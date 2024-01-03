Hep en kötü senaryoyu mu kuruyorsunuz? Felaket düşüncesini durdurmanın yolları

İşyerinde son teslim tarihini kaçırdığınızı hayal edin. Böyle bir durumda bazı kişiler bu durumu nasıl halledebileceklerini ve işi bir an önce nasıl bitirebileceklerini düşünebilirler. Bazıları için bu düşünce, işlerini kaybedeceklerini düşünmelerine neden olacak, bu da mali yıkıma, gergin ilişkilere ve işsizliğe yol açacaktır. Eğer bu abartılı düşünce zinciriyle bağlantı kurabilirseniz, yıkıcı düşüncelere yatkın olursunuz. Herkes ara sıra felaketler yaşar. Felaket düşüncesi, bir kişinin bir durumu olduğundan çok daha kötü göstermesidir. Eğer bu tuzağa düştüyseniz, felaket düşüncesini nasıl durduracağınızı aşağıda bulabilirsiniz.

FELAKET DÜŞÜNCESİ NEDİR?

Felaket düşüncesi, olumsuz olasılıklar üzerinde durmayı ve en kötü senaryonun gerçekleşeceğini düşündürür. Kıdemli psikiyatrist Dr. Jyoti Kapoor şöyle diyor: "Belirli bir durumun daha gerçekçi veya olumlu olasılıklarını düşünmek yerine, çoğu insan en aşırı ve olumsuz sonuçlarına odaklanıyor."

Bu mantıksız düşünceler kaygıyı, stresi ve artan kırılganlık hissini besleyerek zihinsel sağlığınızı etkileyebilir. Bununla başa çıkmak için zihninizi sakinleştirmek ve düşüncelerinizi kontrol etmek çok önemlidir.

FELAKET DÜŞÜNCESİ NASIL DURDURULUR?

1. Müzik çalın

Müzikle ilgilenmek odağınızı değiştirmek için güçlü bir araç olabilir. İster sakinleştirici melodiler ister enerjik ritimler olsun, müzik ruh halinizi etkileyebilir ve zihninizi yıkıcı düşüncelerden uzaklaştırabilir.

2. Arkadaşlarınızla konuşun

Bir arkadaşınızla iletişime geçmek değerli bir dış bakış açısı sağlayabilir. Endişelerinizi güvendiğiniz biriyle paylaşmak, destek, güvence ve duruma farklı bir bakış açısı sunarak felaket düşüncesini hafifletmeye yardımcı olabilir.

3. Derin nefes alma veya uzun süreli egzersiz yapın

Derin nefes alma egzersizlerini veya belirli tekniklerini rutininize ekleyin. Bu uygulamalar rahatlamanızı destekler ve olumsuz düşünmenize neden olan belleğinizi şimdiki ana odaklamanıza yardımcı olur.

4. Olumlu ifadeler kullanın

Benlik saygınızı ve güveninizi artırmak için olumsuz kendi kendine konuşmanın önüne geçin.. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde 2013 yılında yayınlanan bir araştırma, olumlu ifadelerin kullanımının stresle mücadele edebileceğini ve yıkıcı düşüncelerin kırılabileceğini öne sürüyor.

5. Olumsuz bilgi alımını sınırlayın

Tükettiğiniz bilgileri kontrol edin, özellikle de olumsuz olma eğilimindeyse. Üzücü haberlere veya karamsar içeriğe sürekli maruz kalmak felaketle ilgili düşüncelere katkıda bulunabilir. Daha olumlu bir zihniyeti sürdürmek için medya tüketiminize sınırlar koyun.

6. Güçlü yönlerinizi düşünün

Odağınızı güçlü yönlerinize ve başarılarınıza kaydırın. Yeteneklerinizi kendinize hatırlatmak için geçmiş başarılarınızı düşünün. Bu olumlu öz-düşünüm, felaketle sonuçlanan düşünceye karşı bir denge görevi görebilir ve yeterlilik ve dayanıklılık duygusunu teşvik edebilir.

7. Olumsuz düşüncelere meydan okuyun

Felaket düşüncesini besleyen olumsuz düşüncelere aktif olarak meydan okuyun. Kendinizi sonuçlar hakkında olumsuz ve sert bir şekilde düşünürken bulduğunuzda durun ve bu düşüncelerin gerçekliğe mi dayandığını yoksa sadece çarpık algılar mı olduğunu sorgulayın. Odak noktanızı en kötü sonuçları düşünmekten değiştirmenize yardımcı olacaktır.

8. Bir ara verin ve düşünün

Felaket verici düşüncelere boğulduğunuzda, bir ara verin. Geri çekilin ve alternatif bakış açılarını değerlendirin. Bu duraklama, duruma daha dengeli bir bakış açısı kazandırarak en kötü senaryolara odaklanma olasılığını azaltır.

9. Minnettarlık duyun

Hayatınızın olumlu yönlerine odaklanarak minnettarlığınızı geliştirin. İyi şeyleri düzenli olarak kabul etmek ve takdir etmek, zihninizi felaket düşüncesinden uzaklaştırabilir. Olumlu deneyimleri ve düşünceleri belgelemek için bir şükran günlüğü oluşturun.

10. Kendinize şefkat gösterin

Endişe anlarında kendinize karşı nazik olun. Olumsuz düşüncelerin olağan bir insan deneyimi olduğunu ve zaman zaman endişeli hissetmenin normal olduğunu anlayın. Benzer durumdaki bir arkadaşınıza gösterdiğiniz nezaketin aynısını kendinize de göstererek, kendinize şefkat gösterin.