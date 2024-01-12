Bilim ve teknolojiyi aynı potada eriten güzellik uygulamaları basına tanıtıldı

L’Oréal Türkiye, bilim ve teknolojiyi kullanarak üretilen tekno-güzellik uygulamalarının sergilendiği bir basın toplantısı düzenledi. Tekno-Güzellik etkinliğinde konuşma yapan L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, hem teknolojik ürünleri anlattı hem de “Kendimizi sadece bir güzellik şirketi olarak değil, “Tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketi” olarak konumlandırıyoruz.” dedi. Toplantıda ayrıca güzellik sektörüne dair son veriler paylaşıldı. Bunlardan bazıları;

Avrupa güzellik pazarını en fazla büyüten ülke Türkiye olacak

- 2023 Türkiye güzellik pazarı 85 milyar TL olarak tahminleniyor. Güzellik pazarı kategori kırılımlarında cilt bakımı %27, saç bakımı %27, makyaj %16, parfüm %11, hijyen ürünleri %12, saç boyası %6 paya sahip. Kanal kırılımlarında ise hızlı tüketim %60, lüks tüketim %15, dermokozmetik %10 ve profesyonel ürünler %5 pay alıyor. Erkek bakım ürünleri ise pazarın %25’ini oluşturuyor.

- Türkiye güzellik pazarının 2025 yılına kadar en az 2 katına çıkması bekleniyor. Avrupa güzellik pazarına 2025 yılına kadar en büyük büyümeyi %16 katkı payı ile Türkiye’nin sağlayacağı tahminleniyor. Bunun arkasında genç nüfus, hızlı dijitalleşme, güzelliğe olan ilginin artması ve güzellik ürünleri kullanım yaşının düşmesi yatıyor.

- 2030’da dünya nüfusunun %40’ının kıvırcık saça sahip olacağı ve 2040’da dünya nüfusunun 2/3’sinin melanin zengini daha koyu renk bir tene sahip olacağı, güzellik pazarı coğrafyasının nüfus ve güzelliğe olan ilgi olarak bugüne göre çok değişeceği tahmin ediliyor.

DİKKAT ÇEKEN UYGULAMALARDAN BAZILARI

Teknolojik güzellik servislerinin sergilendiği toplantı alanında davetliler, uzmanlar eşliğinde bu servisleri deneyimlediler. En merak uyandıran teknolojik servisler arasında arasında, nörobilimden faydalanarak katılımcının hangi kokuya nasıl tepki verdiğini bulup kişiye özel parfüm önerisinde bulunan nöroteknolojik cihaz, el ve kol hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için kendi kendilerine ruj sürebilmelerini sağlayan ürün, yüzlerce fondöten arasından kişinin cilt tipi ve cilt renk tonuna en uygun olanı bulmayı sağlayan uygulama, su tasarrufu sağlayan akıllı duş başlığı, cilt tipini ve saç tipini analiz ederek kişiye uygun saç ve cilt bakım rutini öneren servisler yer alıyor.