Saç egzaması neden olur? Saç egzaması nasıl geçer?

Vücudun birçok farklı bölümünde oluşabilen egzama hastalığı, ciltte sebep olduğu kötü görünüm sebebiyle hastalar için oldukça rahatsız edici bir durum. Dermatolog Doç. Dr. Esra Saraç saç egzaması nedenleri, belirtileri, teşhisi ve tedavisine dair merak edilenleri anlattı.

Saç Egzaması Nedir?

Saç egzaması, saçlı deriyi tutan, kaşıntı, kızarıklık, kepek, pullanma, kabuklanma ile seyredebilen bir deri hastalığıdır.

Saçta Egzama Neden Olur?

Vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi, deriyi tahriş eden maddeler veya alerjen uyaranlar saçlı deride egzama oluşumuna neden olabilmektedir. Bununla birlikte, saçlı deri egzamasının en bilinen formu seboreik dermatittir. Seboreik dermatitin nedeni genetik ve çevresel faktörlerdir. Normal sağlıklı deride bulunan Malassezia türü mantarlara karşı gelişen bağışıklık yanıtının hastalığı başlattığı bilinmektedir. Ayrıca mevsimsel değişiklikler, hormonal bozukluklar, stres, uygun olmayan saç bakım ürünlerinin kullanımı ve beslenme düzensizlikleri de atakları tetikleyebilmektedir.

Saç Egzaması Belirtileri Nelerdir?

Saçlı deride kızarıklık, kaşıntı, kepek, pullanma, kabuklanma egzamanın ilk belirtileridir. Seboreik dermatit ayrıca kaş, burun köşesi, sakal bölgesi, dış kulak yolu ve göğsün ön yüzünü de tutabilir.

Saçtaki Egzama Nasıl Teşhis Edilir?

Saçlı deride egzama tanısı dermatolojik muayene ile konulmaktadır. Tüm saçlı derinin çıplak göz ve dermotoskop adı verilen bir büyüteçle muayene edilmesi, saçlı deriyi tutabilen ve egzamayı taklit eden diğer deri hastalıklarının dışlanması için tüm vücut deri muayenesi ve hastaya yapılan detaylı bir anamnezle tanı konulmaktadır. Klinik bulgular, dermatolojik muayene ve anamnezle kesin tanı konulamadığında, nadiren de olsa deri biyopsisine başvurulmaktadır.

Saç Egzamasına Ne İyi Gelir?

Hastalık tetikleyicileri, hastalık şiddeti, hasta cinsiyeti ve ek deri bulguları göz önüne alınarak hastaya özel kişiselleştirilmiş tedaviler düzenlenmektedir. Genel olarak “kortikosteroid krem veya losyonlar”, “bitkisel yağ”, “panthenol”, “aloe vera” gibi nemlendiriciler, “ketokonazol”, “siklopiroks olamin”, “çinko pirition”, “kükürt”, “selenyum” ve “salisilik asit” gibi antienflamatuvar ve kepek giderici maddeleri içeren şampuanlar saçlı deri egzamasına iyi gelen tedavi seçenekleridir. Belirli dalga boyundaki ultraviyole ışınları ve mineralli suyun egzamaya iyi gelmesinden dolayı bazı hastaların yaz aylarında egzaması hafiflemektedir.

Saç Egzaması Nasıl Önlenir?

Saçlı deriyi travmatize edebilecek işlemlerden kaçınmak, uygun şampuan seçimi, saçlı derinin nemlendirilmesi ve düzenli saç bakımıyla egzama atakları önlenebilir.