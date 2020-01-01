Menopoz ile ilgili önyargılardan sıyrılmak gerekiyor. Kadın hayatının üçte birini oluşturan bu döneme yeniden, bu kez güzel bir göz ile bakmayı deneyelim. İşte menopoz belirtileri ile başa çıkma rehberiniz.

Bazı insanlar kadınların “korkulu rüyası” olarak tabir ediyor, bazıları bunun bir son olduğunu düşünüyor. Kadınlık sürecinin bir parçası ve tamamen doğal bir dönem olan menopoz hakkında ne yazık ki çok fazla önyargı var. Oysa menopoz, ortalama olarak kadın yaşamının üçte birini kaplayan bir dönem. Kadınlığın bu doğal dönemine erkeklerin gözünden değil de kadınların gözünden bakmakta fayda var. Öncelikle menopoz bir son değil, yeni bir dönemin başlangıcı. Öyle bir dönem ki belki de kendinizi hiç olmadığınız kadar özgür hissedeceksiniz, bedeninizdeki değişimlerle barıştığınızda hayat yolculuğunuzun bir parçası olduğunu keşfedeceksiniz. Gelin kadın yaşamının bir parçası olan bu sürece daha yakından bakalım. Menopoz nedir, menopoz belirtileri nelerdir ve olumsuz belirtilere karşı nasıl çözümler üretilebilir, birlikte keşfedelim.





Menopoz Nedir?

Bedendeki östrojen üretimi zamanla azalmaya başlar. Östrojenin üretiminin azalması ve sonunda tamamen durması ile küçülen yumurtalıklar, bir süre sonra aktivitelerini sonlandırır ve böylelikle bedenin üreme yetisi ortadan kalkar. Menopoz nedir sorusunun doğrudan cevabı, yumurtalıkların aktivitelerinin sona ermesi ile regl döngülerinin kalıcı olarak kesilmesidir şeklinde verilir. Kadın 12 ay boyunca regl olmadığında menopoz dönemine girdiği kesinleşir. Menopoz süreci, menopoz öncesi dönem, menopoz dönemi ve sonrası olmak üzere üç evrede ele alınır. Üç evrenin genel isminin menopoz olmasına karşın, menopoz dendiği zaman genellikle kastedilen belirtilerin yoğun olarak görüldüğü ilk 1 ile 5 yıl arasındaki süreç. Dünya genelinde menopoz yaş ortalaması 45-55 arasında. Türkiye’de ise bu ortalama 47-49 arasında.





Farklı Belirtiler Gözlenebilir

Her kadının menopoz yolculuğu aynı değildir. Birbirinden farklı menopoz belirtileri gözlenebilir, belirtilerin uzunluğu ya da şiddeti farklılık gösterebilir. Herkeste tüm belirtiler ortaya çıkmayabilir. Ortalama olarak görülen menopoz belirtileri şu şekilde özetlenebilir:

Menstrüel kanamada farklılıklar, kanamanın normalden uzun ya da kısa sürmesi, kanama şiddetinin artması ya da azalması

Regl zamanında düzensizlikler

Ağrılı cinsel birliktelik

Ateş basması ve terleme

Çarpıntı hissetme

Ani parlayan öfke durumları

Uyku bozuklukları, uykuya dalmada zorlanma, uyku sürelerinin kısalması

Unutkanlık

Baş ağrısı

Saç tellerinde incelme, saçlarda dökülme

İdrar kaçırma, sık idrara çıkma

Ciltte ve ağızda kuruluk

İştah artışı

Kilo alma

En yaygın görülen menopoz belirtileri bu saydıklarımız. Bu belirtiler kulağa kötü gibi gelse de sonsuza kadar sürmeyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Şimdi bu menopoz belirtileri ile başa çıkma önerilerine gelin beraber bakalım.







Ateş basması ve terleme yaygın olarak görülen menopoz belirtilerindendir.





Menopoz Belirtileri İle Başa Çıkma Rehberi

Kabul edin: Menopoz kadınlık sürecinin bir parçası. Bu doğal dönemin gerçekliğini kabullenmek ve bu durum ile savaş vermemek çok önemli. Hormon takviyesi almayın demek istemiyoruz tabii ki. Demek istediğimiz bu dönemin hayatınızı yeni bir evresi olduğunu kabul etmenin sizi mental olarak rahatlatacağı.



İyi yönlerine odaklanın: Menopozun hayatın sonu gibi algılanması, menopoza giren kadının artık kadın olmayacağı gibi çağ dışı fikirler ve önyargılar ne yazık ki sürüyor. Bu önyargılardan sıyrılarak bakıldığında menopozun iyi yönlerini de keşfedebileceksiniz. Menopoz belirtileri zor gibi görünse de bu belirtiler sonsuza kadar sizinle kalmayacak ve menopozun güzel yönlerini keşfedebileceğiniz bir yolculuk başlayacak. Örneğin ağrılı regl dönemleri yaşayanlar için her ay yaşanan bu sıkıntı menopozda son buluyor. Regl döneminin ruhsal gelgitleri olmadan yaşayacağınız bir hayat… Tabii tatil günlerini regl dönemleri ile hesaplama zorunluluğunun ortadan kalkması da başka bir özgürlük. Biraz bunun üzerine düşündüğünüzde ya da yaşadıkça eminim siz de kendi sürecinizin güzelliklerini keşfedebileceksiniz. Unutmayın siz bir kadınsınız ve bu dönem de kadınlığın bir parçası. Kadınlığın her parçası gibi güzellikler ile dolu. Sadece gören gözlerle bakın.



Rahatlayın: Menopoza girmeden önce vücudunuz bazı değişimler yaşayacak. Bu değişimler hem hormonsal olarak hem de ruhsal olarak sizde olumsuz etkiler bırakabilir. Kendinizi rahatlatmanın yöntemlerini araştırın. Meditasyon zihninizi, yoga hem zihninizi hem bedeninizi rahatlatacaktır. Spor aktiviteleri ile bedeninizi dinç tutabilir, böylece hem fazla kilo derdinden kurtulur hem de mental olarak rahatlarsınız. Çay ve kahve vücudunuzdaki harareti artıracağından, menopoz belirtileri yoğun olarak görülüyorsa bu içeceklerden uzak durmalı, en azından azaltmalısınız. Melisa çayı, papatya çayı gibi sizi rahatlatacak içecekler ile ikame edebilirsiniz.



Yardım İstemekten Çekinmeyin: Bedeninizin önemli bir değişimden geçtiği bu dönemde, menopoz belirtileri ile başa çıkmakta zorlanabilirsiniz. Bu çok normal. Çevrenizdeki insanlara durumu izah ederek, yakınlarınıza onlardan destek beklediğinizi söyleyebilirsiniz. Hormon desteği için bir doktorla görüşmenizi tavsiye ederiz. Eğer ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir psikolog ile görüşerek, hayatınızdaki değişimlerden söz edebilirsiniz. Unutmayın; hayatınız açısından büyük değişimler yaşadığınız bir döneme giriyorsunuz ve bunun için yardım istemeniz çok doğal.

