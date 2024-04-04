Klostrofobi nedir, belirtileri neler? Klostrofobi nasıl tedavi edilir?

Klostrofobi, kapalı alan korkusu olarak da bilinen, kişinin dar veya kapalı alanlarda bulunduğunda veya bu alanları düşündüğünde yoğun bir korku ve anksiyete hissetmesine neden olan bir fobi türü. Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, klostrofobiye dair merak edilenleri detaylıca anlattı.

Klostrofobi nedir?

Klostrofobi, kapalı alan korkusu olarak da bilinen, kişinin dar veya kapalı alanlarda bulunduğunda veya bu alanları düşündüğünde yoğun bir korku ve anksiyete hissetmesine neden olan bir fobi türüdür. Asansörler, tüneller, uçaklar, kalabalık odalar ve penceresiz ortamlarda bulunmak çoğu zaman için klostrofobik kişilerde tetikleyici olmaktadır.

Klostrofobinin nedenleri nelerdir?

Klostrofobinin kesin nedeni şu an için bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. Travmatik bir deneyim, panik bozukluk veya anksiyete bozukluğu gibi başka bir ruh sağlığı sorunu klostrofobiyi tetikleyebilir.

Klostrofobinin belirtileri nelerdir?

Klostrofobinin belirtileri tetikleyici bir duruma maruz kalındığında ve hatta tetikleyici duruma maruz kalma ihtimali dahi düşünüldüğünde ortaya çıkabilmektedir. Bu belirtiler arasında en sık karşılaştığımız tablo ise başlıca nefes darlığı veya boğulma hissi, hızlı kalp atışı, terleme, titreme, baş dönmesi veya mide bulantısı, panik atak hali, kaçma isteği ve kapalı alanlardan kaçınma davranışı olarak sıralanabilir.

Klostrofobi nasıl teşhis edilir?

Klostrofobi belirtileri ile birlikte kişinin yaşam kalitesinin düşmeye başlaması ve belirli yer ve durumlardan kaçınması nedenleri üzerine bir ruh sağlığı uzmanına başvurarak gerekli testler ve görüşme sonucu teşhis konulmaktadır.

Klostrofobi nasıl tedavi edilir?

Klostrofobi tedavisinde psikiyatrist tarafından teşhis alındıktan sonra psikologdan destek alınarak terapi süreci başlatılır. Başlıca bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi çeşitli ekol ve yöntemlerle başarıyla tedavi edilebilir. BDT, klostrofobik düşünceleri ve davranışları belirlemede ve bunlara meydan okumada kişilere yardımcı olur. Dolayısıyla klostrofobi tedavisinde psikoterapi süreci büyük önem taşımaktadır, psikolog desteği mutlaka değerlendirilmelidir.

Klostrofobiyi yönetmenin yolları nelerdir?

Klostrofobiyi yönetmek isteyen bireyler ilk olarak tetikleyicilerini tanımalıdır ve bunlarla başa çıkma mekanizmaları geliştirmelidir. Derin nefes alma ve meditasyon gibi rahatlama tekniklerini öğrenilmelidir. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürülmeli, düzenli egzersiz yapılmalı ve kafeinden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Klostrofobi, günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyebilen ciddi bir durum olabilir. Ancak, terapi süreci ile birçok klostrofobik kişi korkularını kontrol altına almayı ve normal bir yaşam sürmeyi öğrenebilir. Tüm girişimlerinize rağmen bu süreci yönetmekte zorlanıyorsanız bir psikologdan destek almanız gerekmektedir.