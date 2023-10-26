Mide fıtığı (Hiatal Herni) nedir? Belirtileri nelerdir? Ne zaman ameliyat gerekli?

Hiatal herni, midenin üst bölümünün diyaframdan yukarı itildiği bir durumdur ve mideyi göğüs boşluğuna kaydırır. Diyafram normalde özofagusun geçmesi için bir açıklığa (hiatus) sahiptir ve hiatal herni, bu açıklığın genişlemesi nedeniyle midenin geçmesine izin verdiğinde meydana gelir. Liv Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emre Sivrikoz, mide fıtığı detaylarını anlatıyor.

HİATAL HERNİ (MİDE FITIĞI) NEDEN OLUR?

Hiatal herniler, genetik, obezite, yaşlanma ve yaralanma gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Ayrıca sigara içme, ağır kaldırma ve sürekli öksürme gibi yaşam tarzı faktörleri de hiatal herni riskini artırabilir.

MİDE FITIĞI BELİRTİLERİ

Mide yanması ,

, asit reflü,

göğüs ağrısı

yutma güçlüğü

Bazı insanlar ağıza acı su gelmesi, şişkinlik ve göğüsün içinde doluluk hissi yaşayabilir.

NE ZAMAN CERRAHİ ÖNERİLİR?

Cerrahi genellikle yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç gibi medikal tedavilerin belirtileri hafifletmediği durumlarda düşünülür. Ayrıca şiddetli özofajit, kanama veya daralmalar gibi komplikasyonları olan kişilere cerrahi önerilir.

MİDE FITIĞI İÇİN MEVCUT CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Hiatal hernileri etkili bir şekilde tedavi etmek için birkaç modern cerrahi teknik bulunmaktadır.

1. Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon:

Nissen fundoplikasyon, hiatal herniyi onaran ve alt özofagus sfinkterini güçlendiren minimal invaziv bir cerrahi işlemdir. Cerrah, midenin üst kısmını diaframın altına çektikten sonra alt özofagusun etrafına sarar, böylece reflüyü önler. Bu yöntem genellikle uzun vadeli rahatlama sağlar.

2. Laparoskopik Toupet Fundoplikasyon:

Bu yöntem Nissen fundoplikasyona benzer, ancak yalnızca alt özofagus sfinkterini daha az sıkılaştırmayı gerektiren kısmi bir sarma içerir. Alt özofagus sfinkterini daha az sıkılaştırmak gereken hastalar için kullanılır.

MODERN CERRAHİ TEDAVİLERİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Modern cerrahi tedaviler, daha az invazif olup, daha kısa hastane yatış süreleri, hızlı iyileşme ve daha küçük kesilerle sonuçlanır. Bu teknikler ayrıca semptomları azaltmada veya ortadan kaldırmada yüksek başarı oranları sunar ve hastanın yaşam kalitesini artırır.

RİSKLER VE KOMPLİKASYONLAR VAR MI?

Herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi, riskler, enfeksiyon, kanama ve anesteziye karşı olumsuz reaksiyonlar gibi riskleri içerir. Ayrıca, bazı hastalar cerrahi sonrası yutma güçlüğü veya şişkinlik yaşayabilir, ancak bu sorunlar genellikle geçicidir.

Sonuç:

Hiatal herniler rahatsızlık kaynağı olabilir, ancak modern cerrahi tedavi yöntemleri sayesinde hastalar semptomları hafifletebilir ve yaşam kalitelerini artırabilirler. Eğer bir hiatal herniniz olduğunu düşünüyorsanız ve ilaç tedavileri işe yaramazsa, durumunuza uygun cerrahi seçenekleri keşfetmek için bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Cerrahi tedaviden beklenen olası faydalar genellikle riskleri aşmaktadır ve birçok hasta semptomlarında önemli rahatlama yaşar.