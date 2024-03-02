Kafein neden bağırsak hareketlerini hızlandırır?

Kahve veya kafein tükettikten sonra vücudunuzun nasıl tepki verdiğine dikkat ettiyseniz bağırsak hareketlerinizin daha düzgün olduğunu fark etmişsinizdir. Sızdıran bağırsak sendromu veya IBS (irritabl bağırsak sendromu) gibi sorunlardan muzdarip olanlar, bu endişenin hayatlarında daha yaygın olduğunu göreceklerdir. Kafeinin neden bağırsakları çalıştırdığını merak ediyorsanız okumaya devam edin.

KAHVE NEDEN BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR?

Kahvenin sıklıkla bağırsak hareketlerinin artmasına neden olmasının ana faktörlerinden biri, mide asidi salgısını ve mide-bağırsak hareketliliğini düzenlemekten sorumlu bir hormon olan gastrin üretimini uyarma yeteneğidir. Kahve, özellikle kafeinli kahve tükettiğinizde midede gastrin salınımı tetiklenir. Beslenme uzmanı Avni Kaul, Gastrin'in mide-bağırsak sistemindeki kasların daha kuvvetli kasılmasını sağlayarak gıdanın sindirim sistemindeki hareketini hızlandırdığını açıklıyor.

Kafein tüketiminden sonra bağırsakların çalışmasını tetikleyen diğer bazı faktörler şunlardır:

1. Kolon kasılmaları

Kahvenin önemli bir bileşeni olan kafein de müshil etkisinde önemli bir rol oynar. Kafein, kolon kasılmalarını artırabilen nörotransmiterler olan adrenalin ve noradrenalin gibi katekolaminlerin salınımını uyarır. Uzmana göre, bu artan kasılmalar kolonun içeriğini rektuma doğru daha hızlı itiyor ve bu da bağırsak hareketi dürtüsüne neden oluyor.

2. Kafein safra salınımını uyarır

Kahvenin müshil etkisine katkıda bulunan bir diğer neden de safra salınımını uyarma yeteneğidir. Kahve, safra kesesine safrayı ince bağırsağa salması için sinyal gönderen bir hormon olan kolesistokinin (CCK) üretimini tetikleyen bileşiklere sahiptir. Safra, yağların sindirimi ve emiliminde hayati bir rol oynar. Daha fazla safra salınımı, sindirimin daha hızlı olmasına ve gıdanın bağırsaklardan geçişine yol açarak potansiyel olarak bağırsak hareketlerinin artmasına neden olabilir.

3. Asitlik ve mide asidi üretimi

Kafeinin asitliği de bağırsak hareketlerini etkileyebilir. Kahve asidiktir ve mideye girdiğinde mide asidi oluşumunu uyarır. Uzman, midedeki bu artan asitliğin sindirim sürecini hızlandırabileceğini ve gastrointestinal kanaldan daha hızlı geçiş sürelerine yol açabileceğini söylüyor. Asitlik, mide ve bağırsakların astarı üzerinde doğrudan tahriş edici bir etkiye sahip olabilir ve bağırsak hareketlerini daha da teşvik edebilir. Herkesin kahvenin müshil etkisini farklı derecelerde yaşamadığını unutmamak önemlidir. Bazı insanlar belirgin bir müshil etkisi yaşarken, diğerleri kahve içtikten sonra bağırsak alışkanlıklarında önemli bir değişiklik fark etmeyebilirler. Kafeine tolerans, kahvenin asidik bileşenlerine duyarlılık ve genel gastrointestinal sağlık gibi bireysel faktörler, kahvenin bağırsak hareketlerini nasıl etkilediğini etkileyebilir.

KAHVENİN BAĞIRSAKLARINIZI ÇALIŞTIRMASINI NASIL ÖNLEYEBİLİRSİNİZ?

Kahvenin müshil etkisini ortadan kaldırmak için tükettiğiniz kahvenin türü ve miktarı konusunda daha akıllı seçimler yapabilirsiniz.

1. Kafeinsiz kahveye geçin

Kafein, kahvenin müshil etkisine önemli bir katkıda bulunduğundan, kafeinsiz seçeneklere geçmek, kahvenin bağırsak hareketleri üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda lezzetin tadını çıkarmanızı da sağlayabilir.

2. Tüketimi kısıtlayın

Tek seferde tüketilen kahve miktarının azaltılması da müshil etkisinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Uzman, alımı kademeli olarak azaltmanın veya gün boyunca tüketime ara vermenin faydalı olabileceğini düşünüyor.

3. Yemekle birlikte kahve için

Kahveyi bir yemek veya atıştırmalıkla birlikte tüketmek, kahvenin bağırsak hareketleri üzerindeki uyarıcı etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Midede yiyecek bulunması, kafeinin emilimini yavaşlatabilir ve potansiyel olarak gastrointestinal hareketlilik üzerindeki etkisini azaltabilir.

4. Soğuk demleme veya düşük asitli kahve tercih edin

Uzmanın bir başka tavsiyesi de soğuk demlenmiş kahve ve belirli düşük asitli kahve çeşitlerini seçmektir. Bunlar mideye daha yumuşak gelebilir ve normal demlenmiş kahveye kıyasla tahrişe neden olma veya aşırı mide asidi üretimini uyarma olasılığı daha düşük olabilir.

5. Alternatifleri değerlendirin

Bitki çayları veya kafeinsiz alternatifler gibi alternatif içecekleri keşfetmek, bağırsak hareketlerini uyarma potansiyeli olmadan lezzetli bir seçenek sunabilir.

Bu stratejileri uygulayarak, kahvenizin tadını çıkarırken, bağırsak hareketleri üzerindeki etkisini en aza indirebilir, sindirim rahatlığını ve genel refahı artırabilirsiniz.