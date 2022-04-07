Menopoz döneminde osteoporoz riskine karşı hangi testler yapılmalı? Menopozda osteoporozdan korunma yolları (video)

Osteoporoz, kemik yapısı içinde kalsiyum azalmasına bağlı olarak kemiğin kırılma olasılığını artıran bir hastalıktır. Ancak beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile osteoporozun olumsuz etkilerinden korunmak mümkün. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, menopoz döneminde osteoporoz riskine karşı hangi testlerin yaptırılması gerektiğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Menopoz yolculuğunda ve menopoz sonrası dönemde kadınlar için kemik kaybının önlenmesi önemli bir endişe kaynağıdır. Menopoz, kemik kaybını önemli ölçüde hızlandırır ve osteoporoz riskini artırır. Araştırmalar, kemik kaybının yüzde 20’si kadarının bu süreçte meydana gelebileceğini ve dünya çapında 60 yaş üstü yaklaşık 10 kadından 1'inin osteoporozdan etkilendiğini gösteriyor.

Menopoz döneminde osteoporozun yani kemik erimesinin gelişip gelişmediğini erken dönemde yakalamak önemlidir.

Osteoporoz tedavisi için asla geç değildir ve erken tedaviye iyi yanıt verme olasılığı yüksektir. Tedavi planınızın amacı, osteoporozla ilişkili kırıkları azaltmak ve kemik sağlığını korumaktır.

Hangi testler yapılmalıdır?

Osteoporoz erken dönemde teşhis edebilmek için yapılan testlerden en belli başlı olanı kemik dansitometri dediğimiz testtir. Omurganın belli kesimlerinde ve kalça boynunda yapılan kemik değerlendirmesi söz konusudur.

Yapılması gereken aralıklar hastanın çeşitli risk faktörlerini içerip içermemesine göre değişmektedir. Ancak herhangi bir risk faktörü söz konusu değilse o zaman üç ila beş yıllık aralarla hastanın kemik dansitometrisi yapılabilir. Buradaki skorların özellikle -2,5’un altında olması hastaya osteoporoz tanısını koymaktadır.

Osteoporozdan korunmak için neler yapılabilir?

Hastaların osteoporoz yani kemik erimesinden korunmaları amacıyla yapmaları gereken birtakım yaşam tarzı değişiklikleri bulunmaktadır.

Bunlar:

Kilolu veya zayıf olunmaması, kilo yönteminin yapılması,

Beslenme ile yeterli kalsiyum ve D vitamini alınması veya takviye edilmesi,

Haftada 3 – 5 gün arası, en az 30 dakika yürüyüş yapılması,

Ağırlık egzersizleri yapılması,

Sigara ve alkol kullanılmaması.

Hastaların kemik erimesi açısından birtakım sağlık risk faktörleri varsa; şeker hastalığı, steroid kullanmaları gereken çeşitli romatolojik hastalıkların varlığında da mutlaka hastaları ekstra koruyucu birtakım ilaç tedavileri almaları gerekmektedir.

Kalsiyum ve D vitamininin önemi nedir?

D vitamini ve kalsiyum, kemik sağlığında rol oynayan önemli hormonlardır. D vitamini vücudunuzun kalsiyumu emmesini sağlar. Kalsiyum, güçlü ve sağlıklı kemikler oluşturmak için gereklidir. Yeterli D vitamini ve kalsiyum olmadan, kemikler çocuklukta düzgün oluşmayabilir ve yetişkinlikte kütle kaybedebilir, zayıflayabilir ve kolayca kırılabilir. Beslenmenizde yeterli kalsiyum alsanız bile, yeterli D vitamini almadığınızda vücudunuz bu kalsiyumu kullanamamaktadır.