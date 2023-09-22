Psikolojik şiddet nedir, belirtileri neler? Psikolojik şiddetle başa çıkma yöntemler neler?

Şiddet denilince akla ilk gelen fiziksel şiddet olsa da en az onun kadar zarar veren ve çoğunlukla fark edilmeyen psikolojik şiddet de fiziksek şiddet kadar önemli. Uzman Klinik Psikolog Hatice Börek konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Psikolojik şiddet nedir?

Psikolojik şiddet, bir kişiye duygusal veya psikolojik zarar verme amacıyla uygulanan bir tür şiddettir. Bu şiddet türü fiziksel bir temas olmadan gerçekleşir ve genellikle kişinin duygusal sağlığına ve psikolojik refahına zarar verir. Psikolojik şiddetin bazı temel özellikleri şunlardır:

Psikolojik şiddetin belirtileri

Psikolojik şiddetin belirtileri şunlar olabilir:

Sürekli eleştirme ve aşağılama.

Tehditler, hakaretler veya küçümsemeler.

İzolasyon: Kişiyi dış dünyadan izole etme çabaları.

Manipülasyon: Kişiyi istenmeyen davranışlara zorlama veya kişinin düşünce ve duygularını kontrol etme.

Sessiz muamele: Kişiye duvar örmek, konuşmayı kesmek gibi davranışlar.

Saldırganlık: Bağırmak, fiziksel şiddet tehditleri gibi saldırgan tavırlar.

Psikolojik şiddet türleri

Psikolojik şiddet çeşitleri arasında şunlar vardır:

Duygusal istismar: Aşağılama, küçümseme, hakaretler gibi duygusal saldırılar.

İzolasyon: Kişiyi arkadaşlarından ve ailesinden izole etme.

Manipülasyon: Kişinin düşünce ve davranışlarını kontrol etme.

Tehditler: Kişiye zarar verme veya terk etme tehditleri.

Sessiz muamele: İletişimi kesme veya duvar örme.

Psikolojik şiddetin yol açtığı hasarlar

Psikolojik şiddet, kurban üzerinde ciddi psikolojik hasarlar bırakabilir. Bu hasarlar şunlar olabilir:

Düşük özsaygı ve özsaygı eksikliği.

Depresyon ve anksiyete.

Travma sonrası stres bozukluğu.

İntihar düşünceleri veya intihar girişimleri.

Sosyal izolasyon ve ilişkilerde sorunlar.



Psikolojik şiddetle başa çıkma

Psikolojik şiddetle başa çıkmak için destek almak önemlidir. Destek seçenekleri arasında terapi, danışmanlık ve destek grupları bulunur. Kişinin duygusal ve fiziksel güvenliğini sağlamak da kritiktir.

Psikolojik şiddetten korunma yolları

Psikolojik şiddetten korunma yolları arasında şunlar vardır: