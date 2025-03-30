Lensle yüzülür mü? Neden lensinizle yüzmemelisiniz?

Kontakt lens kullananlar, seyahat ettiklerinde veya dışarıda bir gece geçirmek gibi durumlarda ortaya çıkabilecek zorlukları bilirler. Kontakt lenslerin işleri zorlaştırabileceği bir diğer alan nedir? Yüzme. Uzmanlar, kontakt lensleriniz gözünüzdeyken yüzmemeniz gerektiğini söylüyor.

Peki, kontakt lenslerle yüzmek ne kadar zararlı? Göz sağlığı uzmanlarından bu konudaki riskleri ve bunun yerine ne yapmanız gerektiğini anlatıyor...

LENSLERİNİZLE YÜZERSENİZ NE OLUR?

Göz doktoru Dr. James Kelly, "Kontakt lenslerinizle yüzmek kötüdür" diyor. "Su ister havuzdan, ister okyanustan, ister gölden veya jakuziden olsun, kontakt lenslerinizin altına sıkışıp ciddi göz enfeksiyonları riskini artırabilen bakteri, mantar ve parazitler içerir. En endişe verici olanı ise nadir görülen ancak görmeyi tehdit edebilecek bir enfeksiyon olan ve şiddetli ağrıya, kornea ülserlerine ve hatta körlüğe neden olabilen Acanthamoeba keratitidir."

Yüzme kaynaklı enfeksiyonların diğer kaynakları arasında Pseudomonas aeruginosa ve Serratia marcescens gibi bakteriler ile adenovirüsler yer alıyor.

Pseudomonas aeruginosa ve Serratia marcescens gibi bakteriler, adenovirüsler gibi yüzmeyle ilişkili enfeksiyonların diğer kaynaklarıdır.

Göz doktoru Dr. Thomas J. Stokkermans, "Bir kontakt lens, bu organizmaları ve kimyasalları emen ve bunları göz yüzeyinde tutan bir 'sünger' gibi davranır," diye açıklıyor. "Kontakt lensler ve kontakt lens temizleyicileri, mikroorganizmaların göz yüzeyine daha kolay nüfuz etmesine izin veren göz yüzeyinde küçük erozyonlara neden olabilir."

Yüzdüğünüzde (veya duş aldığınızda), bu mikroorganizmalar kontakt lensinize yapışabilir.

Stokkermans, "Daha sonra korneayı (gözün ön kısmındaki şeffaf zar) enfekte edebilir ve ülsere, yara izine veya hatta göz küresini delebilen ciddi bir göz enfeksiyonuna neden olabilirler," diyor.

Hemen tedavi edilmezse, kalıcı görme kaybı da yaşayabilirsiniz.

Sizi kör edebilecek ağrılı bir enfeksiyon geliştirmeyi düşünmek yeterince kötüdür ancak Acanthamoeba keratiti gibi bir durumu daha da kötü yapan şey, teşhis ve tedavisinin ne kadar zor olabileceğidir.

Enfeksiyon gerçekten kötüleştiyse, tüm korneayı değiştirmek için kornea nakli yapmaları ve ardından diğer takip ameliyatları yapmaları gerekebileceğini belirtiyor.

Chen, “Akantamoeba tedavisi de çok zordur çünkü mevcut birkaç ilaç vardır ancak bunlar yaygın değildir ve bazen bulunması zor olabilir,” diyor. Bu lojistik zorluklara ek olarak, uzmanlar ve hastalar Acanthamoeba keratitinin yaşayabileceğiniz en ağrılı göz rahatsızlıklarından biri olduğunu söylüyor.

Enfeksiyonların yanı sıra başka endişeler de bulunuyor. Göz doktoru vDr. Ella Faktorovich, "Su, yumuşak kontakt lenslerin şişmesine ve şeklinin değişmesine neden olabilir; bu da lenslerin göze yapışmasına ve korneada aşınma ve tahrişe yol açabilir" diyor.

Temel olarak, kontakt lensler, gözün yüzeyini kaplayan koruyucu berrak sıvı (veya gözyaşı) tabakası olan gözyaşı filminin üzerinde durur. Gözyaşı filminin belirli bir tuz konsantrasyonu veya ozmolaritesi vardır, bu nedenle kontakt lensleri farklı bir ozmolariteye sahip suya maruz bırakmak rahatsızlığa ve göz yüzeyinde hasara yol açabilir.

SUYA MARUZ KALAN LENSLER GÖZÜN ŞEKLİNE UYMAZ

Stokkermans, "Lensler, gözyaşı filminin farklı bir tuz konsantrasyonuna sahip suya maruz kaldıklarında eğrilir, bu nedenle gözün şekline uymazlar" diye açıklıyor. "Kontakt lensler, aşırı hareket etmemeleri veya göz küresine yapışmamaları için korneanın şekline uyacak şekilde tasarlanmıştır. Klorlu veya deniz suyu, kontakt lensin şeklini değiştirerek kötü bir şekilde oturmasına neden olabilir."

Havuz suyunda yaygın olarak bulunan dezenfektanlar da sorunlara yol açabilir. Örneğin, klor veya brom kontakt lenslerinize nüfuz edebilir ve gözlerinizi tahriş ederek kızarıklık ve bulanıklığa neden olabilir.

PEKİ YA GÖZLÜK TAKARSANIZ?

Kontakt lenslerinizi sudan uzak tutmak için uygun gözlükler takarak gözlerinizi koruyabilir misiniz diye merak ediyor olabilirsiniz.

Stokkermans, "2011'de yapılan bir çalışmada bu soruya bakıldı ve gözlüklerin kontakt lens takarken enfeksiyon riskini azalttığı bulundu" diyor.

Gözlüklerinizin düzgün bir şekilde oturduğundan ve suyun içeri girmesini önlemek için gözlerinizin etrafında sıkı bir conta oluşturduğundan emin olmak önemli. Ancak, göz doktorlarının çoğu, gözlük taksanız bile, kontakt lenslerle yüzmenin yine de iyi bir fikir olmadığını vurguluyor.