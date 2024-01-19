Keçi peyniri faydaları nelerdir? İnek peynirinden daha mı sağlıklı?

Peynir, dünya çapında en sofistike lezzetlere zahmetsizce ulaşan en besleyici süt ürünlerinden biridir. Peynirin menşei bilinmemekle birlikte ilk kullananın Roma İmparatorluğu, ardından Orta Asya ve Orta Doğu olduğu sanılmaktadır. Peynirin başka önemli çeşitleri de vardır ancak dünya çapında en bilinenleri arasında mozzarella, kaşar ve parmesan bulunur. Ancak keçi peyniri kasabanın yeni konuşulan konusu haline geldi. Keçi peyniri, inek peynirine göre daha yumuşak ve daha keskin bir tada sahiptir. Aynı zamanda daha az laktoz, D vitamini ve riboflavin içerir ve genellikle yağ ve mineral bakımından biraz daha yüksektir. İnek peynirine benzer şekilde, keçi sütünün işlenmesinde kullanılan yönteme bağlı olarak çeşitli formlarda ve varyasyonlarda bulunur. Kısacası diyetinize eklemeniz gereken temel vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlarla dolu besleyici bir besindir. İşte keçi peynirinin bilmeniz gereken faydaları!

KEÇİ PEYNİRİ NEDİR?

Keçi peyniri, keçi sütünden elde edilen enfes bir peynirdir. Diğer peynir türlerine benzer bir işlemle yapılır. Süt, istenmeyen yabancı maddeleri veya birikintileri gidermek için filtrelemeye tabi tutulur. Peynir mayası ve bir veya daha fazla başlatıcı bakteri olabilen bir pıhtılaşma başlatıcı madde eklenir, bu da pıhtıların boyutunu ve sonunda peynirin kıvamını etkiler. Bazı başlatıcı örnekleri arasında lactococcus lactis ve streptococcus thermophilus yer alır. Daha sonra peynir kalıplanır, peynir altı suyundan (sütün kesilmemiş sıvı kısmı) ayrılır ve kurutulur. Lorlar ayrıca kalıplanır, tatlandırılır ve sertleştirilir. Bu süreçteki maya türü, süzme süresi veya basıncı, kürleme sıcaklığı ve süresi gibi değişiklikler peynirin dokusunu (yumuşak, yarı sert, sert) ve lezzetini değiştirebilir.

KEÇİ PEYNİRİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Beslenme uzmanı Eti Jain, günlük beslenmenizde bu besinin bulunmasının sayısız fayda sağladığını söylüyor. İşte keçi peynirinin bilmeniz gereken tüm sağlık yararları:

1. Besin açısından zengin: Yüksek kaliteli proteinler, kalsiyum ve fosfor gibi temel besinlerle doludur, bu nedenle bir beslenme gücü olarak öne çıkar.

2. Kilo kaybına yardımcı olur: Geleneksel inek peynirine göre daha düşük kalori ve yağ içeriğine sahip olan keçi peyniri, kilo yönetimi için ideal bir seçim haline gelir. Orta zincirli yağ asitleri de dahil olmak üzere sağlıklı yağlar tokluğu artırır, daha uzun süre tok kalmanızı sağlar ve kilo vermenize yardımcı olur.

3. Kemik sağlığını destekler: Zengin B vitamini içeriği enerji metabolizmasını destekler, yüksek kalsiyum seviyeleri ise sağlam kemik sağlığına katkıda bulunur. Aynı zamanda sağlıklı kemikler için 6 gram önemli protein sağlayan zengin bir selenyum, magnezyum ve niasin (B3 Vitamini) kaynağıdır.

4. Genel sağlık için iyidir: Biyoaktif bileşiklerin varlığı, besin değerini artırarak genel refahı artırır.

Keçi peyniri, nefis lezzetinin ötesinde, beslenme açısından bir süperstar olarak ortaya çıkıyor. Bu peynirin önemli avantajlarından biri de laktoz intoleransı olan kişiler için uygun olmasıdır.

KEÇİ PEYNİRİ İNEK PEYNİRİNDEN DAHA MI SAĞLIKLI?

Keçi peyniri, benzersiz besin profili sayesinde inek peynirine göre daha sağlıklı bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Kalori ve doymuş yağ oranı oldukça düşük olduğundan kalp dostu bir seçenektir. Laktoz duyarlılığı veya sindirim sorunları olanlar için, sindirime yardımcı olan orta zincirli yağ asitlerinin yüksek seviyeleri nedeniyle oyun değiştiricidir.

Üstelik keçi peyniri laktoz intoleransı olanlar için cankurtaran halatıdır. Yapımındaki fermantasyon süreci laktozu azaltarak kolayca sindirilebilir hale getirir. “Yağlar, protein, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi besinlerle dolu, iltihapla savaşıyor ve sağlıklı yağlar sunuyor. Besin içeriği işleme yöntemlerine göre değişiklik gösteriyor” diyor Jain.

KEÇİ PEYNİRİ VE BESİN DEĞERİ

Kalori: 102

Protein: 6 gram (g)

Yağ: 8 gram

A Vitamini: Önerilen Besin Alımının (RDI) %8’i

Riboflavin (B2 Vitamini): RDI'nın %11'i

Kalsiyum: RDI'nın %8'i

Fosfor: RDI'nın %10'u

Bakır: RDI'nın %8'i

Demir: RDI'nın %3'ü

Ayrıca keçi peynirini inek peyniri yerine seçmek besinsel bir avantaj sağlar. Daha az kalori ve doymuş yağ içerir, bu da onu kalp açısından sağlıklı bir seçenek haline getirir. Oysa bir ons sert inek peyniri yaklaşık 120 kalori, 8 gr protein, 6 gr doymuş yağ ve 180 mg kalsiyum içerir. İçerisindeki daha yüksek orta zincirli yağ asitleri seviyeleri, özellikle laktoz duyarlılığı veya sindirim güçlüğü çekenler için sindirimi kolaylaştırır. Ek olarak yağlar, protein, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi temel besinleri de sunarak genel sağlığa katkıda bulunur.

KEÇİ PEYNİRİNİN YAN ETKİSİ VAR MI?

Keçi peynirini yemek genellikle güvenli olsa da, bazı kişiler aşırı alındığında şişkinlik veya hafif sindirim rahatsızlığı yaşayabilir. İnek sütünde bulunan A1 proteinlerinden daha az alerjik olabilen A2 beta-kazein proteinlerini içerdiğini unutmamak önemlidir. Vücudunuzun tepkisini izlemek ve ölçülü olarak tüketmek, olası yan etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir.