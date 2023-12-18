Ruminasyon bozukluğu nedir? Belirtileri neler? Ruminasyon bozukluğu tedavisi nasıl yapılır?

Ruminasyon bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk üzerine yapılan araştırmalar sırasında ortaya atılmıştır. Ruminasyon bozukluğu tedavi edilmediğinde kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkileyen bir durumdur. Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız ruminasyon bozukluğu belirtileri, nedenleri, teşhisi ve tedavisine yönelik merak edilenleri anlattı.

Ruminasyon Nedir ?

Ruminasyon, tam anlamıyla sürekli olarak düşünme ve tekrar etme halidir diyebiliriz. Zihnin ‘’Geviş Getirmesi’’ olarak da tanımlanmaktadır. Zihindeki olumsuz düşüncelerin sürekli tekrar etmesi ile oluşmaktadır.

Ruminasyon Bozukluğu Nedir?

Ruminasyon bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk üzerine yapılan araştırmalar sırasında ortaya atılmıştır. Ruminasyon bozukluğu en yalın hali ile kişinin aklından bir türlü çıkmayan, sıklıkla tekrar eden ve takıntılı düşünce haline dönüşen olumsuz düşüncelerdir. Kişi, olumsuz düşüncelerin sürekli tekrar ettiği için kendisini mutsuz ve tükenmiş hissetmeye başlar. Ruminasyona sahip olan kişiler zihinlerinde yer alan olumsuz bir düşünceyi sürekli olarak tekrar ederek, herhangi bir çıkış yolu bulamazlar. Bu durum kişinin yaşadığı en basit olumsuz olayı bile büyük bir felaketmiş gibi görmesine sebep olur. Mutlak bir çaresizlik hisseder.

Ruminasyon Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

En sık görülen belirti ‘’tekrar etme’’ durumudur. Sıklıkla olumsuz düşünceleri tekrar etmek olarak ele alsak da aslında yemek yeme ve çiğneme gibi aktiviteleri de sıklıkla tekrar edebilir.

Kişi, geçmiş yaşantısında yaşadığı olumsuz olaylar hakkında yoğun bir şekilde düşünür ve bu düşüncelerini genellikle çevresinde bulunan kişilere dile getirir.

Kişi, geçmişte yaşadığı durumlar ile ilgili sıklıkla pişmanlık duyar ve sürekli daha farklı şekilde davranarak geçmişte ki olayları değiştirebileceğine inanır.

Gün içerisinde sıklıkla bir konu hakkında tekrarlayan bir düşünceye kapılır. Dolayısıyla gün içerisinde fazlaca dalgın görünebilir.

Kişi, etrafında olup biten durumlar ile ilgili eleştirel bir tutum kullanabilir.

Yaşanılan olumsuz durumlar için çözüm yolları bulmaya çalışsa da sonuç olarak problemi çözmüş olmaz, daha çok problem hakkında aşırı düşünmeye odaklanır.

Ruminasyon Bozukluğu Neden Olur?

Başlıca sebepler arasında kişinin yaşamında stres ve kaygı verici durumların çok fazla olması yer almaktadır. Kişinin stresle veya olumsuz bir durum ile baş etme yöntemleri ve olaylara verdiği tepkilerin farklılıklar göstermesi ve gerekli baş etme becerilerini kullanamamış olması kişi de ruminasyon bozukluğu oluşmasını tetiklemektedir.

Ruminsayon Bozukluğu Kişileri ve Sosyal Hayatı Nasıl Etkiler?

Ruminasyon bozukluğuna sahip kişiler, gündelik yaşantılarında ki planlamalara ve görevlere uyum sağlama konusunda problem yaşayabilir. Çünkü zihinlerinde onları meşgul eden olumsuz düşünceler vardır. Aynı zamanda bu durum sosyal yaşamı önemli ölçüde etkiler. Partnerleri ile olan ilişkileri incelendiğinde partnerleri hakkında sıklıkla olumsuz düşünceler geliştirdikleri söylenebilir. Partner ilişkisi, iş ilişkisi ve arkadaşlık ilişkileri dahil olmak üzere kişinin tüm sosyal çevresini olumsuz etkileyebilmektedir.

Ruminasyon Bozukluğu Tanısı Nasıl Konur ?

Ruminasyon bozukluğu tanısı için ilk aşama başvurulan ruh sağlığı uzmanı tarafından kişiye çeşitli sorular yöneltilir. Bu sorular kişinin içinde bulunduğu duygu durumu tam olarak kavramaya yöneliktir. Kişiye sorulan bu sorulara ek olarak ruminasyon testi uygulanabilir. Yapılan bu girişimler neticesinde kişinin durumu saptanır ve tedavi sürecine başlanır.

Ruminsayon Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Ruminasyon bozukluğu tedavi edilmediğinde kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkileyen bir durumdur. Ruminasyon bozukluğu tedavisinde en sık kullanılan yöntem Bilişsel Davranışçı Terapi’dir. Aynı zamanda kişinin yaşadığı semptomları azaltmak amacı ile çeşitli antidepresan ya da sakinleştirici ilaçlarda hekim tarafından reçete edilebilir. Ancak bu tür ilaçlar genellikle tedavi için tek başına yeterli olmayabilir. Dolayısıyla psikoterapi desteği büyük bir önem taşır.