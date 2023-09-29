Ünlüler ve kanser kahramanları meme kanseri farkındalığı için “Pembe Ayna Söyle Bana…” dedi

Memorial Sağlık Grubu meme kanseri farkındalığı için etkinlik düzenledi. “Pembe Ayna” projesi, bu yıl sanat, spor ve televizyon dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. Lansmanda Babacan’ın meme kanseri farkındalığına özel tasarladığı pembe renkli kıyafetin satışından elde edilen gelir, İyi Niyet Derneği’ne başvuran meme kanseri hastalarının tedavisi için kullanılacak.

Sanat, spor ve medya dünyasının ünlü isimleri; Aysu Türkoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Begüm Öner, Cansu Tuman, Dicle Doğan, Evrim Keklik, Feyza Civelek, Nefise Karatay, Nisa Bölükbaşı, Nur Viral, Simay Rasimoğlu, Şahika Ercümen, Şebnem Dönmez, Şeyda Coşkun, Zeynep Beşerler, Zeynep Sever Demirel’in fotoğrafları ve meme kanseri farkındalığı mesajları, “Pembe Ayna Meme Kanseri Farkındalık Sergisi”ne hayat verdi.

Meme Kanseri Farkındalık Sergisi, lansmanın ardından 01-31 Ekim tarihleri arasında Memorial Bahçelievler Hastanesi lobi salonunda bulunan Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek. Kendi kendine meme muayenesinin simgesi olan “Pembe Ayna”, Ekim ayı süresince Memorial Sağlık Grubu hastaneleri, İstanbul ve Esenboğa havalimanları, Zorlu Center, Zorlu Performans Sanatları Merkezi UNIQ İstanbul, ANKAmall ve MarkAntalya alışveriş merkezlerinde yer alacak.

Meme kanseri farkındalığı için projeye destek veren ünlü isimler, sağlıklı yaşam ve kanserde erken tanının önemine yönelik mesajlarını paylaştı:

“SPOR BİR YAŞAM TARZI OLMALI”

Rekortmen yüzücü Aysu Türkoğlu, “Böyle farkındalık değeri yüksek bir projenin içerisinde yer almaktan çok mutluyum. Kendi ailem olmak üzere herkese olabildiğince spor yaptırmaya çalışıyorum.”

“İLK CİDDİ FOTOĞRAFIM”

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, “İlk defa ciddi poz vererek fotoğraf çektirdim. Meme kanseri için çekime geldiklerini duyduğumda gerçekten duygulandım. Ben de projede gerçekten yer aldığım için de ayrıca bir mutluyum.”

“KATILDIĞIM İLK FARKINDALIK KAMPANYASI MEME KANSERİ İLE İLGİLİYDİ”

Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, “Hem ülkemizde hem dünyada meme kanseri gerçekten farkındalık yaratılması gereken bir konu. Çünkü erken teşhisle çok kolay bir şekilde tedavi edilebiliyor. Vücudumuzu tanımamız, kendimizi dinlememiz, kendimize zaman ayırmamız önemli.”

“TAM ANLAMIYLA FARKINDALIK YARATACAK BİR PROJE”

Oyuncu Begüm Öner, “Stüdyoya adımımı attığım anda çok yaratıcı bir günün beni beklediğini fark etmiştim. Çok güzel bir iş çıkacağını biliyordum. Hakikaten bugün buraya geldiğimde fark ettim ki tam anlamıyla farkındalık yaratacak bir sosyal sorumluluk projesi olmuş.”

Kanserle mücadelesini kazanan kahraman kadınlar da şu mesajları verdi:

“ELİNİZE EN UFAK BİR KİTLE GELSE HEMEN DOKTOR GİDİN”

Meme kanserine yakalanıp atlatmayı başaran Ayşe Burcu Erce, “Kendi kendine meme muayenesi ile hastalığımın farkına vardım. En büyük hatam, 6 ay doktora geç gittim. O yüzden, ‘Elinize en ufak bir kitle gelse hemen gidin. Ben geç kaldığım için ikinci evre meme kanseri tehisi ile tedaviye başladım. Kanser teşhisi konulan herkes; saçım dökülecek, kaşım dökülecek, kirpiğim dökülecek diye korkuyor. Ama gördüğünüz gibi hepsi çıktı.”

“KANSERİ EŞİMİN AŞKI VE BOWLİNG TUTKUSUYLA YENDİM”

Türkiye Bowling Federasyonu’nun lisanslı oyuncusu 60 yaşındaki Özgül Türkkan, “2 yıl önce diyabet cerrahisi sonrası meme kanseri olduğumu öğrendim. Kemoterapi sürecinde bowling oynamayı hiç bırakmadım. 6 ay önce konulan safrakesesi kanserini de meme kanseri gibi eşimin aşkı ve bowling tutkumla yenmeyi başardım. Umudumu hiç kaybetmeden yaşamaya devam ediyorum.”

“GENÇ YAŞTA İKİ KANSERİ YENDİM”

Meme ve tiroid kanseriyle mücadelesini başarıyla tamamlayan Esin Gül, “28 yaşında kanser teşhisi aldığımda kanser kelimesi benim için oldukça yabancıydı. Kanserle tanışmam önce tiroid kanseri ile oldu ve bu kanseri yendim. Ardından iki yıl sonrasında meme kanserine yakalandığımı öğrendim. İyileşmenin mümkün olduğunu bildiğimde bir an önce tedaviye başladım. Kemoterapi, radyoterapi, bir de ameliyat süreci geçirdim. Hastalık tedaviye olumlu cevap verdi. Şu an hastalığım kontrol altında, tedavim devam ediyor. Kendimi güçlü hissediyorum.”

KORKMADAN DOKTORUNUZA DANIŞIN

Prof. Dr. Bülent Çitgez, “Kişinin kendi kendini meme muayenesini alışkanlık haline getirmesi ve her ay düzenli olarak kontrol etmesi çok önemli. Eğer eline bir kitle, bir şişlik geliyorsa korkmadan doktora gitmesi gerekir” dedi. Prof. Dr. Fatih Aydoğan da, "Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanserler arasında yer alıyor. Ülkemizde de ilk sırada bulunuyor. Ülkemizde özellikle 40 yaş altı meme kanseri çok sık görülüyor. ABD ve Avrupa'da 20 meme kanserinin sadece 1 tanesi 40 yaş altındayken, ülkemizde 6-7 meme kanserinin 1'i 40 yaş altında. Erken tanı çok önemli. Hastalık erken dönemde tespit edilirse tedavi kolay edilebiliyor" ifadelerini kullandı.