Karabuğday nedir, faydaları neler? Karabuğday nasıl pişirilir?

Karabuğday, yüksek besinsel değere sahip protein ve önemli düzeylerde diyet lif, bazı önemli vitaminler (B1, B2 ve E vitaminleri) ve mineralleri içeren bir tahıl türü. Günümüzde oldukça popüler olan karabuğday, bulgur ve pirinç yerine kullanabileceğiniz sağlıklı bir alternatif. Uzman Diyetisyen Gizem Deniz karabuğday hakkında merak edilenleri anlattı.

Karabuğday nedir?

Karabuğday sanılanın aksine bir buğday çeşiti değildir. Greçke adlı bir bitkinin tohumu olan karabuğday yalancı bir tahıldır ve gluten içermez. %10’un üzerinde kaliteli protein içeriği vardır. Yani bitki bazlı protein kaynağıdır. Karabuğday uzun süre tok tutucu bir etkiye sahiptir. Glutensiz içeriği sebebiyle; çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti bulunan bireyler için menülerinin yıldızıdır.

Serin iklimlerde yetişen greçka ülkemizde yetişmemektedir ancak market raflarında kolaylıkla bulunmaktadır ve tüketimi günden güne yaygınlaşmaktadır.

İçeriğinde doymamış yağ asitleri, animoasitler, antioksidanlar(flavonoid), B1, B2 ve E vitaminleri olmak üzere birçok vitamin, fosfor, magnezyum, bakır ve çinko içermektedir.

Karabuğday faydaları nelerdir?

Düşük yağ oranı içerdiği için sağlıklı beslenme de ve zayıflama diyetlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

İçeriğindeki kolin bileşiği karaciğer yağlanmasını azaltır, karaciğerin çalışmasını kolaylaştırır ve rahatlatır.

Yüksek kan basıncını düşürücü etkidedir.

İçeriğindeki rutin serbest radikallerle savaşır ve kansere karşı vücudumuzu korur.

100 gr Pişmemiş Karabuğdayın Besin Değerleri

343 Kalori

13 gr Protein

3 gr Yağ

72 gr Karbonhidrat

12 gr Lif

182 milligram magnezyum (45%)

250 milligram fosfor (26%)

13 milligram niasin (B3) (17%)

3 milligram çinko (21%)

72 milligram demir (15%)

28 milligram vitamin B6 (13%)

51 milligram folat (13%)

Karabuğday Nasıl Pişirilir?

Karabuğday pilavı, karabuğday salatası, karabuğday ekmeği ve karabuğday çorbası en fazla tercih edilen karabuğdaylı yemeklerdir. Karabuğdayları iyice durulayın ve 2:1 oranına uyarak (2 kap su, 1 kap greçka) pişirmeye başlayın. Yaklaşık 20 dakika sonra küçük kabarmalar başladığında ve istediğiniz dokuyu gözlemlediğinizde ateşten alın. Bütün suyu çekmediyse ve yapışkan bir hale geldilerse, pişirmek için kullandığınız su miktarını azaltabilirsiniz.