"İnsanın çekiciliği güzelliğiyle alakalı değil, tavır her şeyden önemli"
Röportaj: Ayşe Arman
Müziği kadar kafası da değerli! Demir Demirkan… Düşünen, araştıran, sorgulayan, çok okuyan bir müzisyen. Onunla konuşurken felsefeye girmeden çıkabilmek mümkün değil.
Her konu hakkında da fikri var. Sertab Erener’le ilişkileri de birbirlerini beslemek ve geliştirmek üzerine kurulu. Öğrenmek ikisi için de çok önemli. O yüzden de hem birlikte gelişiyorlar hem de ayrı ayrı birey olmayı başarıyorlar. Son single’ı çıkınca, Demir Demirkan’la müzik ve hayat üzerine konuştuk.
Müzik hayatında seni hala heyecanlandıran neler var?
Kendimi başka müziklerle beslemeyi seviyorum. O yüzden de bir sürü yakası açılmadık, avangart müzik dinliyorum. Bu aralar Bill Frisell diye bir gitarist dinliyorum mesela, inanılmaz zevk alıyorum. Üretimime de faydası oluyor.
Senin müzik üretimin de farklı…
Evet, iki türlü iş çıkarıyorum. Sipariş üzerine de iş üretiyorum; ‘Şu diziye, şu filme müzik yapalım’ gibi... Demir Demirkan albümleri de çıkartıyorum. O albümler de bazen sert, bazen akustik oluyor. Bazen de hesapta yokken caz albüm çıkartıyorum. Anlayacağın o anki ruh halime göre değişiyor. İş, sipariş bile olsa, asla aynı şeyi yapmıyorum. Genellikle içimden ne geliyorsa, onu üretiyorum. O yüzden çok fazla şey dinleyip, seyrediyorum. Çok da okuyorum. Hepsi beni besliyor.
İyi de bütün bu entelektüel faaliyetlere vakit nasıl yetiyor?
Erken kalkıyorum, 6.30-7.00’de başlar günüm. Bazı olaylar ve insanlar vampir gibi zamanımızı çalıyor. Onları hayatından çıkarmayı bilmek gerekiyor. Ben becerdim.
Vayyy. Nasıl yaptın?
‘Hayır’ diyorum. Bu kadar basit. Bir de sürekli geyik yapmaktan, fazla sosyal olmaktan hoşlanmıyorum.
Bozulmuyor mu insanlar?
Valla bozulsunlar umurumda değil. Gece hayatını da azalttım. Eskiden eve girmezdim. Son iki senedir, haftada bir ya da iki çıkıyorum. Yazları tekneye gittiğimizde de iki haftayı kendime ayırıyorum, o da çok iyi geliyor. Üretebilmek için önce kendini beslemen gerekiyor.
Gelelim son single’ına…
‘Hatırla’ ve ‘Gel Şuraya’ diye iki parçadan oluşan bir single. Hatta ‘release’ demek daha doğru, çünkü artık albüm yapmayı beklemeyip iTunes üzerinden direkt çıkartıyorsun. Benim gibi sabırsız tiplere uyan bir format değişikliği oldu. Beş parça hazırsa, hemen çıkarabiliyorum. İlla 10 parça olmasına gerek yok yani. Ama dinleyici, eskiden CD’yi ve albümü eline aldığında, müzisyenle farklı bir iletişim kuruyordu. O artık kalmadı.