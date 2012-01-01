Gossip Girl dizisiyle ünlenen güzel oyuncu Blake Lively hamileyken de çok şık...
2012 yılında Ryan Reynolds ile evlenen ve evlendiğinden beri hamilelik iddialarıyla gündeme gelen Blake Lively şimdi gerçekten hamile.
Artık kameralardan kaçmayan ve iyice belirginleşen karnıyla kameralara poz veren güzel oyuncu, sokakta ve özel davetlerde tercih ettiği stil sahibi kıyafetlerle hamileyken de şık olunabileceğinin en güzel örneklerinden...
Son olarak New York'taki Gabrielle's Angel Vakfı'nın davetine katılan Blake Lively, derin göğüs dekolteli Gucci elbisesiyle yine göz kamaştırdı.
Güzel oyuncunun Golden Heart Awards davetindeki elbisesi de Michael Kors imzası taşıyor.