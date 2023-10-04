Testis ağrısı neden olur? Testis ağrısına neden olabilecek hastalıklar

Testislerin kendine özgü bir takım hastalıkları vardır. Bunlar ağrı yapabilir veya başka bir organın probleminin yarattığı ağrılar testise yansıyabilir. Liv Hospital Üroloji Uzmanı Op. Dr. Miraç Turan, testislerde ağrıya neden olabilen bazı hastalıkları anlattı.

TESTİSLERDE AĞRIYA NEDEN OLABİLEN HASTALIKLAR

Varikosel

Erkeklerde en sık görülen rahatsızlıktır. Yumurtalardan çıkan toplardamarların genişlemesi ve varisleşmesi diyebiliriz. Genişleyen damarlar ısı üretir ve sperm üretiminde fazla ısı istenmez. Damarlardan üretilen bazı maddeler (oksidanlar) sperm DNA sonda bozukluk yaratabilir. Varikosel genelde her ay 3-4 gün süren ağrısı ile tanınır fakat daha az ve daha uzun sürenlerinde olabilir. Ağrı nedeni ile operasyon planlanırsa başarı şansı %50 dir.

Orşit

Testislerin iltihaplanması. Hafif, orta veya şiddetli ağrı yapabilir. Çocuklarda yaşanan orşit kısırlığa kadar götüren bir tablo yaratabilir; ama özellikle kabakulak orşiti bu tabloya neden olabilir. Yetişkinlerde antibiyotik tedavisine çok iyi yanıt verir. Orşit cinsel yolla bulaşan hastalıklarda doğrudan veya dolaylı testislerde ağrı yapabilir.

Torsiyon: Yumurtaların dönmesi ve yumurtaları besleyen damarların bloke olması. Acil bir durumdur. Acil serviste yapılan uygun manevralarla kurtarılabilir, fakat bu mümkün olmazsa operasyon da yapılabilir. Genelde şiddetli ağrısı vardır. Orşitle karıştırılabilir, ayırıcı tanı çok önemlidir. Ultrason ve muayene bu ayırıcı tanıda sıklıkla kullanılan tekniklerdir.

Tümör

Testislerde oluşan tümör nadir olsa da ağrı yapar. Ağrısız oluşan kitlelerin testiste daha önemli olabileceği unutulmamalıdır. Ağrı olmadığı için anlaşılması bazen güç olur ama erkeklerin kendilerini arada bir muayene etmeleri gerekir. Yumurtalıklarda ele gelen sertlik anlaşıldığı anda üroloji doktoruna gidilmelidir.

Travma

Travmanın cinsine göre ağrı şiddeti değişir. Hafif, orta ya da şiddetli ağrı yapabilir. Hematoloji dediğimiz iç kanama veya organ bütünlüğünün bozulması gerçekleşebilir.

Herni (kasık fıtığı)

Testisin hastalığı değildir, fakat barsakların karın zarını yani sınırlarını ihlal edip, kanala girmesi ile testislere baskı yapar ve ağrı oluşturabilir.

Ameliyatlar

Varikosel veya başka bir sebeple yapılan operasyonlardan sonra ağrı geçmeyebilir veya yeni bir ağrı meydana gelebilir.

TESTİS AĞRISI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Testis ağrıları, muayene, ultrason ve yapılan kan tahlilleri ile nedenleri araştırılabilir. Fakat nedeni bulunamama durumunda daha ileri tetkik ve görüntülemeler yapılabilir (Örn; MR)

Tedavisinde; ilaçlar, ameliyat, radyolojik girişimsel faaliyetler, sinir blokajı yapılabilir.

Kronik geçmeyen testis ağrılarında birden fazla bölüm veya doktorlar tarafından yapılan planlama gerekir.