Maydanozun faydaları nelerdir? Maydanozun 10 yararı

Maydanoz sağlık açısından faydaları olan bir güç merkezidir! Bu bitki yiyecekleri süslemek için kullanılır ve aynı zamanda lezzet verici bir madde olarak da kullanılır. Bunun yanı sıra yaprağı, tohumu ve yağı da tıbbi değere sahiptir. Maydanoz, kemik sağlığını artırmak ve sindirime yardımcı olmaktan iştahı uyarmaya ve kan basıncını iyileştirmeye kadar büyük besin değeriyle bilinir. Maydanozun faydaları ve beslenmede nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edebilirsiniz.

MAYDANOZ NEDİR?

Akdeniz kökenli çiçekli bir bitki olan maydanoz bitkisi, tarih öncesi çağlardan beri ilk kez eski Yunanlılar ve Romalılar tarafından yemeklerine tat vermek, süslemek ve ilaç olarak kullanılmış. Maydanozun sağlık açısından faydaları çok fazladır çünkü birçok besin maddesi açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca vücudunuz için mükemmel olan antioksidanlar içerir. Aynı zamanda kanserle mücadelede de faydalıdır.

MAYDANOZ BESİN DEĞERİ

Kalori: 11 kalori

Karbonhidrat: 2 gram

Protein: 1 gram

Yağ: 1 gramdan az

Lif: 1 gram

A Vitamini: Referans Günlük Alımın (RDI) yüzde 108'i

C Vitamini: RDI'nın yüzde 53'ü

K Vitamini: RDI'nın yüzde 547'si

Folat: RDI'nın yüzde 11'i

Potasyum: RDI'nın yüzde 4'ü

MAYDANOZUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Bu küçük yaprakların sağlayacağı çok fazla besin var. İşte vücudumuzun daha iyi çalışmasına yardımcı olmanın yollarından bazıları:

1. Vitamin açısından zengin

Maydanozun en büyük faydalarından biri, K vitamini, A vitamini ve C vitamini açısından zengin olmasıdır. Open Heart dergisinde yayınlanan bir araştırma, K vitamininin kan pıhtılaşması için mükemmel olduğunu bildirirken, Critical Reviews of Food Science and Nutrition dergisinde de A vitamini ve C vitamininin antioksidanlar açısından zengin olduğundan bahseden bir çalışma yer alıyor.

2. Antioksidanlar açısından zengin

Antioksidanlar hücresel hasarı önledikleri için vücudumuzun düzgün çalışması için gereklidir. Maydanoz flavonoidler ve karotenoidler açısından zengindir. Maydanozda mirisetin ve apigenin gibi flavonoidler bulunur. Besinler üzerine yapılan bir araştırmaya göre bunlar, çeşitli kanserlerin yanı sıra kalp hastalığı ve diyabetin önlenmesine de yardımcı olabiliyor. Bu arada karotenoidler akciğer kanserinin önlenmesine yardımcı olur. Uluslararası Moleküler Bilimler Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, kurutulmuş maydanozun taze maydanozdan 17 kat daha fazla antioksidan içerdiğini burada belirtmek önemlidir.

3. Kemik sağlığına yardımcı olur

Maydanozun bir diğer sağlık yararı da kemik sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olabilmesidir. BMC Complementary Medicine and Therapies dergisinde yayınlanan bu çalışmada, bitkinin kemik yoğunluğunu ve gücünü desteklemede önemli bir unsur olan vücudumuzdaki kalsiyum dengesini etkilediği belirtiliyor. Bu çalışma aynı zamanda osteoporoz olasılığını azaltmaya yardımcı olabileceğini de iddia etti. Maydanoz, kırık riskini azaltabilen ve kemik gücünün artmasına yardımcı olan K vitamini açısından zengindir.

4. Kanserle savaşabilir

Çeşitli kanserlerle mücadele söz konusu olduğunda maydanoz faydalı olabilir. Cell & Bioscience'da yayınlanan bu çalışma, maydanozun kanserle savaşmaya yardımcı olan bir flavonoid olan Apigenin içerdiğini iddia ediyor. Bu flavonoid ayrıca kanser hücrelerinin kendilerini çoğaltmak için kullandığı IKKa adı verilen bir enzimi de baskılar. Maydanoz ayrıca vücudunuzdaki oksidatif stresi de azaltabilir. Vücudumuzun serbest radikaller ve antioksidanlar arasında bir dengeye ihtiyacı vardır ve dengesizlik olduğunda buna Oksidatif stres denir. Bu da kanser başta olmak üzere birçok kronik hastalığa yol açabilir.

5. Görmeye yardımcı olabilir

Nutrients dergisinde yayınlanan bu çalışmaya göre, maydanozda bulunan karotenoidler daha iyi görüş ve görüşe yardımcı olabilir. Maydanoz, lutein ve zeaksantin içerir ve körlüğe yol açabilen yaşa bağlı makula dejenerasyonuna da yardımcı olabilir. Başka bir çalışma, lutein ve zeaksantinin AMD (yaşa bağlı makula dejenerasyonu) riskini yüzde 26 oranında azaltabileceğini öne sürüyor. Maydanoz ayrıca beta karoten adı verilen başka bir karotenoid içerir ve bu vücutta A vitaminine dönüşür. A vitamini kornea ve konjonktivanın korunmasına yardımcı olur.

6. Kalbe iyi gelir

Her gün maydanoz yemek, kalbiniz için de harika olabilir. Maydanoz, B vitamini folatı içerir ve bu, kalp hastalıklarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Stroke dergisinde yayınlanan bu çalışma, 14 yıl boyunca B vitamini folatının 23.119 erkek ve 35.611 kadın üzerindeki etkisini araştırdı. B vitamini folatı alanlarda kalp hastalığı riskinin yüzde 38 azaldığı bildirildi. Ayrıca maydanoz, kronik kalp hastalıkları ve felç riskini azaltabilen antioksidanlar ve C vitamini açısından da zengindir.

7. Bakteri üremesini engeller

Maydanoz, vücudumuza birçok yönden yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan bir araştırma, bunun maya ve küf gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri olan S. aureus ile savaşmaya yardımcı olabileceğini belirtmektedir. Ayrıca Listeria ve Salmonella gibi bakterilerin gıdalarda çoğalmasını da durdurur. Meat Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bu durum gıda zehirlenmesine neden olabiliyor.

Maydanoz nasıl kullanılır?

Maydanoz, çeşitli yemekleri tatlandırmak ve süslemek için yaygın olarak kullanılır. Çorbaların, kızartmaların, sosların ve güveçlerin lezzetini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca kurutulmuş maydanoz da birçok tarifte malzeme olarak kullanılabiliyor. Ayrıca diğer kuru otlar ve yapraklarla birleştirilerek İtalyan yemeklerinde de kullanılabilir. Maydanoz yaprakları harmanlanıp sos haline getirilebilir. Ayrıca doğranıp salata soslarında ve süslemelerde de kullanılabilir. Sapları gevrektir ve tariflere eklenebilir. Maydanozun nasıl doğranacağını mı merak ediyorsunuz? Maydanozu ince ince doğradığınızdan emin olun. Yapraklar doğrarken bıçağa yapışabileceği için üzerlerinde su olmamasına dikkat edin.