Nilgün Belgün sordu: Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı

Antikor seviyesi yüksekken aşı olunmalı mı? Merak edilen bu soruyu ünlü oyuncu Nilgün Belgün twitter hesabından sordu. Belgün şu mesajı paylaştı:

Sayın @drfahrettinkoca Ben Covid geçirdiğim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0 Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi "yüklenmeyelim” dedi Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklılığınız var” diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?

Sayın @drfahrettinkoca

Ben Covıd geçirdiğim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0

Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi yüklenmeyelim” dedi Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklılığınız var” diye ekledi .Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı? — Nilgün Belgün (@nlgnblgn) August 25, 2021

EVET, SORUNUZ ÖNEMLİ

Bakan Fahrettin Koca ise şu yanıtı verdi: Sn. Nilgün Hanım, Sorunuz önemli. Covid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet! Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz.

Sn. Nilgün Hanım,

Sorunuz önemli. Covid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet! Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz. https://t.co/qXMJeZ7WYA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021

Nilgün Belgün ise bu yanıt üzerine, "Çok teşekkür ederim Sn Bakanım aşımı hemen olucam" dedi.