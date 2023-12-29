Sol kol uyuşması neden olur? Hangi hastalıkların habercisidir?

Sol kol uyuşmasında yoğun bir karıncalanma hissi yaşanır. Omuz bölgenizden elinize kadar yayılabilen bu uyuşmayla birlikte kolda his kaybı da görülebilir. Diğer etkiler ise iğne batması hissi ve sol kolda kuvvet kaybı şeklindedir. Diğer nedenler arasında ağır yük kaldırma, düşme, kaza veya ani hareketler gösterilebilir. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdem Karaçöp, sol kol uyuşmasını değerlendirerek önemli bilgiler verdi.

SOL KOL UYUŞMASI NEDEN OLUR?

Fiziksel etken olmaksızın görülen sol kol uyuşması nörolojik veya stres kaynaklı olabilmektedir. Sol kol uyuşmasında akılda tutulması gereken diğer sebepler şöyle sıralanabilir: Omurilik kanal daralması, bel fıtığı, beyin ve omurilik tümörleri, şeker hastalığı, bacak kırılması, huzursuz bacak sendromu, psikolojik sebepler, dolaşım bozuklukları, vitamin eksikliği, devamlı aynı pozisyonda kalma kaynaklı ağrılar, uyuşma çeşitleri, beyin enfeksiyonları, beyin kanamaları, damar tıkanıklıkları, kanser metastazları, migren ve romatizma hastalıkları.

KALP KRİZİ BELİRTİSİ OLABİLİR

Sol kolda oluşan uyuşmalar hayati tehlikeye işaret eden bir durum olarak görülmemekle birlikte sürekli devam eden sol kol uyuşmaları ise kalp krizinin belirtisi olabileceğinden mutlaka ciddiye alınması gereken uyuşmalardır. Kalp krizi, aort damarının ilk dalları olarak tanımlayabileceğimiz kanı pompalayan kalbin kendisini beslemek için kullandığı koroner atar damarlarda yaşanan tıkanmalar nedeniyle gelişir. Tıkanıklıkla birlikte kan akışı yavaşlar ve kalp, ihtiyacı olan yeterli kana kavuşamaz. Kalp krizi sırasında yetersiz kan akışı göğüs ağrısı yanı sıra sol kolda uyuşmaya da neden olabilir. Kalp krizi sırasında boyun, göğüs, sırt ve yüz civarında bir baskı ve ağrı da görülebilir. Bu belirtilere nefes darlığı, mide bulantısı, baş dönmesi de eşlik edebilir. Sol kolda uyuşma pek çok nedenden yaşanabileceği için sadece bu belirti ile kalp krizi teşhisi konulamaz. Yaşanan sorunun yarattığı belirtilerin tamamının bir doktor tarafından toplu olarak değerlendirilmesi ve gerekli diğer tahlillerle sorunun nedeni bulunabilir. Kalp krizinin diğer belirtileri arasında nefes darlığı, baş dönmesi ve mide bulantısı bulunur. Bu belirtiler eşlik etmese de sol kolunuzda bir uyuşma varsa zaman geçirmeden bir doktor muayenesi yapılmalıdır.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Sol kolda uyuşma problemi yaşayanlar bu uyuşmanın nasıl geçeceğini merak ediyorlar. Vücuttaki uyuşma hissi, sinir hücrelerinin aşırı bir şekilde uyarılması veya hasar görmesi neticesinde oluşur. Uyuşma hissi çoğunlukla; el, ayak, bacak, kol ve vücudun diğer bölümlerinde görülebilmektedir. Uyuşmanın şiddeti, oluştuğu bölgeden daha büyük öneme haizdir. Uyuşma, oluştuğu bölgede o bölge yokmuş gibi bir hissiyat yaratır. Sol kolunuzda uyuşma yaşıyorsanız, sebebi belirlemek ve uygun tedaviyi almak için doktorunuz ile konuşmanız önemlidir.

UYUŞMAYI HAFİFLETMEK MÜMKÜN MÜ?

Uyuşmayı hafifletmek için deneyebileceğiniz birkaç yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. Karaçöp yapılabilecekleri şöyle sıralarken, unların sadece geçici önlemler olduğunu ve doğru teşhis ve tedavi için bir sağlık uzmanıyla konuşmanın önemli olduğunu vurguladı.

Pozisyonunuzu değiştirin: Uyuşma uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan veya ayakta durmaktan kaynaklanıyorsa, pozisyonunuzu değiştirmeyi veya esnemek ve hareket etmek için ara vermeyi deneyin.

Bölgeye masaj yapın: Etkilenen bölgeye hafifçe masaj yapmak dolaşımı iyileştirmeye ve uyuşmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Isı veya soğuk uygulayın: Etkilenen bölgeye sıcak veya soğuk uygulamak, uyuşma ve diğer belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir.

Ağır nesneler taşımaktan kaçının: Uyuşma sinir sıkışması veya hasarından kaynaklanıyorsa, ağır nesneler taşımak gibi etkilenen bölgeye baskı uygulayan faaliyetlerden kaçınmak önemlidir.

İyi duruş uygulayın: Kötü duruş, sinir sıkışmasına ve uyuşmaya neden olan diğer sorunlara yol açabilir. Omuzlarınızı geride ve başınızı ve boynunuzu nötr bir pozisyonda tutarak iyi bir duruş uygulayın.

SOL KOL UYUŞMASINDA HANGİ BÖLÜME BAŞVURULUR?

Sol kol uyuşmasının tedavisi nedenine bağlı olarak belirlenir. Altta yatan sorunun tespitinin ardından tedavi aşamasına geçilir. Sol kol uyuşmasında mutlaka nöroloji ve kardiyoloji hekimine başvurulmalıdır. Sebep tespiti için yapılan tıbbi testler sonunda sorun bulunarak ona bağlı tıbbi tedaviler uygulanır. Sol kol uyuşmasına aşağıdaki belirtilerden biri eşlik ediyorsa hızla bir hastaneye ulaşmanızda fayda olabilir. Kafa karışıklığı, baş dönmesi ve denge - koordinasyon sorunu, yürüme güçlüğü, soluk ve renksiz cilt, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma, göğüs, sırt, boyun, yüz ve omuz bölgesinde ağrı, konuşma bozukluğu, el ve ayaklarda şişlik, konuşulanları anlayamama, nefes ve yutma güçlüğü, nefes almada veya yutmada sorun. Sol koldaki uyuşmanın geçmesi için nedene göre medikal tedavi, fizik tedavi veya cerrahi müdahale yöntemleri ile tedavi doktor gözetiminde gerçekleştirilir.