Samimi ve pozitif Saba Tümer

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Kahkahası ve pozitif enerjisiyle ünlü Saba Tümer’le yaşam, kariyer, erkekler ve aşk üzerine bir röportaj...

Zorluklarla dolu bir yaşamın olmuş. Bazı programların yayından kaldırılmasına rağmen zirveye çıkmayı nasıl başardın?

Çok çalıştım. Tabii ki herkes çok çalışıyor ama bayram-seyran demedim, gece yarısı-sabah demedim çalıştım. Spiker ve haber sunucusuyken de çok çalıştım. Ayrıca efsunluyumdur ben. Bana yapılmaya çalışan kötülükler hayrıma olacak şekilde geri dönmüştür hep.



Zaman zaman karamsarlığa kapıldığın oldu mu?

Karamsarlığa kapılıyorsun tabii ki, kapılmaman elde değil. İstanbul’a geldiğim ilk yıllardan bu yana dedikodu yapmamayı, kimsenin odasına girmemeyi, kimsenin odasında bir şey konuşmamayı öğrendim. ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ misali, ne suya ne sabuna bulaşmam. Bu sektörde işinin dışında herkes her şeyle ilgileniyor. Ama ben sadece kendi işime bakarım; işimde en iyisini yapmaya çalışırım. Daha doğrusu, yapmaya çalışıyorum. Ayşe ne yapmış, Fatma ne demişle hiçbir zaman ilgilenmedim. Bunun da başarıyı beraberinde getirdiğine inanıyorum. Belki de benim kozmik planımda bu vardı. Bir şekilde öyle olduğuna inanıyorum. Çok sert açılar oldu hayatımda. O sert açılarda çok acılar çektim, çok üzüldüm, çok zorlandım. Ama ‘her şerde bir hayır vardır’ cümlesine inanırım. Sonunda Allah gönlüme göre verdi.



Seni eleştiren insanları dinler misin?

Bu eleştiren insanların kim olduğuna bağlı. Beni eleştirenin kendi ne yapmış, önce ona bakarım. Ona göre değerlendiririm.



