas kütlesi ve sağlık gibi bazı faktörlerden etkilenebilir. Dr. Kumbar, genellikle bu aralıktaki kreatinin seviyelerinin normal böbrek fonksiyonu olduğu söylüyor.

KREATİNİN SEVİYELERİNİ DÜŞÜREN YİYECEKLER

1. Salatalık

Salatalıklar kreatin seviyelerinizi düşürmeye yardımcı olabilir. Her gün bir veya iki salatalık yenmelidir. Salata ile birlikte tüketilebilir veya olduğu gibi de tüketilebilir.

2. Sarımsak

Sarımsak, kreatinin seviyelerinizi kontrol etmenize yardımcı olabilecek bir diğer bileşendir. Yemeklerinize 1-2 diş sarımsak ekleyin. Bu, vücuttaki iltihabı azaltmaya ve kan basıncı seviyelerinizi de korumaya yardımcı olabilir, bu da böbrek sağlığınızı iyileştirir.

3. Soğan

Soğan da size yardımcı olabilir. Günlük öğünlerinizde bir soğan, kan şekeri seviyelerini dengelemeye ve böbreklere binen yükü hafifletmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar sağlayabilir. Indian Journal of Nephrology'de yayınlanan bu çalışmaya göre soğan böbrek fonksiyon bozukluğunu önleyebilir.

4. Kırmızı Dolmalık Biber

Beslenmenize kırmızı dolmalık biber eklemek, kreatinin seviyelerini kontrol etmeye ve bu süreçte düşürmeye de yardımcı olabilir. Bir yetişkin, vitamin açısından zengin olduğu ve böbrekleri aşırı yüklemediği için günde en az bir kırmızı dolmalık biber tüketmelidir.

5. Karnabahar

Bir su bardağı pişmiş karnabahar tüketmek sağlıklıdır çünkü mineral açısından düşüktür ve böbreğin atıkları etkili bir şekilde atma işlevini yerine getirmesine yardımcı olur. Yarım su bardağı pişmiş karnabaharda 1,8 g lif vardır, bu da kreatinin seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur. Clinical Kidney Journal'da yayınlanan bir araştırmada, lif takviyesinin kreatinin seviyesini düşürmeye yardımcı olabileceği belirtiliyor.

6. Elmalar

Her gün bir elma size yeterli lifi verir ve sindirim sürecinize yardımcı olur, bu da böbreklerinizin üzerindeki baskıyı azaltabilir. Kreatinin seviyeleriniz için günde bir elmaya kadar yiyebilirsiniz.

7. Yaban mersini

Yaban mersini ayrıca yüksek kreatin seviyelerine yardımcı olur. Bir avuç yaban mersini, yaklaşık 1/2 su bardağı tüketmek etkili olabilir. Yaban mersini, çok fazla potasyum içermeden böbreğin sağlığını vurgulayan düzinelerce antioksidan bileşenden oluşur. ABD Ulusal Böbrek Vakfı ayrıca yaban mersinini düşük seviyelerde sodyum ve fosfor içerdiği için böbrekler için iyi olduğunu belirtmektedir.