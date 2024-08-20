Sürekli uyku hali neden olur, neyin belirtisidir? Aşırı uyku haline ne iyi gelir?

Uyku her canlının bedensel ve zihinsel işlevi için günlük ve kaçınılmaz bir ihtiyaç. Ancak sürekli uyku hali bir rahatsızlık olup altta yatan nedenin araştırılması gerekir. Nöroloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak sürekli uyku hali belirtileri, nedenleri, tedavisine ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Sürekli uyku hali nedir?

Uyku beden ve ruh sağlığımız için elzemdir. Uyku sanılanın aksine aktif bir süreçtir , bedenin kendisini onarması ve yenilemesi için gereklidir. Ortalama 7-8 saatlik uyku süresi erişkin birey için yeterlidir. Bu uyku süresi kişiye göre değişkendir önemli olan kişinin uykudan dinlenmiş kalkabilmesidir. Yeterli uyku olmadığı durumlarda gündüz uyuklama hali, yorgunluk, sabahları baş ağrısı, dikkat eksikliği, hafıza sorunları gözlenebilir.

Sürekli uyku hali neden olur? Hangi hastalıkların belirtisidir?

Pek çok şekilde uyku bozukluğu olabilir, uykuya dalma ve sürdürme bozuklukları (insomni) olabileceği gibi aşırı uyuma isteği ile giden bozukluklar (hipersomni) yada uyku sırasında bazı davranış değişiklikleri (parasomni) de olabilir. Uyku bozuklukları tanısı için polisomnografi kullanılmaktadır.

Sürekli uyku hali belirtileri nelerdir?

Gündüz Aşırı Uykululuğu (Sürekli uyuma isteği) bir çok durumda karşımıza çıkabilir , en sık gece yeterli sürede ve kalitede uykuya sahip olmayan insomnia hastalarının gün içinde uyku atakları şeklinde karşımıza çıkar.

İkinci sıklıkta uyku apne sendromu veya huzursuz bacak sendromu gibi hastalıklara ikincil olarak uyku kalitesinin bozulduğu ve gece yeterli düzeyde uyku ihtiyacı karşılanmadığı için gündüz aşırı uykululuğu gözlenebilir. Ayrıca kullanılan bazı ilaç ve madde kullanımları da neden olabilir. Altta yatan eğer depresyon varsa psikiyatriden destek alınmalıdır.

Hipersomnia santral kökenli (primer) aşırı uyuma isteğidir. Narkolepsi hipersomniye neden olan hastalıklardan bir tanesidir.

Narkolepsi ile hipersomnia aynı şey değildir. Narkolepside hipersomnia ile beraber gülme veya öfke gibi hislerle beraber oluşan kasların kontrolünün kaybı (katapleksi) ve uyku paralizi adı verilen uyandıktan sonra hareket edememe hali yanısıra uykuya dalış ve uykudan uyanma esnasında halüsinasyonlar görülmektedir.

B12 gibi vitamin ve magnezyum gibi mineral eksikliklerinde veya troid bezi rahatsızlığında da gün içi yorgunluk ve halsizlik görülebilir bu durum gündüz aşırı uykululuğu ile karıştırılmamalıdır.

Ne zaman doktora görünülmeli?

Gündüz Aşırı Uykululuğuna sebep olan durum tespit edilmediğinde altta yatan rahatsızlık ilerleyerek tedavisinde gecikmeler yaşanabilir .

Uyku süresi 8 saatin üzerinde olan veya normal uyku süresine rağmen gün içinde uyuklamaları olan veya bunlar olmaksızın uygunsuz ortamlarda aniden bastıran uyku ataklarında doktora başvurulmalıdır.

Sürekli uyku hali tedavisi nasıl olur?

Gündüz Aşırı Uykululuğu tedavisi için altta yatan nedene göre tedavi verilir. Hiçbir neden tespit edilemeyen hastalar için gün içinde uyanıklılığı sağlayıcı ilaçlar verilmektedir.

Gündüz aşırı uykululuğu anormal bir durumdur ve beraberinde gelişebilecek olası kazalar nedeniyle özellikle tedavi edilmelidir. Bu nedenle mutlaka bir nöroloji hekimine başvurulmalıdır.

Aşırı uyku haline ne iyi gelir?

Gece uykusuzluğa bağlı gündüz aşırı uykululuğu söz konusu ise akşamları çay ve kahve tüketiminin azaltılması , uyku hijyenine dikkat edilmesi, aynı saatte yatıp aynı saatte kalkması, uykuya geçmeden ekran maruziyetinin azaltılması, gürültülü ortamdan uzak durulması önerilir. Aynı zamanda bazı ilaçlar da uyku hali yapabilir, varsa ve uygunsa bu ilaçların saatindeki değişiklikler yardımcı olabilir .

Uyku apne sendromu gün içi uyuklamalar ile seyredebilir , bu hastalarda cihaz destekli tedaviler gün içi aşırı uyuklamanın önüne geçebilir.