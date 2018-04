Evrensel güzelliğin şifresini keşfetmiş genç ve güzel bir kadın; kusursuz güzelliği aramak yerine güzelliği bir bütün olarak algılıyor! Ezgi Eyüboğlu Yıldırım, duruşu ve söyledikleriyle otomatik olarak kendini farklı bir çizgiye taşıyor.

Uzun zamandır ülkemiz dahil dünyanın dört bir yanında yıldızı yükselen bir tür dönem dizileri. Tabii bunda bol kostümlü, dekorlu, farklı açılımlara olanak sağlayan yani hem teatral hem sinematografik açıdan zengin hem de dönemin hikayesini anlatması açısından ilginç bir senaryoya sahip bir tür olmasının rolü büyük. Son olarak Payitaht’ta izlediğimiz Ezgi Eyüboğlu Yıldırım da işte tiyatronun sahne büyüsüne gönlünü kaptıranlardan. İktisat bölümünde aldığı branş eğitiminin ardından başka sularda yüzmeye karar verip ileri oyunculukta yüksek lisans yapmayı tercih etmiş. Bu kez bir dönem dizisinde, Payitaht’ta rol alarak farklı bir kulvara sapan Ezgi Eyüboğlu, heyecanını dizginlemesini iyi biliyor ama bir o kadar da sempatik ve enerjik. Oyunculuğunun dışında onu yakından tanımak istedik, güzellik ve bakım sırlarını konuştuk.







İktisat bölümünde okuduktan sonra tamamen farklı bir alana yani oyunculuğa geçmeye nasıl karar verdiniz, bu konudaki itici güç neydi sizin için?

İktisat bölümünde eğitim alırken okulun tiyatro kulübüne girdim; oyunculukla amatör olarak ilk tanışmam orada oldu. Çok sevdim, kendimi ait hissettim.



Oyunculuk hayatınızın merkezi mi yoksa mesleğiniz mi? Nasıl bakıyorsunuz oyunculuğa?

Hayatımın merkezinde ben ve ailem var. Oyunculuk ise çok severek yaptığım mesleğim.



Payitaht bir dönem dizisi. Sizi nasıl ikna ettiler Melike karakterine?

Öncelikle karakteri sevdiğimi söyleyebilirim. Melike çok yönlü bir karakter; hafıza kaybı yaşadığı için her bölüm yeni bir şey keşfediyor geçmişine dair ve geçmişi de karanlık sırlarla dolu. Ayrıca kadroda çok sevdiğim, beğendiğim oyuncu arkadaşlarım var. Serdar Akar’la hep çalışmak istiyordum. Tüm bunlar bir araya gelince, fırsatı kaçırmak olmazdı.



O dönemin kostümleri, güzellik anlayışı bambaşka. Size nasıl hissettiriyor?

Oyuncu için büyük bir avantaj kostüm. Dönemin havasını yakalamanıza çok yardımcı oluyor ama kişisel olarak sanırım günümüz insanıyım ben, çünkü rahatıma biraz düşkünüm.



Güzellik kavramı sizin için ne ifade ediyor?

Güzellikten çok karizma önemli benim için. Karizma bir bütün çünkü. Konuşmanız, birikiminiz, tarzınız, hayata bakışınız bu yapbozun parçalarını oluşturuyor.



Saç ve cilt bakımında hangi markaların ürünlerini tercih ediyorsunuz?

Belirli sıklıklarla saç ve cilt için kullandığım markaları değiştirmeye özen gösteriyorum. Saçlarım için Moroccanoil’in ürünlerini kullanıyorum. Cildim içinse Caudalie ve Ren’i tercih ediyorum.







Makyajla aranız nasıl?

Mesleğim gereği sette her gün makyaj yapılıyor. Bu sebeple günlük hayatta maskara ve allık dışında bir şey kullanmıyorum.



İlk kullandığınız parfümü hatırlıyor musunuz? Şimdi hangi parfümü kullanıyorsunuz?

