Kahverengi akıntı neden olur? Hangi hastalıkların belirtisidir? 5 soruda vajinal kahverengi akıntı

Vajinal akıntı, kadınların hayatlarının farklı dönemlerinde sıkça karşılaştığı bir durum. Vajinal akıntı, sağlıklı bir bedenin doğal bir işlevi olarak kabul edilir ve vajinanın kendini temizlemesini ve korumasını sağlar. Bu salgıların rengi, kıvamı ve miktarı, kişiden kişiye ve dönemden döneme değişebilir. Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Zeynep Yılmaz Tekmen, kahverengi akıntı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Kahverengi akıntı neden olur?

Kadınlarda zaman zaman vajinal akıntılar renk, koku, kıvam açısından farklılık gösterir. Kadınlarda şeffaf kokusuz akıntı normal iken, sarı-yeşil, kokulu, kaşıntılı akıntı vajinal enfeksiyonu gösterir. Kahverengi akıntılar adet sonrası ise normaldir. Ancak adetten bağımsız ara lekelenmeler şeklindeki kahverengi akıntılar, genelde beklemiş kan veya rahim içi enfeksiyonlardan kaynaklanabilir.

Kahverengi akıntı kısırlık belirtisi mi?

Kahverengi akıntı tek başına kısırlık nedeni olarak değerlendirilemez. Eğer akıntının sebebi hormonal ise dolaylı yoldan gebeliği engelleyebilir. Kahverengi akıntı rahmin içinde veya tüpten kaynaklı bir enfeksiyon nedeniyle oluşuyorsa, bu enfeksiyonlar kadında ileriki dönemde rahmin içinde veya tüplerde yapışıklığa sebebiyet verebileceği için kısırlığa neden olabilir. Ancak doğal dönemde, adet bitiminde veya rahim ağzından gelen kahverengi lekelenmeler gebe kalınmasını engellemez.

Kahverengi akıntı ne zaman endişe verici olur?

Kahverengi akıntı adet bitiminde değilse, daha önceden olmuyorsa, ilişki sonrası geliyorsa, idrarda yanma, kaşıntı, kasık ağrısı eşlik ediyorsa mutlaka jinekolojik muayene gerekir. Muayenede doktorunuz ince bir alet yardımıyla rahim ağzına bakar ve buradaki patolojileri değerlendirir. Rahim ağzında yara veya vajinal enfeksiyon lekelenmelere sebebiyet verebilir. Eğer yakın zamanda alınmamışsa doktorunuz smear testi (rahim ağzı kanseri taraması) ve vajinal enfeksiyonlar için kültür almak isteyebilir. Daha sonrasında ultrason ile rahim duvarı, yumurtalıklar ve karın içi sıvı değerlendirilir. Kan ve idrar testleri muayeneye ek olarak istenir.

Kahverengi akıntı nasıl tedavi edilir?

Akıntı tedavisi genelde şikayete yönelik olur. Eğer vajinal kültürde enfeksiyon mevcutsa, antibiyotik tedavisi veya vajinal ovüller kullanılır. Rahim ağzındaki yara lekelenmelere sebebiyet veriyorsa ve smear testi normalse rahim ağzı yakılabilir veya dondurulabilir. Rahmin içindeki veya tüplerdeki enfeksiyonlardan şüphelenilirse ağızdan yüksek doz antibiyotik kullanılması gerekir. Hormonal sebeplerden kaynaklanıyorsa doğum kontrol hapları veya hormon baskılayıcı tedavi verilebilir. Rahim içi araç ara kanamalara sebebiyet veriyorsa kanama kesici ilaç verilebilir veya spiral çekilebilir.

Kahverengi akıntı nasıl önlenir?

Kahverengi akıntı için yapılan testler normalse, antibiyotik tedavisi, rahim ağzına dondurma/yakma müdahalesi veya hormon düzenleyici ilaçlar kullanılabilir. İlişkiye girerken kondom (prezervatif) ile korunmak cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyabilir. Smear testini yaptırmak ve jinekolojik kontrollere düzenli olarak gitmek kadını olası hastalıklardan korur.