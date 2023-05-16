Terlemek aslında cildiniz için iyi mi? İşte dermatologların cevabı

Cilt ile ilgili ter hakkında düşündüğünüzde, yağ birikmesi ve kırılmalar akla gelebilir. Bununla birlikte uzmanlar, terlemenin kiri ve ölü deri hücrelerini vücuttan atabileceğini ve normal ter üretiminin yaşlanma karşıtı gibi görünebilecek estetik bir etkisi olabileceğini söylüyor.

Terleme, elbette, vücudunuzun sağlığını korumada çok önemli bir rol oynayan normal bir fizyolojik tepkidir. New York merkezli bir dermatolog olan Dr. Marisa Garshick. "Terlemenin amacı, vücudunuzun normal vücut sıcaklığını korumasına yardımcı olmak ve diğer nedenlerin yanı sıra egzersiz, iş, stres veya dışarıdaki sıcak havalarda meydana gelebilecek vücut sıcaklığınız yükseldiğinde sizi serinletmektir" dedi.

Ter, cilt için kötü olan bakterileri temizleyebilir

Ortalama bir insanda 2 milyon ile 4 milyon arasında ter bezi bulunur . Üç türü vardır: ekrin, apokrin ve apoekrin. Son iki tip, genel ter üretiminde daha az rol oynar ve vücudun belirli bölgeleriyle sınırlıdır, ancak ekrin bezleri, bahsettiğimiz terlemenin cilt dostu faydalarında rol oynar.

Ter, dermcidin adı verilen doğal bir antibakteriyel peptit içerir. Salt Lake City dermatoloğu Dr. Dylan Alston , "Bu peptit, bakterileri ve diğer zararlı kirleticileri doğal olarak yok eder" dedi. "Sonuç olarak, enfeksiyonları en aza indirmeye yardımcı olur ve hatta sivilcelerin çıkmasına yardımcı olabilir."



İnsanların "toksinlerini terleyerek atmak" hakkında konuştuklarını duymuş olabilirsiniz, ancak detoksifikasyon aracı olarak tere çok fazla önem vermeyin. Nedeni şu: Araştırmalar cıva, kurşun, kadmiyum ve arsenik gibi toksik elementlerin ve ağır metallerin vücuttan ter yoluyla atılabileceğini gösterse de, vücudunuzdaki toksinlerin çoğu karaciğer, böbrek ve bağırsaklarınız yoluyla atılır.

Ter, cildiniz üzerinde nemlendirici etkilere sahip olabilir

Kurul onaylı dermatolog Dr. Michelle Henry'ye göre terlemenin potansiyel faydalarından biri, terin cildin nem seviyelerini sürdürmede ve cilt bariyeri işlevini güçlendirmede önemli bir rol oynamasıdır. "Ter, cildinizdeki kan dolaşımını artırır, bu da ona sağlıklı bir ışıltı bile verir" dedi.



Peki dolaşımın cildinizle ne ilgisi var? Garshick, dolaşımın artmasıyla cildin daha nemli ve sağlıklı görünmesi ve hissetmesi için ihtiyaç duyduğu besinleri aldığını açıkladı. Dolaşım bozulduğunda cilt etkilenebilir ve kuru ve mat görünebilir.



Alston, "Cilt ve yaşlanma ile ilgili olarak, ter mevcut en etkili ve doğal nemlendiricidir" dedi. "Terleme, cilt yüzeyindeki nemi artırarak alerjenlerin cilde girmesini önlemeye yardımcı olarak koruyucu bir avantaj sağlar." Alerjenlerin cildinizle ne ilgisi olduğunu merak ediyorsanız, Alston ayrıca şunları açıkladı: “Hem azalan hidrasyon hem de artan alerjiler, cildin yenilenme ve iyileşme yeteneğini zorlar. Bu iki faktör, hücresel farklılaşma ve canlanma oranını doğrudan etkiler.”

Öyleyse ter neden ciltle bu kadar kötü bir üne sahip?

Ter, uygun şekilde yönetilmezse bazı olumsuz sonuçlara neden olabilir. Henry'ye göre aşırı terleme cilt tahrişine, kızarıklığa ve gözeneklerin tıkanmasına neden olarak akne oluşumuna neden olabilir. Ek olarak, bakteri ve mantar gelişimini destekleyerek enfeksiyonlara veya tinea pedis - sporcu ayağı olarak da bilinen cilt rahatsızlıklarına neden olabilir.

Sağlıklı miktarda terden kaynaklanan cilt tahrişi risklerini azaltmak için yeterli hijyen sağlamak çok önemlidir. Henry, "Cildi düzenli olarak temizleyin ve fiziksel aktiviteler sırasında veya sıcak iklimlerde nemi emen, nefes alabilen kumaşlar giyin" dedi.

Ve yağ sıyırıcı temizleyicilerle çok fazla uğraşmayın - cildinizin koruyucu bariyerini sağlam tutmak istersiniz. Garshick, "Birikmeyi ve teri ortadan kaldırmak için cildi temizleme dengesini sağlamak, ancak cildin doğal yağlarını soymamak önemlidir" dedi. Garshick, hiperhidroz veya aşırı terleme olarak bilinen bir durumu olanlar için "tedavi seçenekleri var ve kurul onaylı bir dermatologla konuşmak en iyisidir" dedi.