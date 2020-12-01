Yeni yıla 288 sayfalık BEST OF özel sayısıyla giren HELLO! dergisi, kapağında senenin çok sevilen dizi çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin’i ağırlıyor.

Cumartesi geceleri Fox TV’de yayınlanan MF Yapım imzalı Sen Çal Kapımı dizisinin başarılı partnerleri ile Karadeniz kıyısında fotoğrafçı Cihan Alpgiray tarafından yapılan çekim, iki oyuncunun yüksek uyum gücünün bir yansıması.



“Aynı saf enerjiyle aynı hevesle işimi yapıyorum. Akışta zorlandığım çok oldu, ama vazgeçmeye hiç niyetim yok”, diyen Erçel ile “Yaptığım her işin, dahil olduğum her projenin beni ve dünyaya bakışımı yansıtmasını istiyorum ve hedeflerimi ona göre belirledim,” diyen Bürsin derginin yayın direktörü Melda Narmanlı Çimen’e birbirlerini de anlatmışlar:

“Hande aşırı çalışkan, eğlenmesini gayet iyi bilen, gerçekten dört dörtlük bir partner. Ve bence onun gibi biri, her setin şansı...” diyen Kerem Bürsin ve “Kerem çalışkan ve motive edici bir partner. Her duruma, her oyuna uyum sağlayabiliyor”, diyen Hande Erçel, bu uyumları sayesinde seyirciyi her hafta ekrana kilitliyor.

Kariyer gelişimleri, bakış açıları ve hayalleriyle ilgili yaptıkları zengin röportaj, 30 Aralık’tan itibaren dergi bayilerinden ve dergiburda.com sitesinden satın alabileceğiniz BEST OF HELLO!’da.

Bu sayıda ayrıca evlenme teklifini karavanda alan Gamze Erçel ve eşi mimar Caner Yıldırım’ın karavandaki samimi yeni yıl kutlaması, 2020’nin gündemindeki olaylarla ilgili bir almanak, 2021 stil trendleri ile cemiyet hayatından ünlü isimlerin yeni yılla ilgili plan ve dilekleri yer alıyor.