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Nilgün Belgün sordu: Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı

Oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüs pandemisine ilişkin merak edilen bir soruyu sordu. Yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Nilgün Belgün sordu: Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı

Antikor seviyesi yüksekken aşı olunmalı mı? Merak edilen bu soruyu ünlü oyuncu Nilgün Belgün twitter hesabından  sordu. Belgün şu mesajı paylaştı:

Sayın @drfahrettinkoca Ben Covid geçirdiğim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0 Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi "yüklenmeyelim” dedi Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklılığınız var” diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?

Etiketler: #Koronavirüs