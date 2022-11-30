Meme ağrısı neden olur? Memede ağrı varsa ne yapılmalı? 6 soruda meme ağrısına dair merak edilenler

Meme ağrısı hemen hemen her kadının hayatı boyunca bir veya birkaç defa deneyimlediği bir durum. Kadınların yaklaşık yüzde 70’i yaşamlarının herhangi bir döneminde meme ağrısı deneyimi yaşadıklarını söylüyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Doç. Dr. Pelin Basım meme ağrısının nedenleri, türleri, tanısı ve tedavisine dair merak edilenleri anlattı.

Meme ağrısı neden olur?

Meme ağrısı, tıptaki adıyla mastalji, kadınların meme polikliniklerine başvurularının en sık nedenidir. Memelerde gerginlik, yanma, batma ve hassasiyet şeklinde görülebilir. Sıklıkla genç yaştaki, doğurganlık çağındaki kadınlarda görülmesine rağmen her yaş döneminde ortaya çıkabilir. Adet döngüsünün doğal bir parçası olarak karşımıza çıkabildiği gibi farklı hastalık gruplarının on bulgusu olarak da görülebilir.

Meme ağrısı türleri nelerdir?

Meme ağrıları sıklık (adet döngüsüne bağlı), non-sıklık (adet döngüsünden bağımsız) ve yansıyan ağrılar olmak üzere 3 ana gruba ayrılır. Sıklık meme ağrıları adet periodunun belirli dönemlerinde ortaya çıkar ve genellikle hastalar tarafından kolaylıkla tolere edilirler. Non-sıklık meme ağrıları ise adet periyodundan bağımsız gerçekleşir ve mutlak surette fizik muayene ve uygun görüntüleme yöntemleri ile altta yatan meme hastalığının ortaya konmasını ve saptanan hastalığa göre tedavi planlaması yapılmasını gerektirir. 3.grup yansıyan ağrılar ise, aslında ağrının meme dokusundan değil de etraf yumuşak doku, kas-iskelet sistemi patolojilerinin memeye yansıması nedeniyle ortaya çıkar ve ağrıların azımsanamayacak kadarı aslında bu gruptadır.

Meme ağrısına hangi belirtiler eşlik edebilir?

Meme kaynaklı meme ağrısına sıklıkla memede ele gelen sertlik ve yumrular, memede şişkinlik ve gerginlik, meme başı akıntısı, zaman zaman kızarıklık ve yanma hissi, sırt ve omuz ağrıları eşlik edebilir.

Meme ağrısı varsa ne yapılmalıdır?

Meme ağrısı, eşlik eden bir şikayet olup olmadığına bakılmaksızın hekim muayenesi gerektiren bir semptomdur. Hastanın ağrıyı tarif edebilmesi, zamanlaması konusunda dikkatli olması, yandaş semptomları sıralayabilmesi hekimi teşhis ve tedavi konusunda yönlendirmede ve hastanın tedavi sürecinde ekibin bir parçası olmasında etkin olacaktır. Tüm bu belirteçler ışığında hastalar, gerekli görüntüleme yöntemleri eşliğinde multidisipliner bir bakış açısıyla değerlendirilip uygun tedavi yöntemi ile ağrıdan kurtulabilirler.

Meme ağrısı teşhisi nasıl konulur?

Meme ağrısının kaynağı öncelikle meme dokusunun kendisinde aranır, be nedenle hastanın yaşı gözönünde bulundurularak meme ultrasonu, mammografi, gerek halinde Meme MR ve ihtiyaç duyulduğunda biyopsi yapılarak altta yatan patoloji ortaya konulur. Genellikle iltihabi hastalıkların varlığında, nadiren de ağrılı meme kanserlerinde biyopsi en güvenilir teşhis yöntemidir.

Meme ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir?

Tüm meme ağrılarını tedavi edebilecek ortak bir yöntem yoktur. Özellikle adet döngüsü ile ilişkili hormonal tip ağrılarda ilaç tedavilerinin yanısıra hastanın hayat alışkanlıklarında yapacağı bazı değişiklikler çok faydalı olacaktır. Bunların başında düzenli ve sağlıklı beslenmek, günlük tüketilen su miktarını artırmak, çay ve kahve tüketimini azaltmak ve sigarayı bırakmak gelmektedir. Öte yandan non-sıklık meme ağrılarında ise altta yatan patolojinin tespit edilerek tedavi planlamasının buna göre yapılması uygun olacaktır. Yansıyan ağrılarda ise, tedavi sürecinde Fizik tedavi ve Reahabilitasyon, Nöroloji ya da Algoloji gibi branşlarla ortak tedavi yönetimi gerekebilir.