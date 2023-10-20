Menopoz sonrası kanama neden olur? Hangi hastalıkların habercisidir?

Son adetten sonra kanamayla karşılaşan kadınların bu durumu göz ardı etmemesi konusunda uyarıda bulunan İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kemine Uzel, tedaviye erken başlamanın riskleri önlemede önemli olduğunun altını çizdi.

MENOPOZ SONRASI KANAMA NEDEN OLUR?

Kadının düzenli adet dönemlerinin sona erdiği menopoz dönemi, genellikle 45 ila 55 yaşları arasında başlar. Menopoz sonrası dönem ise kadının adet görmemesinin ardından gelen dönemi ifade eder. Menopoz sonrası dönemde görülen kanamalar genellikle endişe verici bir durumdur. Bu tür kanamaların çeşitli nedenleri olabilir ve bazıları ciddi olabilir.

MENOPOZ SONRASI KANAMA HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİDİR?

Menopoz sonrası kanamalar, birtakım hastalıkların habercisi olduğu için dikkate alınması şarttır. Bu nedenle menopoz sonrası kanama, altta yatan nedenlerin belirlenmesi ve tedavi edilmesi gereken bir belirti olarak kabul edilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Uzel, menopoz sonrası kanamanın nedenlerinden bazılarını sıraladı:

1-Rahim içi kanser, menopoz sonrası kanamanın en ciddi nedenlerinden biri olan kanserdir. Rahim içi dokusunda anormal hücre büyümesi ve kanserleşme sonucu oluşabilir.

2-Endometrial hiperplazi, rahim içi dokusunun anormal olarak kalınlaşması ve büyümesiyle karakterizedir. Bu durum endometrial kansere dönüşme riskini artırabilir.

3-Rahim içi polipler, rahim içi dokusunda oluşan küçük, kanser olmayan büyümelerdir. Polipler rahim içi kanamalara neden olabilir.

4-Menopoz sonrası hormonal değişiklikler, vajinal kuruluk ve incelemelere yol açabilir. Bu da kanamalara neden olabilir.

5-Vajinal atrofi, vajinal dokunun incelmesi ve zayıflaması vajinal kanamalara neden olabilir. Bu durum vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişkiye yol açabilir.

6-Bazı ilaçlar veya hormon replasman tedavisi gibi birtakım hormon tedavileri yan etkiler olarak vajinal kanamalara neden olabilir.

7-Nadir durumlarda, enfeksiyonlar veya vajinal yaralar menopoz sonrası kanamaya yol açabilir.

TEDAVİ SÜRECİ NASIL İLERLER?

Menopoz sonrası kanama nedeniyle yapılan tedavi süreci, altta yatan nedenlere ve belirtilerin şiddetine bağlı olarak değişebilir. Menopoz sonrası kanama şikâyeti ile doktora başvurduğunuzda, doktorunuz öncelikle bir fiziksel muayene yapacaktır. Ayrıca, ultrasonografi, biyopsi ve diğer tıbbi testler gibi tanı yöntemlerini kullanarak kanamanın nedenini belirlemeye çalışacaktır. Bu neden, endometrial kanser, endometrial hiperplazi, polipler veya hormonal değişiklikler gibi bir dizi farklı durum olabilir. Kanamanın nedenine bağlı olarak, uygun tedavi seçenekleri hastaya sunulur.

Uzm. Dr. Uzel, menopoz sonrası kanamalarda tedavi seçeneklerini sıraladı:

1-Endometrial hiperplazi: Endometrial hiperplazi tedavisi hormonal tedavi, cerrahi veya başka prosedürleri içerebilir.

2-Endometrial kanser: Endometrial kanser teşhisi konulduğunda, tedavi seçenekleri radyasyon, cerrahi, kemoterapi veya hormon tedavisi içerebilir.

3-Polipler: Rahim içi polipler, cerrahi girişimle-histereskopi ile çıkarılabilir.

4-Hormonal değişiklikler: Hormonal değişiklikler nedeniyle oluşan hafif kanamalar, doktorunuz tarafından hormon replasman tedavisi veya vajinal ürünler gibi ilaçlarla tedavi edilebilir.

5-Tedaviye başlama: Doktorunuzun önerdiği tedaviye başlamalısınız. Tedavi yöntemine bağlı olarak, ilaçlar almanız, cerrahi prosedür geçirmeniz veya diğer tedavi yöntemlerini izlemeniz gerekebilir.

6-Takip ve kontrol: Tedavi sonrası düzenli doktor kontrolleri önemlidir. Doktorunuz tedavinin etkili olup olmadığını izleyecek ve olası yan etkileri takip edecektir.

Uzmanından uyarı

Menopoz sonrası kanamanın altında yatan nedeni teşhis etmek ve uygun tedaviyi belirlemek, sağlık profesyonelinin görevidir. Tedavi süreci kişiselleştirilir ve hastanın sağlık geçmişi, yaş, genel sağlık durumu ve belirtilerin şiddetine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Tedaviye erken başlamak ve doktorun önerilerine uymak, sağlık sorunlarının etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olacaktır.