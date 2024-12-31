Sağlıklı bir yılbaşı sofrası nasıl olmalı? Diyetisyen Gizem Deniz'den yılbaşı sofrası için sağlıklı beslenme önerileri

İnsanlar geçirdikleri seneyi uğurlarken genellikle yeni yıla yeni kararlar alarak, iyi dilekler dileyerek giriyorlar. Kutlamalar ve gelenekler farklı olsa da ortak nokta ise renkli ve çeşit çeşit yemeklerle donatılan sofralar oluyor. Sağlık problemleri yaşamamak adına sağlıklı besinleri tercih ederek bir masa hazırlamak mümkün. Diyetisyen Gizem Deniz, yılbaşı gecesi sağlıklı beslenme hakkında bilgi verdi.

Yılbaşında Sağlıklı Beslenme Önerileri

Öğün düzeni;

Yemek sırasında çok aç olmak, masada porsiyon kontrolü yapmanızı zorlaştırır. Akşam çok yiyeceğiniz düşüncesiyle gündüz öğünlerinizi boş geçmeyin. Hafif bir kahvaltı ve ara öğün ile gün içinde enerji alımınızı dengeleyebilirsiniz.

Ana yemek;

Çorba tercihimiz mutlaka kremasız olmalı. Miktar olarak 1 kepçe ana yemeğe geçiş öncesi yeterli olacaktır. Yılbaşı akşamı sıklıkla tercih edilen hindi, köfte, tavuk, balık gibi seçenekleri ızgara veya fırınlanmış olarak tüketin. Kızartma ve kavurmalardan kaçının. Bu yiyeceklerin yanında pilav, makarna, patates gibi basit karbonhidratlar yerine tam tahıllı ürünleri tercih edebilirsiniz.

Salatalar ve zeytinyağlılar;

Az yağlı yeşilliklerin, sebzeden yapılan rengarenk mezelerin uyumu sofralarımızı süslemeli. Salatalarımızı hazır soslar yerine; limon, sirke, doğal nar ekşisi eklenebilir. Salataya eklediğiniz her ek malzemenin bir kalorisi olduğunu unutmayın. Özellikle eklenen kuruyemiş, mısır, peynirler, kuru meyveler salatanın kalorisini artıracaktır. Porsiyon kontrolüne dikkat etmekte fayda var.

İçecekler;

Alkolsüz içeceklerden ayran, maden suyu, şekersiz komposto, soğuk çay, kahve, bitki çayları yılbaşı akşamınıza eşlik edebilecek sağlıklı seçeneklerdir.

Alkollü içeceklerde ise 1-2 ölçüyü geçirmemeye dikkat edin. Bira veya şarap gibi daha seyreltik alkol tercihleri yapmak; votka, viski, martini, rakı, rom veya karışık alkollü içkilere göre daha iyi bir seçenektir. Alkolün 1 gramının 7 kcal olduğu unutmayın. Yılbaşı akşamında da sıvı ihtiyacınızı karşılarken su tüketimine öncelik verin. Günlük su tüketiminiz yılbaşı akşamı ve ertesi günü 2 litreden az olmasın.

Atıştırmalıklar;

Gece devam ederken yüksek kaloriler almamak için, taze meyve ve sebzeleri atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz. Salatalık, turp, havuç, renkli biber, kereviz sapı, brokoli, kuş konmaz gibi sebzeleri bir kaseye doldurup yanında yoğurt, kuru nane, kekik ve kırmızı biberle sos hazırlayabilirsiniz.

Tuzlu kuruyemişler, cips, kuru pasta gibi atıştırmalıklar yerine çiğ badem, fındık, kuru üzüm, hurma, kuru kayısı gibi hafif sağlıklı seçenekleri tercih edebilirsiniz. Bu ürünler kalori yoğunluğu yüksek besinler olduğu için toplam 10-15 adeti geçmeyecek şekilde ufak bir kase hazırlayarak tüketim sağlayabilirsiniz.

Tatlı Tüketimi;

Yılbaşı tatlısı olarak kabak, ayva tatlısı gibi meyve tatlıları ya da sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz.

ÖZEL GÜNLERDE KALORİ SAYMAK YERİNE KONTROLÜ TAMAMEN KAYBETMEDEN GECENİN SAĞLIKLA TADINI ÇIKARMANIZI ÖNERİR, İYİ SENELER DİLERİM…