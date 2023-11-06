Pektoral kas ağrısı belirtileri nelerdir? Pektoral kas ağrısı nasıl geçer?

Özellikle ağır antrenman sporcularında ve aktif kişilerde bu kaslar yırtılabilir sonucunda ise ağrı meydana gelebilir. Fizyoterapist Necdet Döner, pektoral (göğüs) kas ağrıları hakkında merak edilenleri anlatıyor...

PEKTORAL KASLAR NEDİR?

Pektoral kaslar veya göğüs kasları göğsümüzün ön tarafında yer alan güçlü kas grubudur.

PEKTORAL KAS AĞRISI NEDEN OLUR?

Göğüs bölgesi kasları yanlış duruş, yuvarlak omuz ve stres sonucu kaslar gerginleşir buda kaslarda tetik nokta oluşmasına neden olur. Böylelikle pektoral göğüs ağrısı meydana gelir.

PEKTORAL KASLAR NASIL GELİŞİR?

Pektoral kas grubu kaslarının anatomisine bakıldığı zaman pectoralis, major ve pectoralis minör kas grubundan oluşmaktadır. Bu kasların fonksiyonu ise M. pektoralis minor fonksiyonu omuzu öne ve aşağıya çeker. Omuz sabit ise costaları kaldırır.

M. pektoralis major fonksiyonu ise kola adduksiyon, fleksiyon be iç rotasyon yaptırır.

Bu hareketleri ağırlıklı bir şekilde üç veya dört set olacak şekilde düzenli yapılırsa göğüs kaslarınızı geliştirebilirsiniz.

PEKTORAL KAS AĞRISI NASIL GEÇER?

Öncelikle bu tür ağrınız ve şikayetiniz varsa uzmanınıza görünmenizde fayda var. Genel olarak göğüs ağrısında adele gerginliği varsa bu bölgeye sıcak su torbası ile on beş dakika boyunca bekletin. Üzerine aromatik bir yağ ile masaj yapıp o bölgenin gevşemesini sağlayabilirsiniz.

PEKTORAL KAS AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

En belirgin belirtisi üst kolda kemiğe yapışma noktası olan tendon bölgesinde ani veya keskin bir ağrıdır. Bazen o bölgede şişlik de oluşabilir.