Sevilen dizi çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin Best Of Hello! Kapağında

Yeni yıla 288 sayfalık BEST OF özel sayısıyla giren HELLO! dergisi, kapağında senenin çok sevilen dizi çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin’i ağırlıyor.