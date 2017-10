İkonik, karizmatik ve kesinlikle heyecan verici…

Yıllar karizmatik yapısından bir nebze bile kaybettirmiyor, nasıl başarıyorsa başarıyor ve küllerinden yeniden doğuyor. Yıllar önce Tim Burton gibi bir dehanın hayatımıza kazandırdığı Johnny Depp, her filmiyle olay yaratmayı başaranlardan. Bir Burton filmindeki gibi fantastik bir karaktere, Çikolata’daki gibi çingene bir aşığa ya da Stephen King’in romanından uyarlanan Gizli Pencere’de olduğu gibi gerilim karakterine bürünmesi an meselesi ama hiçbir filmini izlememesiyle ünlü. Kendi deyimiyle hayli utangaç, romantik ve şöhretten nefret eden bir adam. “Ben eski moda bir adamım, bira göbeğiyle oturup göle bakan yaşlı bir adam olmak istiyorum” diyor. Bu yılın en gözde yapımlarının kadrosunda yine o olacak. The Invisible Man, London Fields, LAbyrinth, Murder on the Orient Express sadece birkaçı. Merakla bekliyoruz tabii.