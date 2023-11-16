Sütlü çay mı siyah çay mı: Sizin için hangisi daha iyi?

Bazılarımız dumanı tüten bir fincan çay olmadan güne başlayamayız, değil mi? Zihnimizi tazelemek ve güne hızlı başlamak gerekiyor. Sabahları bir fincan çay da enerji seviyelerini yükseltir. Peki siyah çay veya sütlü çay söz konusu olduğunda biri diğerinden daha mı iyi?

SİYAH ÇAY NEYE İYİ GELİR?

Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen siyah çay, güçlü tadı ve koyu rengiyle bilinir. Kafein, antioksidanlar ve çeşitli faydalı bileşikler içermesi onu dünya çapında popüler bir seçim haline getiriyor. İşte siyahın sağlığa faydaları:

1. Antioksidanlarla doludur

Siyah çay, antioksidanlar, özellikle de flavonoidler ve kateşinler gibi polifenoller açısından bol miktarda bulunur. Bu bileşikler oksidatif stresle mücadele ederek serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur ve potansiyel olarak kronik hastalık riskini azaltır.

2. Kalp sağlığını destekler

Düzenli siyah çay tüketimi, gelişmiş kardiyovasküler sağlıkla ilişkilendirilmiştir. Siyah çaydaki flavonoidler kan damarı fonksiyonunu iyileştirebilir, kan basıncını düzenleyebilir ve kolesterol seviyelerini düşürerek daha sağlıklı bir kalbe katkıda bulunabilir.

3. Bilişsel işlevlere iyi gelir

Siyah çaydaki kafeinin varlığı uyanıklığı artırabilir ve bilişsel işlevi iyileştirebilir. Ek olarak, siyah çaydaki amino asit L-theanine, uyuşukluğa neden olmadan rahatlamayı teşvik ederek sakinleştirici bir etkiye sahip olabilir.

4. Bağışıklık sistemini destekler

Siyah çay, bağışıklık sistemini güçlendirebilecek bileşikler içerir. Çaydaki polifenoller antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve içeceğin kendisi, güçlü bir bağışıklık tepkisinin sürdürülmesi için çok önemli olan genel hidrasyona katkıda bulunabilir.

5. Sağlıklı sindirimi artırır

Siyah çaydaki tanenlerin sindirim üzerinde olumlu etkisi olabilir. Bağırsak iltihabını azaltmayla ilişkilendirilmişlerdir ve potansiyel olarak sindirim rahatsızlığını hafifletebilirler.

6. Kilo kaybına yardımcı olur

Bazı çalışmalar, siyah çaydaki bileşiklerin, özellikle de polifenollerin, metabolizmayı hızlandırarak ve yağ emilimini azaltarak kilo yönetimine yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Ancak siyah çayın tek başına kilo kaybı için sihirli bir çözüm olmadığını ve dengeli bir yaşam tarzının parçası olması gerektiğini unutmamak önemlidir.

SÜTLÜ ÇAY SAĞLIĞA FAYDALI MI?

Hindistan'da sütlü çay oldukça yaygındır. Siyah çayı süt, şeker veya diğer tatlandırıcılarla birleştirerek kremsi ve lezzetli bir içecek oluşturur. Ancak besinsel faydaları sütün kalorisini, şekerini ve doymuş yağ içeriğini belirleyen eklenen bileşenlere bağlıdır. Dolayısıyla sütlü çayın hem artıları hem de eksileri vardır.

Sütlü çayın artıları:

1. Kemiklere iyi gelir: Süt çayı, sütün eklenmesi nedeniyle kalsiyum, D vitamini ve protein gibi temel besinleri sağladığından kemik sağlığına, bağışıklığa ve genel refaha iyi gelir.

2. Antioksidanlar: Süt çayı, oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olabilecek ve kronik hastalık riskini azaltabilecek antioksidanlar içerir.

3. Kafein: Sütlü çay genellikle uyanıklığı ve bilişsel işlevi artırabilen kafein içerir.

Sütlü çayın eksileri:

1. Yüksek kalori ve şeker içeriği: Sütlü çay, özellikle tam yağlı süt ve ilave şekerlerle birlikte kalori açısından yoğun olabilir ve potansiyel olarak kilo alımına ve diğer sağlık sorunlarına katkıda bulunabilir.

2. Sindirim rahatsızlığı: Bazı insanlar için çaydaki tanenler sindirim rahatsızlığına veya tahrişe neden olabilir.

3. Ağız sağlığı için kötü: Şekerli süt çayındaki şeker içeriği, çürükler de dahil olmak üzere diş sorunlarına katkıda bulunabilir.

4. Kafein duyarlılığı: Aşırı kafein alımı, özellikle kafeine duyarlı kişilerde uykusuzluk, kalp atış hızının artması ve sinirlilik gibi olumsuz etkilere yol açabilir.

5. Dehidrasyon: Kafein idrar söktürücü olduğundan, fazla sütlü çay tüketmek tuvalete gitme sayınızı artırabilir ve bu da dehidrasyona neden olabilir.

Hangisi daha iyi: siyah çay mı yoksa sütlü çay mı?

Siyah çay, flavonoidler gibi zengin bir antioksidan kaynağı ve potansiyel kardiyovasküler faydalar sunar. Sadece şekersiz ve düşük kalorili bir içecek değil; aslında kilo kaybı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları sunar. Aslında Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yayınlanan bir araştırma, günde en az iki fincan siyah çay içmenin herhangi bir nedene bağlı ölüm riskini neredeyse yüzde 9-13 oranında azalttığını ortaya çıkardı.

Öte yandan sütlü çay, siyah çayı sütle birleştirerek kalsiyum ve D vitamini gibi ek besin maddeleri sağlar. Ancak özellikle şeker ilavesiyle kalori içeriği artar ve bu da sindirim sorunlarına bile neden olabilir. Journal of Affective Disorders dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre sütlü çay bağımlılığının anksiyete, depresyon ve intihar düşüncesi gibi zihinsel sağlık üzerinde zararlı etkileri olabilir. Sadece bu değil, aynı zamanda uyku sorunlarına, sivilcelere, sivilcelere ve hatta kabızlığa da neden olabilir.

Yani siyah çay ile sütlü çay arasındaki seçim oldukça açık. Daha sağlıklı bir seçim yapmak söz konusu olduğunda siyah çayı tercih edebilirsiniz.