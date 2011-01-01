Kiralık Aşk dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Barış Arduç, sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri. Peki, Barış Arduç kimdir? Onu daha yakından tanımaya ne dersiniz?

9 Ekim 1987 yılında İsviçre'de 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelen Barış Arduç, ilkokulu Sakarya ve Gölcük'te, ortaokulu Bolu'da okudu. Lise son sınıfta ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek orta öğrenimini burada tamamladı. Yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşan Arduç liseden mezun olduktan sonra Kayseri'de spor akademisini kazandı fakat okulu yarıda bırakıp İstanbul'a geri döndü ve oyunculuğa yöneldi. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi ardından da Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitim aldı. 2011 yılında Küçük Hanımefendi dizisi ile televizyon macerası başlayan Arduç daha sonra, Dinle Sevgili, Benim İçin Üzülme, Bugünün Saraylısı, Racon: Ailem İçin dizilerinde oynadı. Sadece Sen (filmin son sahnesinde oynadı) ve Deliha adlı sinema filmlerinde rol aldıŞu anda Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk adlı dizideile başrolleri paylaşan Arduç, dizide Ömer karakterini canlandırıyor.1,87 boyunda ve 82 kilo olan Arduç, terazi burcu. Her ne kadar dizideki rol arkadaşıile yakıştırılsa da Arduç bir süredir Deliha filminde birlikte rol aldığı oyuncu Gupse Özay ile birlikte...