Kendimi bildim bileli Chanel Chance Eau Tendre kullanıyorum. Baharatlı, ağır parfümleri sevmem. Arada farklı şeyler deniyorum ama dönüp dolaşıp eski parfümümde karar kılıyorum.



Güne başlamanın en güzel yolu nedir sizin için?

Uykumu iyi almış olmam öncelikle. Ardından iyi bir kahvaltı!



Hem makyajda hem kıyafette sizi tanımlayan tek bir renk seçmenizi istersem neyi seçersiniz?

Zor bir soru, çünkü hiçbir konuda tek bir şey seçemem. Kıyafette haki yeşili çok severim. Makyajda sanırım siyah.



Çantanızın vazgeçilmezleri neler?

Sete giderken ve set yokken seklinde ikiye ayrılıyor bu sorunun yanıtı. Set yoksa çanta pek kullanmıyorum. Sete giderken bavulumsu bir çantam var içinde el kremi, parfüm, ani acıkmalara karşı meyve, kitap, su, senaryo gibi şeylerin olduğu. Bu liste uzar gider tabii. Yani yok yok içinde diyebilirim.



Güzel bulduğunuz bir yıldız var mı?

Marion Cotillard.



Özel bir günde saç ve makyaj için nasıl bir tarzı tercih edersiniz?

Saçlarımda değişikliği pek sevmem, düz modeli ya da doğal dalgayı tercih ederim. Makyaj kıyafetime bağlı tabii. Göz makyajında mürdüm rengini sevdiğimi söyleyebilirim.







Üç kelimeyle tarzınızı nasıl tarif edersiniz?

Düz renkli, klasik çizgili, sade.



Çekimlerden arta kalan zamanlarda neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?

Seyahat etmeyi çok seviyorum. Birkaç günüm bile olsa hemen bir yerlere gidiyorum. Onun dışında bol bol film izlerim ve Netflix dizilerini takip ederim.



Yoğun bir tempoyla çalışırken vücudunuzu ve ruhunuzu dinlendirmek için neler yapıyorsunuz, nasıl rahatlıyorsunuz?

Evde vakit geçirmek beni çok dinlendiriyor. Doğa yürüyüşleri de vücuduma ve ruhuma iyi geliyor.



Nasıl bir gün sizin için ‘güzel’ kelimesini hak eden bir gündür?

Tatiller aklıma geliyor; deniz, kum, güneş… Ama sağlıklı uyandığım, sevdiklerimle olabildiğim huzurlu günler de çok güzel. Sizce de öyle değil mi?



En güzel şehir hangisi sizin için?

Kesinlikle tek bir yer seçemem ama Roma’nın ayrı bir yeri var benim için.



Bir kadın hayatında neyi mutlaka bir kez denemeli sizce?

Hayatında canını sıkan ve onu geri çeken her şeyden uzaklaşmayı ve onlara uzaktan bir kere daha bakmayı denemeli.



Şu aralar hangi güzellik ve bakım ürünleri favorileriniz arasında?

Moroccanoil Smoothing Maske, Caudalie SPF 20 Fluide Anti-Rides Kırışıklık Karşıtı Krem, Ren Keep Young and Beautiful Beauty Shot Antiaging Serum, Chanel Chance Eau Tendre parfüm, Givenchy Le Prisme allık ve Nars Cruella Velvet Matte ruj.







PASTEL ZAMANLAR!

Doğal, şık ve kesinlikle popüler. Gücünü yalınlığından alan nude tonlar renk paletinin en masalsı tonları. Varla yok arası duran bejler ve pudra renkleri yani nude tonlar her zaman favorimiz. Nude tonları metalik tonlarla harmanlarsanız yüzünüze denge ve ışık katarsınız. Hafif ama dikkat çeken bir makyaj için nude makyajınızı mutlaka siyah eyeliner ve bol maskarayla tamamlayın.



SİZ DE UYGULAYIN